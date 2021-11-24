Бизнесмен Дмитрий Давыдов предложил пакет жёстких мер по искоренению «пьяных» водителей

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24 ноября 2021, 12:31 Источник: osnmedia.ru

Общественный деятель Дмитрий Давыдов, в рамках своей Программы «20 идей по развитию России» уделяет повышенное внимание проблеме пьяного вождения на российских автомобильных дорогах.



Анализируя ситуацию, трудно не согласиться с автором, что, несмотря на масштабную профилактическую работу, а также суровые общественные порицания, нетрезвые водители продолжают появляться на российских автомобильных дорогах и наносить непоправимый урон гражданам нашей страны.



Подобные водители – совершеннолетние, дееспособные люди, которые не могут не понимать всю тяжесть своего проступка. Вместе с тем, к огромному сожалению, количество людей, желающих сыграть в нетрезвую рулетку с судьбой, не уменьшается.



В данном контексте проблемы Дмитрий Давыдов приводит официальную статистику ГИБДД, согласно которой почти каждое седьмое дорожно-транспортное происшествие в 2020 году совершалось с участием водителей, находившихся в стадии опьянения (всего 18 582 случая), а из-за нетрезвых водителей 4 438 человек погибло, что составило 28% от всех смертей на дорогах, и еще 24 809 человек получило травмы.



В этой связи автор Программы делает справедливый вывод: огромное количество указанных ДТП является подтверждением того факта, что действующее российское законодательство далеко не всегда является сдерживающим фактором против правонарушения, влекущего за собой травмы и смерть людей.



С утверждением Дмитрия Давыдова о том, что имеющиеся в настоящее время государственные механизмы являются недостаточными, так как данные правила не могут не только устранить проблему, но и минимизировать количество ДТП, сложно не согласиться.



Таким образом, перед государством ставится следующая оперативная задача – сформировать в ближайшем будущем новые механизмы, в том числе, и радикальные, способные оказать влияние на кризисную ситуацию.



Зарубежный опыт ряда стран, по мнению автора Программы, является твердым доказательством того, что указанную проблему можно решить, а не отдавать на откуп несчастных случаев.



В частности, по сведениям общественного деятеля, адекватные механизмы применяются в Японии, где количество нетрезвых ДТП в течение двадцати лет сократилось более чем в три раза.



Так, благодаря успешной «антиалкогольной» политике на автодорогах, Япония имеет наиболее низкий показатель нетрезвых ДТП, уступающий в четыре раза российскому, и в два раза – показателю Евросоюза.



«Все потому, что за вождение в нетрезвом виде законом предусмотрено довольно грозное наказание – до 1 миллиона йен (650 000 рублей) и до 5 лет тюремного заключения в зависимости от уровня интоксикации», – подчеркивает автор Программы «20 идей по развитию России» .



Далее Дмитрий Давыдов предлагает еще более радикальный метод. Он призывает установить ответственность для окружающих нетрезвого водителя граждан.



«За езду с нетрезвым водителем пассажир может быть наказан суммой до $5 000 и тюремным сроком до трех лет. Наказание может понести даже сотрудник магазина или бармен, если он продаст алкоголь, зная, что клиент за рулем. Поэтому даже в элитных ресторанах в Японии официанты перед подачей алкоголя могут уточнить у клиентов, приехали ли они на автомобиле, и кто их повезет, когда они поедут обратно», – отмечает автор Программы и ставит в пример опыт, разработанный в стране Восходящего Солнца.



В результате, с целью решения проблемы, автор Программы предлагает комплекс мер, включающий в себя существенное увеличение денежных штрафов и введение коллективной ответственности как для водителя, так и для пассажиров.



«Предлагаем увеличить сумму до 100 000 рублей и срок лишения до трех лет. Такое же наказание предлагаем установить и за передачу управления транспортным средством нетрезвому водителю», – заявляет Дмитрий Давыдов.



В комплексе мер автор также предлагает увеличить административный арест до 30 суток и денежный штраф до 100 000 рублей для нетрезвых шоферов, осуществлявших вождение транспортным средством в отсутствие автомобильных прав.



По мнению автора Программы, указанные нововведения, предполагающие перспективу долгосрочного лишения прав, а также значительную финансовую угрозу личному бюджету станут серьезной предупредительной мерой для недобросовестных водителей и сократят случаи нарушения закона.



Дмитрий Давыдов также считает необходимым ввести ответственность пассажира (в независимости от степени его опьянения) автомобиля, которым управляет нетрезвый водитель.



В данном контексте автор Программы справедливо отмечает что, к сожалению, в настоящее время указанная мера не предусмотрена законодательством.



Необходимость введения ответственности для пассажиров Дмитрий Давыдов объясняет следующими объективными причинами:



лица, севшие в одно транспортное средство с пьяным водителем, поощряют совершение им правонарушения;

пассажиры осознанно подвергают свою жизнь опасности;

пассажиры, несумевшие отговорить пьяного водителя, становятся соучастниками преступления и начинают придерживаться неверных моральных принципов.

В данном случае, Дмитрий Давыдов акцентирует внимание общественности, что государство, налагая крупный денежный штраф за езду вместе с пьяным водителем, будет мотивировать пассажиров, чтобы они убеждали водителей воздерживаться от употребления алкоголя за рулем и от самой езды в нетрезвом виде.



Более того, в случае реализации новой Программы, потенциальный пассажир, не желающий рискованной игры со смертью, будет заинтересован в услугах именно трезвого водителя и пожелает удостовериться в физическом состоянии шофера.



Резюмируя анализ предложений Дмитрия Давыдова, можно сделать вывод, что предлагаемые обществу практические меры действительно смогут сократить число пострадавших от ДТП с участием нетрезвых водителей и поспособствуют сохранению жизней тысяч россиян, гибнущих из-за тех, кто не опасается садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.



Вместе с тем, реализация программных документов Дмитрия Давыдова «20 идей по развитию России» возможна только при широкой поддержке государственных и, что не менее важно, общественных структур.

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