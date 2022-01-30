Автор проекта «20 идей по развитию России» предложил ограничить права начинающих водителей

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30 января 2022, 11:05 Источник: osnmedia.ru

Автор стратегического проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов традиционно уделяет внимание различным проблемам, оказывающим негативное воздействие на социальные отношения и требующим безотлагательного решения.



В этот раз специалист в отдельном параграфе своего проекта «20 идей по развитию России» обратил внимание на особенности поведения начинающих водителей и их роль в системе безопасности дорожного движения.



В этой связи Дмитрий Давыдов справедливо отмечает, что неопытные водители являются не совсем полноценными участниками дорожного движения. В частности, специалист приводит статистические данные правоохранительных органов, согласно которым около трети всех ДТП совершаются по вине начинающих владельцев автотранспортных средств.



В контексте данной проблемы сложно не согласиться с автором проекта «20 идей по развитию России». Действительно, с одной стороны, начинающие водители несут повышенную моральную ответственность за свои действия, а с другой, общество должно сформировать определенные механизмы, направленные на адаптацию указанной категории граждан в процесс безопасного дорожного движения.



Конечно, государственные структуры, со своей стороны, учитывают данное обстоятельство и принимают соответствующие меры. В 2017 году в законодательство были внесены соответствующие поправки.



В частности, Правила дорожного движения определили двухлетний стаж «начинающего» водителя и запретили «новичкам» буксировать механическое транспортное средство, перевозить пассажиров на мотоцикле и мопеде, а также совершать движение без специального опознавательного знака. В случае нарушений указанных предписаний начинающий водитель должен заплатить штраф, составляющий 500 рублей. Сумма штрафа надо сказать, по современным меркам, несущественная, а вот ущерб, который может нанести участникам дорожного движения неопытный шофер, может оказаться серьезным.



По сведениям ГИБДД, чаще всего неопытные водители не соблюдают очередность проезда перекрестков, выбирают неправильную дистанцию во время движения, путают скоростные режимы, выскакивают на встречную полосу движения, а также нарушают правила расположения транспортных средств на проезжей части.



Во многих случаях причинами указанных нарушений являются рассеянность, неуверенность, а в некоторых случаях наоборот – самоуверенность начинающих водителей. И это не удивительно – огромный психологический пресс осуществляет моральное давление на плечи водителей-новичков.



Дмитрий Давыдов справедливо подчеркивает, что существующие ПДД не учитывают психологические риски и, по сути, ставят на один уровень водителей со стажем и неопытных шоферов. В этой связи вполне справедливым является суждение автора проекта «20 идей по развитию России» о необходимости внесения в правила ПДД особой дифференциации, учитывающей стаж участников дорожного движения.



По мнению Дмитрия Давыдова, при решении данной проблемы целесообразно учитывать успешный зарубежный опыт.



Так, в США, Австралии, Канаде и ряде других стран начинающим водителям выдают лишь «ученические» удостоверения. Срок действия такого «мандата» может быть различным. Водители таких «удостоверений» частично ограничены в своих правах. В частности, владельцам «неполных» прав запрещено перевозить определенное количество пассажиров, использовать во время движения телефон и наушники, а также передвигаться в ночное время. По истечению времени гражданин, доказавший свою состоятельность и не получивший нареканий со стороны соответствующих государственных органов, имеет возможность поменять свое «удостоверение» на полноценные водительские права.



Другой пример. Власти Италии и Беларуси установили для начинающих водителей отдельные скоростные ограничения, согласно которым максимальная разрешенная скорость для них на 20-40 км/час меньше, чем для опытных водителей. В Италии также водители-новички могут использовать только то транспортное средство, которое обладает менее мощным двигателем.



Во Франции, Австрии и Нидерландах неопытные водители «ущемлены» в вопросе допустимого потребления алкоголя за рулем. Доза «спирта» для новичков существенно ниже, чем для водителей со стажем. В Германии и Швейцарии водителям, имеющим стаж вождения менее двух лет, употреблять алкоголь вообще запрещено.



Таким образом, становится очевидным, что многие страны давно применяют успешную систему дифференциации. К сожалению, в нашей стране указанную проблему продолжают «не замечать».



В этой связи Дмитрий Давыдов настоятельно предлагает учесть опыт европейских стран и расширить реестр ограничений, устанавливаемых для начинающих водителей за счет дополнительных пунктов.



Так, автор проекта «20 идей по развитию России» считает необходимым направлять начинающего водителя, устроившего серьезное ДПП, на курсы переподготовки. Причем, в соответствии с предложением специалиста, на время обучения действие водительских прав будет приостановлено.



Полагаем, что такая мера действительно сможет отрезвить пыл юных, но неопытных водителей-лихачей.



Дмитрий Давыдов также считает необходимым ввести для новичков системы дорожного движения максимальный порог скорости, уступающий нормам, предписанным для опытных водителей. По мнению специалиста, неопытные водители не должны двигаться по автострадам со скоростью, превышающей 90 км/ч.



Также автор проекта «20 идей по развитию России» считает важным снизить для неопытных водителей норму допустимого содержания алкоголя в крови до показателя 0,15 г/литр.



Резюмируя вышесказанное, отметим ключевые идеи.



Дмитрий Давыдов обратил внимание российского общества на действительно серьезную проблему, связанную с определенными действиями неопытных водителей, которые, по разным причинам, представляют повышенную опасность для участников дорожного движения.



Дмитрий Давыдов разработал особые правила, реализация которых, с одной стороны, неминуемо приведет к тому, что начинающий водитель будет чувствовать за собой повышенную ответственность, определенную соответствующими пунктами ПДД, а с другой – благодаря дорожной «дифференциации», опытные водители, в свою очередь, будут учитывать психологическое состояние новичков и смогут оказывать им определенную моральную поддержку в ходе автомобильного движения.



Вместе с тем реализация соответствующих пунктов программы «20 идей по развитию России» станет возможной только в случае законодательной государственной поддержки и общественного одобрения.

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