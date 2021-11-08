Предприниматель Дмитрий Давыдов предлагает взять под контроль социальный гемблинг

Аргументы Недели → Экономика 13+

8 ноября 2021, 13:08 Источник: osnmedia.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Азартные игры, предполагающие денежные ставки, благодаря новым информационным технологиям, стали более доступны для российских граждан. С каждым днем у официальных и неофициальных букмекерских контор увеличивается количество клиентов, часть из которых приобретает серьезную патологическую зависимость, получившую название – лудомания. В результате, огромное количество наших соотечественников и, что не менее важно, членов их семей постоянно сталкивается с пагубными последствиями, причиной которых являются азартные игры.



Финансовое разорение, разрушенные браки, психологические расстройства – это далеко не полный список проблем, к которым может привести социальная лудомания. Массовая игровая зависимость уже давно переросла формат невинного увлечения и начинает наносить серьезный ущерб российскому обществу.



К сожалению, отсутствие доступной социальной рекламы в российских СМИ приводит к тому, что операторы азартных развлечений рассматривают непросвещенного игрока в качестве жертвы, с помощью которой можно обогатиться.



Вместе с тем, политики по-прежнему продолжают не замечать опасную тенденцию. Поражает тот факт, что в большинстве предвыборных программ, с которыми совсем недавно выступали кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ VIII созыва, проблема лудомании вообще не упоминалась.



В то же время, в современной России существуют социально ответственные политические деятели, которые в силу своих гражданских убеждений не намерены оставаться в стороне и предлагают срочные методы решения.



Так, предприниматель Дмитрий Давыдов, который является автором популярной программы «20 идей по развитию России», обращает особое внимание, что еще в 2017 году Всемирная организация здравоохранения отмечала эпидемиологический характер лудомании и заявляла о необходимости обсуждать данную проблему на межгосударственном уровне с целью недопущения дальнейшего распространения указанного социального недуга. Согласно информации, представленной автором Программы, 350 миллионов людей в год по всему миру страдают от проблемы игровой зависимости.



Дмитрий Давыдов отмечает, что в настоящее время в России отсутствуют организации, занимающиеся профилактикой лудомании и оказанием консультаций гражданам, пострадавшим от пагубного увлечения, а услуги профессиональных психотерапевтов и частных медицинских клиник становятся для большинства разорившихся игроманов не доступны.



К сожалению, российские активисты оставляют без внимания огромный опыт, накопленный их коллегами из США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и других стран.



Так, Дмитрий Давыдов сообщает, что правительство Сингапура около 15 лет назад создало Национальный совет по проблеме лудомании, который занимается контролем за деятельностью операторов игорного бизнеса. Данная государственная структура формирует механизмы массовой профилактики проблемного гемблинга.



Автор программы «20 идей по развитию России» также приводит в пример опыт Южной Кореи, осуществляющей профилактику за счет самих игровых операторов.



В частности, «Корейский центр проблемного гэмблинга», имеющий национальный статус, ежегодно выставляет счета всем субъектам игорного бизнеса. Причем, сумма зависит от уровня доходов самого оператора и от оценки его надежности.



Центры также реализуют еще одну важную функцию и внимательно отслеживают соблюдение игровыми операторами правила самоисключения, которым может воспользоваться любой гражданин, зарегистрировавший свое желание не участвовать в азартных играх. Представителям букмекерских контор запрещается принимать ставки от игроков, занесенных в реестр самоисключенных.



Вместе с тем, Дмитрий Давыдов справедливо замечает, что введение только данной меры на современном этапе развития общества потребления является недостаточным.



С одной стороны, игроманы не всегда готовы признать свою психологическую зависимость и решиться на шаг самоисключения. С другой стороны, к данной процедуре зачастую прибегают люди, которые уже столкнулись с финансовым разорением. Кроме того, самоисключение не устраняет неконтролируемое желание человека испытать вкус азарта, неудовлетворенность которого, в свою очередь, приводит к сильнейшей фрустрации.



В этой связи Дмитрий Давыдов подчеркивает, что сокращения негативных последствий лудомании можно достичь только после масштабной социальной профилактики, пропагандирующей принципы «ответственной игры». Человек, переступивший порог букмекерской конторы, должен четко осознавать, с чем он может столкнуться.



Автор программы предлагает действительно революционное решение.



По мнению общественного деятеля, необходимо в срочном порядке создать профильные благотворительные организации, деятельность которых будет финансироваться игровыми операторами.



Предложения автора Программы не только снизят пагубность игромании, но и помогут создать новые рабочие вакансии, которые займут квалифицированные психологи, социологи, специалисты по общественной работе. Десятки НКО получат возможность реализовать свой потенциал и помогать людям.



Таким образом, по результатам реализации профильных пунктов программы «20 идей по развитию России», тысячи российских игроманов смогут воспользоваться бесплатной квалифицированной консультативной помощью или скидкой на лечение в специализированных клиниках, что в свою очередь окажет положительное влияние на благополучие нации.



В то же время, предложения общественного деятеля могут быть реализованы только при полной общественной поддержке, а также с привлечением широкого содействия со стороны административных и законодательных государственных структур.





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