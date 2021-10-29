Россия может стать Центром всемирного образования

Аргументы Недели → Экономика 13+

29 октября 2021, 13:26 Источник: osnmedia.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Общественная служба новостей продолжает анализировать программу «20 идей по развитию России», разработанную российским предпринимателем Дмитрием Давыдовым.



В предыдущих выпусках сотрудники портала внимательно изучали инновационные предложения Стратегии, посвященные развитию отечественного сельского хозяйства и экологическим системам российских мегаполисов.



По мнению журналистов, идеи Дмитрия Давыдова содержат серьезные практические рецепты и не случайно вызывают широкий общественный резонанс.



Отдельное внимание обращает на себя раздел Программы, связанный с потенциальными возможностями российского высшего образования.



Так, по мнению автора, в России необходимо создать систему высшего и среднего специального образования, обладающую мировой конкурентоспособностью и усиливающую инвестиционную привлекательность страны.



Дмитрий Давыдов подчеркивает, что образование должно не только обеспечивать предоставление жизненно важных знаний и навыков, но и, что не менее важно, помогать отечественной экономике развиваться.



«Я полагаю, что в России можно в кратчайшие сроки создать образовательную среду, которая станет одной из самых привлекательных и конкурентных в мире», – гласит основной тезис параграфа.



Главные элементы указанной системы – специально созданные студенческие города, внутри которых получат возможность работать представительства российских и ведущих зарубежных вузов.



Студенческие города автор Стратегии предлагает, в оперативном порядке, создать в трех-четырех регионах, остро нуждающихся в инвестициях. На данных территориях будет построено большое количество учебных заведений, обеспеченных транспортной логистикой, продовольственными магазинами и медицинской инфраструктурой. Как следствие, появление объектов неминуемо вызовет интерес со стороны предпринимательского сообщества, что в свою очередь придаст импульс новым экономическим проектам и инвестициям.



Дмитрий Давыдов полагает, что подобная мера не только позволит остановить отток региональной молодежи в крупнейшие мегаполисы – Москву и Санкт-Петербург, но существенно оживит интеллектуальную жизнь российской провинции.



Кроме того, указанный подход сможет сформировать единую образовательную среду, обладающую неповторимой сугубо российской спецификой.



Дмитрий Давыдов уверен, что созданные в регионах студенческие города на начальном этапе привлекут внимание абитуриентов из стран СНГ, Восточной Европы, Индии, Китая, Ближнего Востока и Африки. В данном случае учащиеся будут лишены «московских» и «питерских» соблазнов и смогут сосредоточиться исключительно на обучении.



На следующем этапе, когда рынок российского конкурентного образования будет сформирован, в студенческие городки смогут приехать абитуриенты из развитых стран – Великобритании, США, Западной Европы, ОАЭ, Австралии, Южной Кореи и Японии.



Таким образом, новая образовательная система, со временем, получит серьезные зарубежные инвестиции, а также сформирует всемирно известный интеллектуальный авторитет.



Для запуска проекта Дмитрий Давыдов предлагает ввести в России сроком на 30 лет налоговые льготы, которыми смогут воспользоваться отечественные и иностранные вузы, открывающие свои представительства в «студенческих городах».



Льготы должны включать в себя все виды налогов, связанных с образовательной деятельностью. В том числе налог на имущество и землю – в этом случае, по мнению автора Стратегии, у собственников ВУЗов не будет сдерживающего фактора строить просторные образовательные и спортивные сооружения.



Дмитрий Давыдов также отмечает важность нулевых налоговых ставок на заработную плату и доходы академического и административного персонала.



Важно, что основным условием для освобождения от уплаты налогов, по мнению разработчика Стратегии, следует рассматривать оборот, полученный вузами от обучения иностранных граждан.



Дмитрий Давыдов подчеркивает особенность молодежной среды, которая сформируется в студенческих городках. С одной стороны, там будут обучаться иностранные граждане, получающие положительные впечатления о России. Иностранные выпускники станут своеобразными проводниками российской культуры в своих странах. С другой стороны, в представительствах международных университетов будут обучаться российские студенты, которые существенно сэкономят на проезде, питании и проживания, а в итоге получат дипломы общепризнанных зарубежных университетов и станут конкурентоспособными на мировом рынке труда.



Таким образом, по итогам реализации программы «20 идей по развитию России» наша страна получит:



· Новые образовательные площадки в регионах, которые в свою очередь ощутят приток экономических инвестиций и интеллектуальных кадров;



· Существенную трансформацию небольших городов в образовательные мегаполисы с развитой транспортной и бытовой инфраструктурой;



· Представительства известных зарубежных университетов;



· Новые профессиональные кадры для образовательной среды;



· Дополнительный приток иностранных туристов;



· Возможность проводить государственную «мягкую силу» через образовательную среду.



Итогом раздела является справедливое утверждение Дмитрия Давыдова о том, Россия сможет зарабатывать не только на промышленности, сельском хозяйстве, туризме, современных технологиях, медицинском туризме, но и на образовательных процессах.



Таким образом, образование станет не социальной обузой, а трансформируется в отдельный сегмент, приносящий существенную прибыль национальной экономике.



Готово ли современное общество к таким новация? В любом случае, рано или поздно реализовывать подобные проекты станет необходимым.



Предприниматель подчеркивает, что, несмотря на эффективность предложенных решений, для их реализации необходима законодательная поддержка со стороны государства.





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