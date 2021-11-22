Как заинтересовать чиновников в экономическом развитии России

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 ноября 2021, 10:24 Источник: osnmedia.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Российский предприниматель, автор стратегической программы «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предложил к обсуждению уникальные механизмы, способные привести к революционным изменениям в системе государственного управления.



В частности, отдельный параграф Стратегии посвящен созданию мотивационных факторов для государственных служащих нашей страны.



Будем откровенны, за прошедшие 30 лет, академическая наука уделяла большое внимание вопросу мотивации российских чиновников. За это время специалистами, преподавателями Российской академии государственной службы, а также их коллегами из смежных учебных заведений были подготовлены десятки статей и монографий, описывающих истоки мотивации, цели сотрудников административных аппаратов, а также предложения, направленные на улучшение ситуации в сфере государственного управления.



Вместе с тем, предложения ученых, по разным причинам, так и не смогли убедить в своей эффективности ни общество, ни государственных служащих. Чиновники по-прежнему относятся к научным выкладкам как к умозаключениям, оторванным от практики, а общество, в свою очередь, продолжает сохранять скептические оценки в отношении эффективной работы своих визави. В результате, в стране продолжает укореняться тихий конфликт двух социальных групп: граждан и управленческого аппарата.



Данное латентное противостояние не может продолжаться вечно. Рано или поздно конфликт необходимо будет устранять. В противном случае, конструктивное развитие общественной системы не состоится, а система продолжит топтаться на месте.



Итак, основная идея Дмитрия Давыдова состоит в том, что эффективность труда государственного служащего должна мотивироваться результатом его деятельности.



В этой связи, автор Стратегии приводит в пример опыт Сингапура и предлагает создать систему дополнительных финансовых вознаграждений, привязанных к повышению общегосударственных экономических показателей.



По замыслу Дмитрия Давыдова, госслужащие смогут получать дополнительные бонусы, если к концу года будет зафиксировано превышение роста ВВП в сравнении с годовым прогнозом.



Предприниматель предлагает следующий механизм:



«если в текущем году в России прогнозируемый объем ВВП ожидается в размере N млрд. рублей, то в случае превышения фактического размера ВВП над Прогнозом ВВП необходимо будет зафиксировать такую сумму превышения и использовать её при расчёте бонуса для государственных служащих высокого ранга».



Важно, что в данном контексте вопроса Дмитрий Давыдов отдельно подчеркивает, что при расчёте показателя Превышения необходимо исключить показатели роста, основанные на экспорте нефти и газа, чтобы избавиться от чрезмерной зависимости от данных источников поступлений в бюджет государства.



Будущие «премии», согласно Стратегии, будут учитываться в качестве отдельной статьи расходной части бюджета.



Так, автор предлагает выплачивать финансовые бонусы, в случае превышения ВВП, по сравнению с прогнозом, президенту, премьер-министру, вице-премьерам, руководителю Администрации президента, министрам, и другим госслужащим (федеральная налоговая и таможенные службы), деятельность которых оказали влияние на рост ВВП.



Данное предложение также справедливо и для руководителей субъектов Российской Федерации, и для полномочных представителей Президента в федеральных округах. В этом случае, выплаты получат регионы, внесшие свой вклад в увеличение валового внутреннего продукта.



Таким образом, Дмитрий Давыдов предлагает действительно инновационный механизм, заслуживающий оперативной законодательной поддержки, – замкнуть доход чиновников на экономический рост государства. По мнению автора, данное предложение станет самой действенной мотивацией для сотрудников государственного аппарата.



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А теперь о выгодах, которые получит государство от внедрения уникальных рецептов Дмитрия Давыдова.



Во-первых, российская экономика представляет собой огромное поле для потенциальных возможностей роста. В случае прямой финансовой заинтересованности, чиновники смогут реализовывать не только популярные проекты, но и проявлять творческий подход, который, в свою очередь, может привести к появлению новых экономически ликвидных отраслей.



Во-вторых, формирование указанной системы, в случае оказания соответствующей законодательной поддержки со стороны государства, приведет к постепенному отмиранию коррупции. Чиновник получит отличную возможность для легального увеличения своего собственного дохода. В этом случае, коррупционные схемы потеряют финансовую привлекательность. Государственному служащему будет попросту невыгодно погружаться в мрачный мир «темных» экономических схем и двойной бухгалтерии. Более того, трудовые коллективы чиновников будут заинтересованы в том, чтобы вытеснить коррупцию из поля своей деятельности.



В-третьих, Дмитрий Давыдов справедливо полагает, что указанная система мотивации автоматически обеспечит постоянный экономический рост. Чиновники, получившие первые легальные бонусы, быстро «войдут во вкус» и начнут разрабатывать новые способы своего обогащения, которые будут находиться в прямой зависимости от роста отечественной экономики.



В-четвертых, чиновники будут заинтересованы в постоянном привлечении финансовых инвестиций в различные сферы отечественной экономики. Рост численности успешных предприятий будет автоматически обеспечивать увеличение благосостояния государственного аппарата.



В-пятых, мотивационная «перестройка» чиновничьего аппарата, в отличие от прежних многочисленных реформ, не предполагает никаких государственных расходов. Указанная революция будет формироваться за счет будущих финансовых бонусов, которые получат государственные служащие в случае национального экономического роста.



И наконец, главный итог – противостояние общества и чиновников наконец-то будет преодолено. Полученная гражданская консолидация станет главным залогом поступательного государственного развития.



Таким образом, механизмы стратегической программы «20 идей по развитию России», разработанной предпринимателем Дмитрием Давыдовым, безусловно, заслуживают не только внимания, но и широкого общественного обсуждения.



Поэтому было бы чрезвычайно важным, если бы указанные рецепты, как можно скорее, получили бы соответствующую законодательную поддержку государства, а также стали бы предметом дискуссии на самом высшем уровне – среди политических деятелей, определяющих основные направления развития нашей страны.



Полагаем, что затягивать вопрос о формировании новой мотивационной системы государственных служащих является нецелесообразным.



Время новых идей пришло!

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