Российские города могут благоустроить с помощью новых экотехнологий

Аргументы Недели → Экономика 13+

2 ноября 2021, 17:08 Источник: osnmedia.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Общественная служба новостей продолжает исследовать стратегическую программу «20 идей по развитию России», разработанную отечественным предпринимателем Дмитрием Давыдовым.



В прошлой публикации специалисты информационного агентства детально рассмотрели пункт программы, посвященный сельскому хозяйству, в котором содержались достаточно радикальные, для привычного порядка вещей, но, безусловно, заслуживающие общественного обсуждения рецепты.



В этот раз внимание Общественной службы новостей привлек раздел, связанный с созданием новой экосистемы в российских мегаполисах.



По мнению автора «20 идей», экологическую культуру можно формировать исключительно искусственным образом и привлекать для этой цели карательные механизмы.



В частности, Дмитрий Давыдов отмечает, что экосистема самого зеленого мегаполиса планеты – Сингапура формировалась на протяжении двадцати лет с активным участием органов правопорядка. Местные полицейские просматривали каждый перекресток и безжалостно штрафовали граждан, оставляющих после себя даже микроскопический мусор (конфетная обертка, окурок, транспортный билет). По мнению эксперта, получается, что примерное экологическое благополучие Сингапура было достигнуто благодаря «труду граждан и целеустремленности властей».



В этой связи Стратегия формирует достаточно радикальный метод.



Предлагается обеспечить тотальную видеофиксацию в городах с целью выявления нарушителей экологической среды. Курировать данный процесс будет Уполномоченный Заявитель, который, в свою очередь, получит 50% денежных средств от взысканных штрафов. Указанный заявитель будет активно привлекать к содействию (за денежное вознаграждение из фонда штрафов) студентов, пенсионеров и домохозяек, сообщивших о нарушении. Эксперты также предлагают устанавливать видеокамеры за счет коммерческих предприятий, которые будут получать финансовые средства из «штрафного» фонда.



По мнению Дмитрия Давыдова, указанная система эффективного массового контроля за городской чистотой «поможет навести полный экологический порядок» в течение двух лет.



В тоже время видеоконтроль не является главным предложением Стратегии.



Основная идея параграфа посвящена «мусорной» политике и тщательнейшей переработке бытовых отходов.



Программа отдельно отмечает, что «мусорная реформа», стартовавшая не так давно в России, по разным причинам, в том числе, и по объективным, провалилась, не успев начаться. Основная причина – неготовность граждан, привыкших к подъездным мусоропроводам, использовать систему раздельного сбора мусора.



Разработчик Стратегии справедливо отмечает, что стихийные свалки, уборка которых требует дополнительных экономических вложений, наносят огромный вред экологии мегаполисов. Различные элементы, находясь рядом друг с другом, входят в реакцию и провоцируют рождение, гремучей, в прямом смысле слова, химической смеси.



«Лечить» менталитет граждан, устраивающих свалки во дворах, автор предлагают с помощью штрафов.



Можно ли рассмотреть предложение как реализуемое? Разумеется – да. Но только в том случае, если заручиться законодательной поддержкой действующей власти. Вместе с тем, пора признать очевидный факт, что пластиковый и иной мусор, который является естественным побочным эффектом потребительского сообщается, начал серьезную экспансию на поле жизнедеятельности человека.



Разговоры о том, что бытовой хлам в течение ближайшего десятилетия поглотит наши города, уже не выглядят фантастикой. Проблема разрастается в геометрической прогрессии!



Как показывает практика, в том числе и политическая (Шиесский лес), традиционные способы решения вопроса: сжечь или закопать в настоящее время не работают. Взывать к гражданской сознательности и сетовать на низкую ответственность городских жителей можно долго, а, вот, проблему нужно решать сейчас.



Возможно, именно тотальная система взимания штрафов, назначенных согласно видеофиксации, сможет стать эффективным оружием борьбы современного человека с экологическим загрязнением.



«В Сингапуре заполняют зеленью все свободные пространства: крыши домов, дворы, гостиницы, торговые комплексы, площадки между зданиями и пространства на этажах», – отмечает автор Программы. В отличие от предыдущего, данный пункт можно реализовывать уже сегодня, наши потомки будут, как минимум, благодарны за кислород и возможность получать эстетическое удовольствия от окружающей городской среды.



Важно другое. Разработчик «20 идей» призывает не столько бороться с мусором, сколько получать от его переработки естественные выгоды.



В частности, в документе описывается практика Японии и Швеции, где из мусора изготавливают спортивную одежду, канцелярские товары, офисную мебель, а также широкий спектр строительных материалов. Германия и Дания научились использовать мусор в качестве топлива для городских тепловых электростанций.



Согласно Стратегии, мусор – это не только городская проблема, это потенциальные финансовые средства, которые смогут получать городские бюджеты, реализуя современную экологическую политику.



По прогнозам Дмитрия Давыдова, современный мусор представляет собой огромный рыночный сегмент, работая с которым Россия сможет получать до 3,5 млрд $ в год.



В этой связи экономист предлагает создать максимально выгодные условия для компаний, участвующих в проектах по экологически чистой утилизации городского мусора.



Предприниматели смогут получить особые льготы, если на их предприятиях будет установлено оборудование, соответствующее «самым жестким критериям отбора и отвечающее мировым стандартам», и в случае, если фактические показатели не совпадут с заявленными, на компанию будут накладываться крупные денежные штрафы.



Безусловно, «мусорная реформа» на современном этапе человеческого развития представляет собой серьезную комплексную проблему. Многие политики, в том числе и в ходе избирательных кампаний, стараются этот вопрос обходить стороной по причине отсутствия адекватных предложений.



Отрадно, что автор «20 идей по развитию России» в сложившейся ситуации не стоит в стороне в образе «интеллектуальных наблюдателей», а предлагает свои методы выживания.



Возможно, экологическая программа Дмитрия Давыдова подвергнется экспертной критике. Но необходимо с чего-то начинать и сделать первый шаг.



Автор стратегии свой шаг сделал – предложения по созданию городской экосистемы направлены российскому обществу.





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