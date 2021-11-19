Россиян приучат к беспилотному транспорту

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19 ноября 2021, 20:14 Источник: osnmedia.ru

Российский предприниматель, автор стратегической программы «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов разработал программу по созданию системы беспилотного таксомоторного парка в России.



По мнению экономиста, беспилотные такси, в скором будущем, смогут вытеснить привычный автотранспорт.



В начальной преамбуле Дмитрий Давыдов справедливо отмечает, что использование Google-технологий уже давно перестало быть элементом обычного бытового комфорта и в настоящее время представляют собой пример глобального изменения экономического и социального пространства. Меняется коммуникативное пространство, меняется мышление граждан, меняется внешний вид наших квартир и городов. Философия выживания уступает первенство философии потребления и комфорта. В этой связи, человек современного мегаполиса чаще озабочен не процессом приобретения личного авто, а возможностью побыстрее добраться до нужной городской точки.



В течение полувека человек впадал в серьезную зависимость от автомобиля: заправлял транспортное средство горючим топливом, приобретал запасные части, оплачивал страховку, искал парковку, выкупал место на стоянке у своих конкурентов, а точнее сказать – у соседей по дому или подъезду. Но пришло время из этой зависимости выбираться и передавать бразды правления автомобилем – бездушному роботу. Работу шофера – роботу!



Итак, какие же плюсы получат жители российских мегаполисов от реализации идеи Дмитрия Давыдова.



Во-первых, в российских городах станет меньше автомобилей, что в свою очередь снизит техническую нагрузку на автодороги и экологическую нагрузку на окружающую среду. Со временем житель мегаполиса поймет, что личный автомобиль в пределах городской черты нерасторопен и вреден. Человек затрачивает огромный объем времени на обслуживание собственного транспортного средства, и все это для того, чтобы потом простоять часа три в пробке, и в результате, все равно опоздать на работу.



В случае реализации предложения Дмитрия Давыдова, на дорогах останутся только те автомобили, которые выполняют основную, и в тоже время, простую функцию – перевозят людей из точки «А» в точку «Б». «Праздношатающиеся» транспортные средства останутся на стоянках или будут сданы на утилизацию.



Во-вторых, человек получит возможность избавиться от постоянного стресса, вызванного автомобильным вождением. Пересадка живого человека на пассажирское сидение приведет к тому, что психологический дискомфорт возьмут на себя Google-технологии.



В-третьих, беспилотное такси, объективным образом, снизит финансовую стоимость поездки. Человеческий труд энергозатратен, а «издержки» «беспилотника» будут включать в себя только амортизацию транспортного средства и оплату навигационного оборудования.



В-четвертых, беспилотный транспорт сделает движение на российских дорогах более безопасным: исчезнут усталые и нетрезвые водители, потеряет значение человеческий фактор, процесс принятия решений будет носить не спонтанный, а автоматизированный характер.



И самое главное. Благодаря проектам беспилотного такси, человек приобретет дополнительное время, связанное с отказом от обслуживания автомобиля, а также нерастраченную физическую энергию, которую можно будет направить на реализацию творческих или карьерных проектов.



С одной стороны, граждане получат серьезный выбор – заняться в освободившиеся часы работой, и тем самым увеличить свой экономический доход, или развивать свой внутренний потенциал, найти интересное хобби, освоить новую профессию или уделить время семье и близким. С другой стороны, российская экономика получит новые трудовые ресурсы, которые покинут сферу автомобильного обслуживания. Указанные сотрудники смогут заполнить вакансии, находящиеся в сельском хозяйстве, образовании, медицине и экостроительстве.



Таким образом, сложно оспаривать эффективность предложения автора программы «20 идей по развитию России», направленного на формирование в отечественных городах системы беспилотного автомобильного транспорта. Минусы беспилотного парка не явны, а плюсы лежат на поверхности – разгрузка московских и питерских автострад, уменьшение выбросов углекислого газа, сохраненное время, безопасность человеческих жизней. Получается, что беспилотный парк выигрывает по всем основным показателям и требует впустить его в нашу повседневную жизнь.



Вместе с тем, любое технологическое изменение предполагает определенную государственную поддержку, в частности, на уровне законодательства. С целью ускорения работы беспилотного транспорта Дмитрий Давыдов предлагает ввести некоторые законодательные и экономические механизмы.



Так, по мнению предпринимателя, в первую очередь, необходимо предоставить полный пакет налоговых льгот тем компаниям, которые в кратчайшие сроки начнут реализацию проектов по созданию беспилотного такси в Москве.



Далее, необходимо подстегнуть производителей «беспилотного» оборудования и предоставить льготы компаниям, изготавливающим автомобильные сенсоры, датчики, навигаторы и т.д.



Также целесообразно ввести льготы для предприятий, которые захотят перепрофилировать свое производство, с учетом потребностей новой сферы беспилотного транспорта.



Таким образом, необходимо признать, что идея Дмитрия Давыдова, посвященная созданию новой системы городского автотранспорта, заслуживает общественного внимания, но может быть реализована только при государственной законодательной поддержке.



Действительно, на первый взгляд может показаться, что предложения автора Стратегии «20 идей по развитию России» несколько обгоняют нашу обыденную жизнь. Вместе с тем, обществу пора смириться с быстрым течением время и адаптироваться к новым вызовам и техническим реалиям.





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