Уход за инвалидами требует новых решений - предложения Дмитрия Давыдова

Аргументы Недели → Экономика 13+

2 мая 2022, 20:55

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов особое внимание уделяет вопросам социальной поддержки инвалидов. С его предложениями по поводу дополнительной помощи государства людям с ограниченными возможностями и их родственникам «Аргументы недели» уже знакомили своих читателей в одной из прошлых публикаций.



Напомним, что по данным Росстата, в 2021 году в России проживало 11 631 000 инвалидов. Из них 1 367 000 инвалидов I-й группы и 704 000 детей-инвалидов.



Дмитрий Давыдов обратил внимание на то, что в нашей стране законом предусмотрено специальное пособие для ухаживающего за инвалидом первой группы, но условием его получения является полное прекращение трудовой деятельности. Причем при минимальной заработной плате в 13 890 (на 2022 год) оно составляет всего лишь 1 200 рублей, то есть всего 8,6% от МРОТ. Родитель, ухаживающий за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства, получает 10 000 рублей (72% от МРОТ), но также без права на заработок.



«Мизерное пособие, потеря рабочего места и полный запрет на трудовую деятельность создают крайне неблагоприятные условия для тех, кто решил посвятить себя уходу за тяжелобольным близким человеком. Так, с одной стороны, инвалидизация выбивает из профессиональной деятельности не только самих инвалидов, но и их близких. И с другой стороны, слабая поддержка оказывающим уход родственникам вынуждает гораздо чаще прибегать к услугам социальных работников и даже отказываться от инвалидов, передавая их полностью на попечение интернатов», - отметил Дмитрий Давыдов.



Автор проекта «20 идей по развитию России» предложил установить пособие для родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства в размере 85% от МРОТ (11 807 рублей на 2022 год). Помимо этого, он считает, что необходимо назначить пособие для ухаживающих за взрослыми инвалидами I-й группы в размере 25% от МРОТ (3 473 рубля на 2022). Дмитрий Давыдов подчеркнул, что привязка пособия к МРОТ сможет актуализировать его по отношению к инфляции.



Еще одним его предложением является предоставление возможности всем, получающим пособия по уходу за инвалидами, разрешить работать и получать легальный доход, не превышающий 85% от МРОТ, при условии, что работе уделяется не более 70 часов в месяц.



Также Дмитрий Давыдов предлагает предоставить прямым родственникам, ухаживающим за инвалидами I-й группы, детьми-инвалидами и инвалидами с детства, возможность работать на 25% меньше от стандартного рабочего времени, без оплаты, но с сохранением рабочего места. По согласованию с работодателем это может быть либо сокращенный рабочий день, либо сокращенная рабочая неделя, либо неоплачиваемый отпуск, включая 14 уже разрешенных дней.



Стало известно, что на предложения Дмитрия Давыдова отреагировал Вячеслав Заблоцкий, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере пенсионного обеспечения Минтруда РФ.



В тексте официального письменного ответа говорится следующее:



«Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. No 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» предусмотрено предоставление неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, ежемесячных компенсационных выплат в размере 1 200 рублей.



Указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. No 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» (далее – Указ No 175), с 1 июля 2019 года установлены ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы:



а) родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – в размере 10 000 рублей (ранее: до 2013 года – 1 200 руб., с 2013 года по 1 июля 2019 года – 5 500 руб.);



б) другим лицам – в размере 1 200 рублей.



Учитывая, что инвалид с детства I группы нуждается в продолжении ухода в том же объеме, как и ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, ежемесячная выплата сохранена при уходе за данной категорией граждан.



При этом индексация названных размеров не предусмотрена.



Уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы требует от ухаживающего лица постоянного внимания, которое невозможно осуществлять работающим гражданам, в том числе и на условиях неполного рабочего дня, независимо от его длительности».



Дополнительно отмечается, что «получение ежемесячных и компенсационных выплат работающими лицами, в том числе и на условиях неполного рабочего дня, независимо от его длительности, не соответствует заложенному в указах No 1455 и No 175 принципу адресного подхода».



Как видим, официальный ответ Минтруда РФ не предполагает изменений по части вопросов, поднятых Дмитрием Давыдовым в своем обращении к чиновникам. А ведь помощь инвалидам и их семьям – прямая обязанность государства. Своим мнением по поводу заявленной проблемы поделился главный редактор газеты «Аргументы недели» Андрей Угланов:



«Совершенно очевидно, что человек, который вынужден ухаживать за инвалидом, становится заложником крайне тяжелой ситуации. Он не имеет права работать, а размеры госвыплат ничтожны. Как можно прожить даже на 10 тысяч рублей?



Интересно, что размер этой выплаты установлен еще в 2019 году, причём всё это время сумма не индексируется. А Дмитрий Давыдов как раз и говорит о том, что с учетом инфляции, да еще и в нашей непростой экономической ситуации, выплату хоть как-то нужно «подвязать» хотя бы к МРОТ. И в этом предложении нет никакого популизма, а проблема - очень серьёзная и касается миллионов людей.



Известно, что проблему неоднократно и громогласно озвучивали общественные активисты и родители детей-инвалидов, но воз, как говорится, и ныне там… Эксперты заявляют, что на порядок выплат не могут повлиять даже депутаты Госдумы, поскольку он заложен в указах президента. Но это не отменяет того, что «слуги народа» имеют гораздо больше возможностей заявить о назревшей и даже перезревшей проблеме на самом высшем уровне».



Автор «20 идей по развитию России» рассчитывает, что его предложения получат законодательную поддержку, а органы власти как можно скорее вернутся к их рассмотрению.





