Престижные автомобильные номера предлагают продавать с аукционов

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17 декабря 2021, 22:08 Источник: osnmedia.ru

Тема «красивых» автомобильных номеров стала одним из параграфов комплексного Проекта «20 идей по развитию России», разработанного российским общественным деятелем, предпринимателем Дмитрием Давыдовым.



По мнению специалиста, государственные структуры должны пойти навстречу тем богатым жителям нашей страны, которые всячески хотели бы подчеркнуть собственную индивидуальность и особенный социальный статус. В этой связи говорится о целесообразности учета таких стремлений с пользой для национального бюджета.



В частности, автор Проекта «20 идей по развитию России» предлагает формировать новые номера, имеющие укороченный цифровой вид, и впоследствии продавать их на аукционах с использованием портала Госуслуг.



Со своей стороны, выскажем предположение, что локальная, на первый взгляд, экономическая идея может действительно существенным образом пополнить государственный бюджет.



Итак, в случае оказания государственной законодательной поддержки указанной инициативе, уже с 2022 года Россия сможет, в рамках новых ГОСТов, официально реализовывать престижные номера. По мнению Дмитрия Давыдова, первоначальная цена «красивого» номера А777АА может составить 600 000 рублей. В ходе аукциона, который будет проводиться в онлайн-режиме на портале Госуслуг, стоимость такого номера может возрасти до нескольких миллионов!



Отметим, что реализация такой несложной, в техническом плане, комбинации не нанесет ущерба бюджету. Для обслуживания процесса реализации красивых номеров не потребуется отдельный аппарат. Кроме того, «торговля» указанных номеров будет носить отнюдь не «закулисный», а открытый публичный характер. Состоятельные люди, желающие удовлетворять собственное Эго, могут устроить на аукционе своеобразное соревнование. Причем итоговый результат таких соревнований будет составлять несколько миллионов рублей.



У богатых свои причуды – это норма современной жизни. С одной стороны, можно ругать «распоясавшихся буржуев» и долго сетовать на жизненную несправедливость, а с другой – выработать на государственном уровне приемлемую схему общественного согласия. Действительно, формула такого консенсуса достаточно простая: хотите подчеркнуть уровень своей социальной иерархии – внесите экономический вклад в национальный бюджет, который поможет менее состоятельным гражданам.



Благодаря популяризации инициативы Дмитрия Давыдова, другие общественные деятели получают отличную возможность выдвигать дополнительные или уточняющие предложения в соответствующий параграф Проекта.



В частности, возможно будет целесообразным определить процент, который после продажи «красивого» номера будет поступать на счет детей, имеющих серьезные заболевания. В итоге, получится простая, публичная и эффективная схема – проданный автомобильный номер спасет здоровье одного российского ребенка. В этом случае государству станет выгодным формировать новые модификации престижных номеров, заранее анонсировать их и выставлять на портал Госуслуг. Родители, нуждающихся в помощи детей, будут с нетерпением ждать этих аукционов. ПР-службы потенциальных покупателей, в свою очередь, получат возможность освещать эти события, заранее знакомиться с малышами, которые обретают долгожданную надежду.



Идея Дмитрия Давыдова также может дать новый импульс российской благотворительности. Получается, для того, чтобы осуществить пожертвование, не надо будет создавать сомнительные финансовые фонды и нанимать отдельный для этого персонал. Благодаря «номерным» аукционам, благотворительность сможет получить публичную конкретизированную форму.



Возможно, звучать это будет несколько циничным, но богатый человек, в ходе государственного аукциона, вместе с автомобильным номером получит ощущение собственной социальной значимости. В тоже время велика вероятность того, что родители и их близкие готовы будут закрыть глаза на указанную «психологию» ради выздоровления своих детей.



Рассматривая зарубежный опыт, Дмитрий Давыдов приводит пример Объединенных Арабских Эмиратов, на территории которых уже несколько десятилетий осуществляется государственная продажа коротких номеров VIP-класса. В день аукциона реализуется до 80 автомобильных знаков, стоимость которых доходит до 10 млн евро! Подобная «распродажа» пользуется огромным спросом не только у собственных граждан, но и иностранцев.



В этой связи автор Проекта предлагает государственным структурам перейти к разработке коротких автомобильных номеров, «заточенных» под аукционную продажу.



В итоге, кроме соответствующей стоимости такой знак приобретет масштабную общегосударственную популярность, а его владельца можно будет легко отследить на основании аукционного протокола. Безусловно, что номер также должен соответствовать международным стандартам и специальным регламентам, обладать полной легальностью, поэтому его хозяин не будет испытывать «муки совести» в отличие от «коллеги», заполучившего заветные цифры путем темной махинации, внесшей, в свою очередь, свой вклад в развитие отечественной коррупции.



Итак, идея Дмитрия Давыдова об аукционной продаже престижных номеров может реализовать целый комплекс социальных функций.



Во-первых, российский бюджет получит новые поступления, часть которых может быть перенаправлена на лечение больных детей.



Во-вторых, богатые граждане получат легальный способ подчеркнуть свой высокий, по их мнению, социальный статус и психологически удовлетворить свое внутреннее Эго.



В-третьих, используя короткий номер, богатые автовладельцы могут получить известность на территории зарубежных государств, а иностранцы, в свою очередь, приобретут возможность подчеркнуть свой статус на территории Российской Федерации.



В-четвертых, публичная реализация престижных номеров автоматически отменит всевозможные коррупционные схемы, с помощью которых в настоящее время приобретаются «красивые» номера.



В-пятых, государственные аукционы по реализации автомобильных номеров дадут новый импульс благотворительности, сделают ее публичной и авторизованной.



Таким образом, эффективность предложения Дмитрия Давыдова может быть в короткие сроки доказана на практике.



Вместе с тем реализация вышеуказанной идеи возможна только при комплексной государственной законодательной поддержке, способной трансформировать «серый» процесс в публичную процедуру, приносящую существенную пользу обществу.

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