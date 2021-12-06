Российское сельское хозяйство предлагают развивать с помощью вертикальных ферм

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6 декабря 2021, 14:39 Источник: osnmedia.ru

Фото: pixabay.com

Отечественное сельское хозяйство, по разным причинам, так и не стало локомотивом российской экономики. В конце 80-х годов прошлого века в стране проводилось много общественных дискуссий, участники которых полагали, что главным тормозом развития является неэффективная форма коллективного хозяйства, не признающая частную собственность.

Согласно рецептам «специалистов», необходимо было распустить колхозы, ввести частную собственность на землю и объявить о возрождение вольного крестьянства и независимого фермерства.

Кабинетные теоретики, многие из которых видели живую корову только по телевизору, рисовали в своем воображении чудесные картины: российские сельзхозпроизводители в кратчайшие сроки наполняют продуктовые магазины качественной продукцией и начинают завоевывать европейские и американские рынки.

Однако в жизни все произошло по-другому. Советские колхозы действительно самоликвидировались. Вместе с тем, фермерство так и не стало общенациональным столпом российской экономики. Интересные примеры, конечно, были, однако, по большому счету, они носили исключительно локальный и даже «штучный» характер.

В это время искусственный продуктовый импорт, упакованный в блестящую обертку, стал стремительно завоевывать полки отечественных магазинов. Российские граждане с удивлением для себя узнали, что, оказывается, овощи и фрукты выращивают во многих странах мира, причем производительные издержки в этих регионах значительно ниже отечественных, что существуют европейские многолетние бренды, с легкостью выталкивающие с рынков своих конкурентов, что зимой, которая иногда приходит неожиданно, клубника и помидоры не растут и так далее… Почему эти обстоятельства не обсуждались в 80-е годы, остается загадкой.

В результате, «консультанты» переключились на другие сферы, а оставшиеся фермеры начали с переменным успехом спасать себя сами. Общество, в свою очередь, стало и вовсе терять надежду на то, что отечественная продукция когда-либо вновь окажется на наших обеденных столах.

Вместе с тем, некоторые российские общественные деятели не стали впадать в уныние и решили все-таки найти выход из непростой ситуации.

В частности, новый путь оптимизации сельского хозяйства предложил российский предприниматель, автор популярного проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.

По мнению автора, решить проблему помогут вертикальные фермы, представляющие собой новые формы создания сельскохозяйственной продукции.

Напомним, что вертикальная ферма является закрытым пространством, напоминающим теплицу. Важно, что данная система характеризуется высоким уровнем автоматизации производственного процесса.

Таким образом, первая выгодная особенность состоит в том, что сельскохозяйственное производство не зависит от климатических показателей и капризов погоды. Искусственной ферме не страшны зимние морозы, осенние ветра, а также весенние утренние заморозки. Получается, что фрукты и овощи, взращиваемые под наблюдением умных компьютеров, надежно защищены от неблагоприятной внешней среды.

Второе, конструкция вертикальный фермы позволяет, в случае необходимости, в оперативные сроки расширить производство или дополнить его новой продукцией, а также приблизиться к непосредственному потребителю, что особенно актуально для крупных мегаполисов.

Далее, закрытое пространство, а также методы профилактики позволяют нивелировать негативную деятельность вредителей-насекомых, которые в открытой среде, как правило, являются неуловимыми.

Вертикальная ферма, представляющая замкнутый цикл, также предполагает возможность использования альтернативных источников энергии (ветер, солнечные батареи), регулирование фотосинтеза, а также повышение объемов углекислого газа, который является естественным питанием для растений.

Вместе с тем, главным преимуществом системы является новый способ создания сельскохозяйственной продукции, исключающий необходимость больших запасов пахотных земель. Овощи и фрукты выращиваются в гидропонической среде, в несколько ярусов.

В итоге, в закрытом пространстве создается удивительная этажерка, на каждом пласте которой произрастают растения, питающиеся особой водной средой. Причем в такой системе можно выращивать даже тропические виды продукции, несвойственной для регионов с суровым климатом. Более того, автономность «теплицы» позволяет собирать сразу несколько урожаев в год! Вертикальная ферма также позволяет существенно снизить издержки, связанные с технической обработкой почвы, налаживанием оросительных каналов, а также химической обработкой продукции.

Необходимость использования минеральных удобрений и ядохимикатов в указанной системе также отпадает.

В данном контексте вопроса, автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов справедливо отмечает, что во многих странах мира вертикальные фермы уже получили стремительное развитие.

Так, жители США, Японии и Сингапура уже успешно потребляют указанную продукцию. Для российских же граждан вертикальные фермы, к сожалению, пока еще являются неким экзотическим явлением.

Безусловно, общество первоначально с настороженностью относится ко всему новому, выбивающемуся из привычного порядка вещей. Конечно, для многих из нас просто не укладывается в голове – как можно выращивать бананы и апельсины в Подмосковье, причем не в земле, а в модернизированных теплицах. Вместе с тем, наша жизнь не стоит на месте и раньше или позже людям придется привыкать к новой реальности.

Поэтому выглядят полностью справедливыми выводы Дмитрия Давыдова о том, что создание системы вертикальных ферм требует широкой государственной законодательной поддержки.

В частности, предприниматель отмечает, что процесс, во многом, тормозится из-за дорогостоящего оборудования, необходимого для развертывания производства.

В целях ускорения, Дмитрий Давыдов предлагает предоставить налоговые льготы для предприятий, которые занимаются проектированием, изготовлением, установкой и обслуживанием оборудования для вертикальных ферм. По мнению специалиста, имея налоговые льготы, российские компании смогут развиваться как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Успешные примеры, в свою очередь, станут эффективной рекламой преимущества вертикальных ферм, что впоследствии вызовет повышенный интерес среди производителей и потребителей.

В этой связи сложно оспорить тезис автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова о том, что вертикальные фермы действительно смогут совершить прорыв в отечественном сельском хозяйстве.

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