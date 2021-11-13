Предприниматель Дмитрий Давыдов предложил меры по борьбе с автомобильными пробками

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13 ноября 2021, 15:07 Источник: osnmedia.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Российский предприниматель, автор стратегической программы «20 идей по развитию России» предложил обществу комплекс мер, реализация которых позволит уменьшить проблему автомобильных пробок в Москве.



Признаем тот факт, что за прошедшие годы различные эксперты и общественные деятели предлагали Москве сотни способов, направленных на уменьшение дорожных пробок. Жители столицы с нетерпением ждали решения данной проблемы, вопреки здравой логике надеялись, что интеллектуальная мысль сможет придумать какой-то фантастический способ, который раздвинет московское пространство и высвободит буквально из-под земли новые автодороги. Однако нашим надежда так и не суждено было сбыться. К сожалению, многие «рецепты» были либо далеки от практической жизни, либо так и остались нереализованными.



Вместе с тем, в отличие от вышеуказанных «программ», предложения Дмитрия Давыдова не выглядят противоестественно. По крайней мере, после прочтения тезисов экономиста, складывается стойкое ощущение, что выход из тупика наконец-то найден.



Центральной идеей программы является необходимость увязать воедино проблемы автомобильных пробок и экологического загрязнения с механизмами рыночной экономики.



Все гениальное просто – житель мегаполиса, пользующийся личным автомобилем, должен платить за дорожные пробки и излишний углекислый газ.



В этой связи, автор Стратегии на первоначальном этапе предлагает определить наиболее оживленные и загруженные участки московских дорог. В этой ситуации целесообразно разобраться, какие транспортные артерии нужны людям больше всего. Также власти Москвы должны определить реестр тех дорог, которые представляют наиболее важное социальное значение для горожан.



Далее, по замыслу экономиста, важно ввести специальный финансовый сбор «Против пробок», который сможет «охладить пыл» части автовладельцев. Необходимо понимание, что социально значимыми дорожными артериями частные лица могут пользоваться только в случае крайней необходимости и за дополнительные финансовые средства!



Действительно, в случае реализации вышеуказанной идеи, многие водители предпочтут отказаться от поездки на личном транспорте и воспользуются услугами метро. Центр Москвы не должен быть загружен отдельными «частностями» в час-пик. Важно, что данный финансовый сбор не будет взиматься в ночное время суток – с 22 до 7 часов утра.



Прежде всего, такой подход сможет простимулировать граждан использовать круглосуточный режим городской жизнедеятельности, что в свою очередь, разбавит энергетическую нагрузку мегаполиса. В этом случае, жителям столицы будет предоставлена уникальная альтернатива – ехать днем и оплачивать свое передвижение по перегруженной автодороге, либо воспользоваться возможностью бесплатного движения в ночное время суток.



Со временем сознание граждан перестроится, и они будут после 22 часов посещать крупные торговые центры, аптеки, оптовые рынки и т.д. Ночная жизнь заработает естественным образом. Продавцы и покупатели найдут в новой системе свою нишу. Люди избавятся от стрессов, связанные с дневной суетой. Освобождать главные дорожные артерии будет выгодно.



Важно, что при реализации данной идеи, помимо автомобильной, город сможет получить также определенную экологическую разгрузку. Так, выбросы углекислого газа будут равномерно распределяться в городской среде в течение не 7-8, а 24 часов. Важно, что в этом случае, произойдет естественная утилизация экологического загрязнения. Дневные выбросы растворяться в атмосфере ночью, а ночные – на следующее утро.



В соответствии с идеями Дмитрия Давыдова, проблема автомобильных пробок не должна рассматриваться отдельно от экологической ситуации. В этой связи экономист предлагает уменьшать «Сбор против пробок» для водителей, которые переводят свой транспорт на экологически чистое топливо. Жителям Москвы предлагается еще одна разумная альтернатива – платить за бензиновый двигатель и передвигаться по городу в час-пик, либо использовать газовое топливо и экономить на «антипробковом» сборе.



Отдельные предложения Дмитрия Давыдова посвящены работе, в том числе, и наземного столичного общественного транспорта. Экономист предлагает существенно снизить налог для тех компаний, которые закупают автобусы, работающие на электричестве. Таким образом, сформируется система, при которой использовать бензин станет не выгодно. В результате внедрения указанного рыночного механизма, на наиболее загруженных автодорожных участках города электромобили вначале вытеснят излишний автомобильный транспорт, а потом и стандартные автобусы.



Общество должно постепенно привыкать к осознанию того факта, что автомобиль в мегаполисе вреден и использовать его можно только в случае крайней необходимости. К сожалению, наше время накладывает свои реалии – граждане должны оплачивать использование своего транспорта в наиболее загруженных районах. Причем если двигатель автомобиля потребляет большее количество горючего топлива, то оплачивать экологическое загрязнение нужно в двойном размере.



Современное жизненное пространство мегаполиса не принадлежит отдельным людям. Оно представляет собой замкнутую систему, основанную на тысячи обособленных социальных взаимосвязей. Необходимо в ежедневном режиме поддерживать баланс социальных потребностей и интересов. Вместе с тем, можно полностью согласиться с Дмитрием Давыдовым в том, что автомобильные пробки и экологически грязный транспорт указанное пространство разрушают.



Безусловно, предложения, присутствующие в программе «20 идей по развитию России», заслуживают общественного внимания и последующего внедрения в московскую городскую жизнь. Вместе с тем, их реализация возможна только при соответствующей законодательной поддержке со стороны государства.





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