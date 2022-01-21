Авторы проекта «20 идей по развитию России» предлагают использовать саморазрушающиеся шприцы

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21 января 2022, 09:00 Источник: osnmedia.ru

Российские эксперты обращают внимание на серьезнейшую проблему, имеющую место в российской социальной системе, связанную с применением одноразовых шприцев. В частности, данному вопросу посвящен отдельный параграф стратегического проекта «20 идей по развитию России», разработанного российским предпринимателем Дмитрием Давыдовым.



Автор проекта «20 идей по развитию России» отмечает, что использование населением и медицинскими учреждениями общедоступных одноразовых шприцев представляет собой серьезную угрозу для общественного здоровья. Действительно, одноразовые шприцы могут содержать в себе опаснейшие вирусы, такие как ВИЧ и Гепатит.



Обращает на себя внимание тот факт, что данные заболевания могут переноситься не только путем многократного использования одноразового шприца – в такие ситуации часто попадают люди, употребляющие наркотические средства, но и в результате непреднамеренного ранения – что распространено среди медицинского персонала лечебных заведений.



Безусловно, можно еще много раз повторить, а на упаковке шприца написать более крупными буквами о том, что данное изделие можно применять только один раз. Однако, как показывает практика, такие меры предосторожности не оказывают влияния на сознание наркозависимых людей. Находясь зачастую в экстремальных ситуациях, многие из них думают о здоровье в последнюю очередь. Таким образом, можно констатировать – данный инструмент пропаганды не работает. Причем не работает он именно в социально уязвимой среде, в том сегменте, на который, собственно, эта мера, во многом, и была направлена.



Также инструмент одноразовой инъекции не всегда работает и внутри медицинского учреждения. Одно неосторожное движение может привести к тому, что острая игла моментально рассечет кожный покров на руках медсестры, которая в это время борется за жизнь пациента, находящегося на стадии госпитализации.



Автор проекта «20 идей по развитию России» приводит достаточно неприятную статистику Всемирной организации здравоохранения, согласно которой в результате инъекций, проводимых в медицинских целях, ежегодно в мире 1,67 миллиона людей заражаются гепатитом B, 315 120 гепатитом С и 33 877 вирусом иммунодефицита человека. Специалисты отдельно отмечают, что самый большой риск заражения ВИЧ инфекцией присутствует среди наркозависимых людей. В частности, в России только в первом полугодии 2021 года 28,9% новых заражений вирусом иммунного дефицита возникло из-за инъекционного употребления наркотических средств.



В данном контексте необходимо обратить внимание еще на одну существенную проблему, связанную с небрежной утилизацией одноразовых шприцев. Безусловно, не все больницы нашей страны оборудованы специальным оборудованием, кроме того, у медицинского персонала может не хватать времени на обстоятельную утилизацию.



Таким образом, можно констатировать основной вывод – одноразовые шприцы опасны, они могут нанести серьезный вред и обществу и их время кануло в прошлое. Человечеству необходимы другие модификации инъекционных шприцев, свойства которых позволят решить вышеуказанные проблемы.



По мнению автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова, шприцы нового поколения обязательно должны иметь функции предохранения от повторного использования и защиты от колющих травм.



Так, первая опытная модификация предполагает втягивание иглы в колбу шприца после того, как лекарство полностью введено, а также автоматическую поломку поршня.



Во втором случае, по завершению инъекции игла шприца автоматически закрывается футляром, что само по себе исключает дальнейший случайный контакт.



Таким образом, модели «умных» шприцев разработаны, и в настоящее время необходимо инициировать масштабные информационные кампании, направленные на популяризацию данного инструмента в быту и системе здравоохранения.



К сожалению, по показателю применения саморазрушающихся шприцев наша страна находится далеко не на первом месте.



Как отмечает Дмитрий Давыдов, отечественная индустрия «умных» шприцев находится в зачаточном состоянии, и в настоящее время только начинается запуск безопасных медицинских изделий. Вместе с тем, спрос всегда порождает предложение. Потребность граждан и больниц придаст необходимый импульс российскому бизнесу, который в кратчайшие сроки сможет создать новые производства.



Самое главное, чтобы наше общество осознало проблему, а также угрозы, вызванные современными шприцами и выразило готовность изменить собственное отношение к вопросу. Как только в социальной среде произойдут определенные изменения, предприниматели это сразу почувствуют и поспешат занять соответствующие экономические ниши.



В целях активизации путей решения, автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает внести в законодательство соответствующие нормы, которые смогут поэтапно запретить использование прежних модификаций, не использующих защитные функции, в медицинских учреждениях. Кроме того, автор проекта предлагает запретить реализацию устаревших моделей шприцев через три года после утверждения соответствующего закона.



Стоит признать, что в случае законодательной государственной поддержки и последующей реализации предложений Дмитрия Давыдова будет решено сразу несколько социальных проблем.



Во-первых, произойдет многократное сокращение заболеваний, которые могут передаваться через шприцы, лишенные функции саморазрушения.



Во-вторых, медицинский персонал больниц и поликлиник избавится от «производственных» травм, вызванных непроизвольными уколами и порезами, которые могут нанести шприцы устаревших моделей.



В-третьих, отдельный сектор производителей медицинского оборудования получит существенные экономические инвестиции, использование которых приведет к появлению новых, что чрезвычайно важно, отечественных технологий и созданию рабочих мест.



Однако главная проблема, которая будет решена, состоит в сохранении здоровья граждан нашей страны, которые подвергаются ежедневному риску, контактируя с современными моделями одноразовых шприцев.



Вместе с тем, активизация и последующая реализации идей Дмитрия Давыдова станет возможной только вследствие соответствующей законодательной поддержки со стороны государства, а также морального доверия, которое может оказать российское общество.

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