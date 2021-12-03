Аквапоника поможет России создать новое будущее

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3 декабря 2021, 10:29 Источник: osnmedia.ru

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Российский предприниматель, автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов определил новый стратегический вектор развития отечественного сельского хозяйства.



По мнению автора, сельское хозяйство России необходимо развивать не за счет каких-то локальных изменений или небольших технических новшеств, а путем коренного реформирования. В этом случае изменится сам подход, а также форма создания сельскохозяйственной продукции.



Согласно идее бизнесмена, необходимо, в первую очередь, совершить уход от земледелия и перенести этот процесс в водную среду.



Итак, «Аквапоника» – термин, который наверняка завоюет в ближайшем будущем особую популярность в мировом сообществе, представляет собой инновационное направление сельского хозяйства, основанное на симбиозе растений и водных организмов.



Основной замысел заключается в том, что растения выращиваются в воде и питаются отходами жизнедеятельности рыб и другой аквакультуры.



На первый взгляд, такой подход выглядит достаточно абсурдным и не укладывается в общепонятный порядок вещей. «Как можно вырастить помидор, клубнику или картофель в искусственном озере или болотной канаве? Это просто-напросто невозможно!», – воскликнет возмущенный потребитель.



Вместе с тем, торопиться с выводами не стоит. Становится понятным, что плодородной земли, расположенной в регионах с приемлемым для ведения сельского хозяйства климатом, с каждым годом становится все меньше. Производители стараются всеми правдами и неправдами удерживать рентабельность и сдабривают почву всевозможными нитратами и химикатами. Агрономы выводят новые сорта овощей, которые на вид становятся более объемными и тяжелыми, видимо, чтобы продать подороже, а на вкус – более безвкусными.



К чему, со временем, приведет такой подход? С помощью вредных добавок фермеры, а точнее уже химики и другие «техноваторы», научатся выращивать килограммовые помидоры и огурцы на десятисантиметровом квадратном участке. Такую продукцию люди все равно будут покупать и употреблять, так как другой попусту не будет, а экологически чистые фермы обанкротятся за счет высоких, на этом фоне, издержек. С какими последствиями столкнется человеческий организм после длительного приема подобной пищи, даже страшно подумать.



Ситуация складывается ужасная, и, на первый взгляд, выхода из нее нет. Вместе с тем, спасительный путь все-таки есть! Если человечеству, численность которого стремительно увеличивается, не хватает плодородной земли, значит, пришло время выращивать растения в … воде.



В этой связи Дмитрий Давыдов справедливо отмечает, что аквапоника уже получает свое развития в США и странах Азии. В частности, инновационные фермы выращивают различные виды зелени, китайскую капусту, томаты, перец, лук, огурцы и бобовые культуры. Параллельно, в этих же водоемах выращивается аквакультура: тилапия, форель, окунь, карп, сом, кой, треска, а также пресноводные раки, креветки и мидии.



В данном контексте российский предприниматель справедливо указывает на главное преимущество аквапоники – замкнутый цикл производства.



Так, отходы жизнедеятельности рыб используются для питания растений. Растения, в свою очередь, очищают среду обитания аквакультуры и являются пищевым планктоном для биоресурсов. В результате, фермер за одни капиталовложения получает сразу два вида ценнейшей сельскохозяйственной продукции.



Статистические показатели говорят о том, что аквапоника, как ни странно, не увеличивает, а снижает потребление воды и увеличивает производительность более чем в 8 раз! Данная система является экологически чистой, так как устраняет необходимость применения высокоактивных нитратов и пестицидов. Удобрения становятся лишними, так как питание производится внутри системы естественным образом. Причем, чем больше питания требуется растениям и аквакультуре, тем больше оно производится самим же участниками аквапоники. Система начинает развиваться и саморегулироваться.



Кроме того, существуют еще несколько важных преимуществ, повышающих рентабельность аквапонической фермы.



Важно, что в отличие от традиционного сельского хозяйства, аквапоника не зависит от температурных колебаний, времени года, а также регионального климата. Овощи, фрукты, ценные морские водоросли и другие биоресурсы можно выращивать на протяжении всего года как в теплых странах, так и в холодных.



Аквапоника также в состоянии существенно уменьшить логистические издержки. Так, инновационные фермы можно создавать вблизи мегаполисов. В этом случае жители крупных городов будут получать экзотическую аквакультуру в оперативные сроки и перестанут зависеть от «капризов» перевозчиков.



И наоборот, отдаленные северные территории, благодаря компактным фермам, смогут по доступной цене приобретать фрукты и овощи, богатые полезными витаминами.



Заметим, что отсутствие длительной перевозки позволит создавать особенный вид продуктов, в которых не будут присутствовать вредные консерванты и ГМО-добавки.



Таким образом, внедрение аквапоники позволит отечественным фермерам, вынужденным «творить» в суровых климатических условиях, сделать свою продукцию более конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Главное условие – оперативность в налаживании указанного революционного процесса.



Необходимо внедрять в отечественное сельское хозяйство новые технологии, а также реализовывать неприменяемые ранее методы производства, упаковки и продажи аквапонической культуры.



Для ускорения процесса, по мнению Дмитрия Давыдова, необходимо предоставить максимальные налоговые льготы компаниям, которые участвуют в производстве соответствующего оборудования, а также подготовке высококвалифицированных кадров, обладающих знаниями современных сельскохозяйственных инноваций.



Вместе с тем, для реформирования сельского хозяйства энтузиазма автора «20 идей по развитию России» будет недостаточно.



Поэтому внедрение аквапоники в российскую «почву» должно сопровождаться комплексной законодательной поддержкой со стороны государства, а также широким общественным обсуждением указанной идеи на различных дискуссионных площадках.

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