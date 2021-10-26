Отечественное сельское хозяйство можно возродить радикальными мерами

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 октября 2021, 12:50 Источник: osnmedia.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В адрес ИА «Общественная служба новостей» поступает большое количество комментариев, посвященных анализу новой стратегической программы «20 идей по развитию России», автором которой является общественный деятель, предприниматель Дмитрий Давыдов.



Кто-то посчитал автора современным идеалистом, затронувшим депрессивные эмоции российских граждан, а кто-то, наоборот, увидел в программе нечто такое, что действительно поможет сделать нашу жизнь лучше.



Сотрудники Общественной службы новостей, в свою очередь, не стали оставаться в стороне и решили детально разобраться, что предлагает нашей стране автор «20 идей».



Особое внимание привлек раздел, призывающий возродить российское сельское хозяйство.



Действительно, данная отрасль уже на протяжении нескольких столетий остается головной болью для любой российской власти. Вначале аграрную политику пытались проводить с помощью крепостных крестьян – получалось, откровенно говоря, так себе… В позапрошлом веке, в надежде на бурный экономический рост, крепостное право отменили, однако крестьяне не спешили осваиваться на земле, спешно разбрелись по городам, стали рабочими и принялись заниматься более динамичными вещами – устраивать классовую революцию.



Во время сложнейшего периода советской коллективизации крестьян вновь собрали воедино и уже в рамках продразверсток и совместных хозяйств вынудили выдать на-гора определенное количество сельскохозяйственной продукции, которой, впрочем, всегда не хватало. Безусловно, во второй половине XX века граждане СССР стали забывать, что такое продовольственный голод, вместе с тем, качественное зерно закупалось за границей, а проигравших аппаратную войну чиновников, словно в ссылку, отправляли курировать аграрный вопрос.



Кстати, первый и последний президент СССР – Михаил Горбачев, в качестве молодого члена Политбюро КПСС, начал свою политическую карьеру именно с сельского хозяйства. Как говорится, о результатах, достигнутых будущим Генсеком, лучше поговорить в другой раз.



«Лихие 90-е годы» и вовсе погрузили отечественное сельское хозяйство в трясину экономической безнадеги – колхозники канули в прошлое, а фермеры так и не пришли из будущего. В сухом остатке: разруха, полученная в невоенное время, безденежье и массовый алкоголизм.



Таким образом, сам собой напрашивается следующий исторический вывод. Россия является самой большой страной, территории которой заняты лесами, равнинами и влагосодержащими почвами, однако стать великой аграрной державой и обеспечить собственную продовольственную безопасность никак не получается.



Традиционные методы подъема сельского хозяйства не работают! Необходимо понять и, самое главное, принять эту суровую истину. То ли холодный климат мешает, то ли расстояния, спорить можно долго, но не суть. Классическое сельское хозяйство, реализуемое в стране на протяжении нескольких веков, неэффективно, энергетически затратно и обрекает отечественных потребителей на долговременную зависимость от других государств.



Отрадно, что автор стратегии «20 идей по развитию России» не стал перегружать читателей избыточной и банальной информацией, кочующей каждый год по программам политических партий, участвующих выборах, а предложил действительно эффективные меры.



В рамках традиционных методов ведения сельского хозяйства Россия всегда будет проигрывать своим соседним конкурентам – условия разные. Так, значит необходимо идти иным путем!



В отличие от популистов, Дмитрий Давыдов такой путь обозначил.



На территории России автор предлагает разводить редкие и экзотические виды животных, перечень которых будет утверждаться на государственном уровне. В тоже время фермеры, которые займутся разведением страусов, крокодилов или питонов получат особую налоговую «Льготу», освобождающую от уплаты налога на прибыль и обязательных отчислений из фонда оплаты труда. Логично. С помощью больших объемов страусового мяса россияне смогут обеспечить свои потребности и, естественным образом, снизить продовольственную зависимость от иностранцев. Что касается крокодильих «затонов», то они, при благоприятном стечении обстоятельств, могут со временем стать двигателями отечественной кожгалантерейной промышленности, которая, в свою очередь, привлечет финансовые инвестиции и обеспечит новые трудовые места.



Схожий путь предлагается и в области отечественного овощеводства. Традиционные российские бахчеводы на современном этапе не выдерживают зарубежной конкуренции и, как следствие, терпят финансовые убытки, а потом разоряются.



Автор «20 идей» предлагает выращивать в стране экологически чистые тропические фрукты, которые в настоящее время, в отсутствии санитарных норм, завозятся из-за тридевяти земель. Если в течение ближайших 20 лет российские фермеры, получившую налоговую «Льготу», реализуют данное направление, то экзотические фрукты и овощи выдвинутся на экспорт и начнут заполнять продуктовые рынки как постсоветских государств, так и стран Восточной и Северной Европы.



Продуктовый экспорт – важнейший пункт стратегии Дмитрия Давыдова. По мнению экономиста, российские аграрии, ориентированные на экспорт, должны сконцентрироваться на тех странах, в которых их продукция еще не представлена.



Для этого на федеральном уровне должен быть утвержден список указанных государств. Если в определенную страну не поставляется российское зерно, то отечественные фермеры получат возможность осуществлять поставки в данном направлении, имея на руках 20-летнию налоговую льготу!



Важно, что согласно стратегии, налоговые послабления предоставляются не только конечным производителям. Льготой смогут воспользоваться ветеринарные компании, производители химикатов и удобрений, логисты, а также специалисты по производству теплиц и овощехранилищ. Главное условие – усилия этих компаний должны быть направлены исключительно на производство продукции, определенной ранее государственным перечнем. Льгота приведет к естественному сокращению издержек, а, следовательно, снизит себестоимость продукции.



Таким образом, план Дмитрия Давыдова представляет полный цикл мер, направленных на возрождение российского сельского хозяйства, и включает в себя ответы на два главных вопроса: «Что?» и «Каким образом?»



Развитие экзотических направлений аграрных отраслей за счет государственной «Льготы» – один из главных векторов сельскохозяйственной стратегии «20 идей по развитию России». При этом Давыдов подчеркивает, что несмотря на очевидную действенность предложенных решений, без законодательной поддержки государства реализовать их не удастся.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости