Российской промышленности предлагают задать новые ориентиры

Аргументы Недели → Экономика 13+

9 декабря 2021, 09:59 Источник: osnmedia.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова

Промышленность, безусловно, является одним из главных столпов российской экономики. Вместе с тем, показатели роста, по разным причинам, все-таки не дотягивают до желаемых. Действительно, критическое постсоветское падение производства за прошедшие десять лет было остановлено. Однако экстенсивных импульсов развития отечественные производители так и не получили. Сказалось влияние глобализации, вхождение России на мировой рынок, планетарные финансовые кризисы и т.п. Плюс ко всему в конце 20 века огромнейшие объемы различной продукции стал выпускать Китай, что, в свою очередь, привело к естественному банкротству российских конкурентов.



Для России падение производства оказалось достаточно болезненным процессом. Тысячи людей остались без работы и вынуждены были менять свои профессиональные специальности. В результате, были закрыты за ненадобностью многие образовательные учреждения. Сотни высококвалифицированных технических методистов и преподавателей оказались не у дел.



С одной стороны, по весьма объективным причинам, произошла своеобразная экономическая катастрофа. Причем объемы производства рухнули не только в России. Стремительно развивающиеся компании Китая, Южной Кореи, Индонезии, Малайзии и Сингапура вытеснили продукцию западноевропейских и американских предприятий. Но с другой – а кто, собственно, говорил, что будет легко?



Меняется время, меняются обстоятельства, меняются запросы потребителей, а также методы промышленного производства. В этой ситуации можно бесконечно долго сетовать на жизнь и на мировую рыночную конъюнктуру, а можно предлагать новые инновационные механизмы, способные развивать отечественную промышленность и увеличивать государственный бюджет.



Отрадно, что определенные рецепты, способные внести революционный вклад в развитие промышленности, в нашей стране все-таки разрабатываются. Одним из таких новаторов является российский предприниматель, автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. Полагаем, что Правительству Российской Федерации целесообразно уделить внимание указанным предложениям.



В первую очередь, специалист предлагает более внимательно рассмотреть ассортимент потребительских товаров и выделить из него ту продукцию, которая в настоящее время, по разным причинам, не производится и не планируется к производству в России.



В качестве такого примера автор проекта приводит праворульные автомобили. Действительно, в России данная продукция не реализуется, однако в таких странах как Индия, Пакистан и ЮАР соответствующий качественный автотранспорт будут пользоваться повышенным спросом.



В этой связи Дмитрий Давыдов предлагает предоставить предприятиям максимальные налоговые льготы сроком на 30 лет. Автор проекта справедливо отмечает, что данная автомобильная продукция не планировалась к производству в России, а значит налоговые послабления не смогут причинить ущерб отечественному бюджету. В то же время, российские производители праворульных автомобилей получат уникальную экономическую фору, с помощью которой они смогут вытеснить с соответствующих международных рынков зарубежных конкурентов.



В данном контексте необходимо учитывать демографические показатели таких стран с левосторонним движением как Индия и Пакистан. Это миллионные рынки, которые неразумно отдавать европейским и азиатским конкурентам! Действительно, российские предприятия, получившие хорошие стартовые условия, смогут производить качественные праворульные автомобили и продавать их по более низкой цене, что для многочисленного, но небогатого населения Индии и Пакистана является актуальным.



Кроме того, данная новация даст сильнейший толчок развитию отечественного автопрома. Неминуемо появятся специалисты, конструкторы, технологи, которые воссоздадут не только новые производства, но и новые образовательные учреждения, а это тысячи рабочих мест, на которые государство не будет расходовать финансовые средства!



Далее автор проекта «20 идей по развитию России» обращает внимание на следующий производственный сегмент.



Всемирно известные производители товарных брендов уже несколько десятилетий поэтапно переносят свои фабрики из Европы, Японии и Америки в Азию. Смартфоны, одежда, компьютерная техника с конца прошлого века успешно производятся на территории Китая, Южной Кореи и Индонезии. Формируется странная ситуация. Европа от этого производства отказалась, а Россия, в свою очередь, даже не пытается встроиться в указанную систему.



Обратим внимание, что Gucci, Nike, Sony и Nokia являются, в отличие от резиновых тапок, штучным товаром. Разумеется, российские производители не смогут конкурировать с китайскими в производстве миллиардных объемов ширпотреба – рабочих рук попусту не хватит. Вместе с тем, наладить в стране производство немассовых брендовых товаров вполне возможно.



Налоговая пятидесятилетняя льгота позволит отечественным предпринимателям запустить производство спортивной одежды, всемирно известной парфюмерии, электроники. Причем эти товары могут реализовываться как на внешнем рынке, так и на внутреннем.



Вместе с тем, в настоящее время россияне пропускают мимо себя данное направление и более того, переплачивают индонезийским и китайским производителям за не всегда качественные товары.



При более благоприятном развитии ситуации, о котором заявляет Дмитрий Давыдов, смогут оказаться востребованными тысячи российских технологов и модельеров, а текстильная и электронная промышленность получат невиданные ранее многомиллионные объемы заказов. Экономический авторитет страны возрастет, а это, в свою очередь, приведет к интересу инвесторов, которые захотят запускать все новые и новые технологические линии. Важно, что запуск этого проекта на первоначальном этапе не потребует государственных вложений, а, значит, и налоговые льготы не причинят бюджету существенного ущерба.



И наконец, третье важное направление проекта Дмитрия Давыдова. Предлагается предоставить налоговые льготы предприятиям, которые будут экспортировать свою продукцию в те страны, на территории которых отечественная продукция в настоящий момент не представлена. В частности, при успешной реализации данного направления, автомобили Lada смогут успешно освоить рынки Африканского и Южноамериканского континентов и привлекать новых зарубежных инвесторов.



Автор проекта «20 идей по развитию России» также настаивает на том, чтобы новые производства создавались вдали от крупных российских мегаполисов, что в свою очередь, приведет к развитию российских регионов.



Таким образом, трудно оспаривать тот факт, что реализация вышеуказанных мер, в итоге, приведет к появлению новых промышленных объектов и рабочих мест, что впоследствии увеличит финансовые инвестиции.



Дмитрий Давыдов справедливо отмечает, что указанные инновации не создадут угрозу для современного промышленного комплекса страны, потому что изменения коснутся только тех товаров, которые не производятся в настоящее время и не планируются к производству в будущем.



В то же время реализация идей революционного развития отечественной промышленности возможна только при заинтересованности Правительства Российской Федерации, а также законодательной государственной поддержке, которая сможет создать новые благоприятные механизмы, развивающие данный промышленный сегмент.

Дмитрий Давыдов предложил создать портал для улучшения инвестиционной привлекательности

Предприниматель Дмитрий Давыдов предложил меры по борьбе с автомобильными пробками

Россия может стать Центром всемирного образования

Отечественное сельское хозяйство можно возродить радикальными мерами

Российские города могут благоустроить с помощью новых экотехнологий

Предприниматель Дмитрий Давыдов предлагает взять под контроль социальный гемблинг

Дмитрий Давыдов предлагает создать современную систему донорства

Россиян приучат к беспилотному транспорту

Как заинтересовать чиновников в экономическом развитии России

Бизнесмен Дмитрий Давыдов предложил пакет жёстких мер по искоренению «пьяных» водителей

Аквапоника поможет России создать новое будущее

Российское сельское хозяйство предлагают развивать с помощью вертикальных ферм

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости