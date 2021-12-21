Российских водителей призывают к ответственности

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21 декабря 2021, 08:28 Источник: osnmedia.ru

Фото: freepik.com

Дорожно-транспортные происшествия по-прежнему остаются серьезной проблемой российского общества. Каждый год автомобильные аварии уносят жизни тысячи людей. В результате смертельных ДТП, семьи могут лишиться единственного кормильца, а дети – остаться без родителей. Судьбу человека, совершающего движение по проезжей части, может изменить, на первый взгляд, несчастный случай, к которому, в действительности, привела чья-то халатность или банальная невнимательность.



По мнению специалистов, большое количество аварий совершается по причине безответственного поведения за рулем. Сотни водителей, пристроившихся в стройный автомобильный поток современного мегаполиса, начинают терять бдительность и заниматься «своими делами». Кто-то проводит ZOOM-конференцию по мобильному телефону, кто-то наводит утренний макияж или, надев наушники, погружается в мир музыкальных композиций. Самые безответственные водители во время движения начинают устраивать инстаграмные фотосессии.



Российский предприниматель, автор Программы «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов обращает повышенное внимание на проблему опасного поведения за рулем. В отдельном параграфе стратегического документа специалист приводит рекомендации, которые могут оказать влияние на инфантильных водителей, и впоследствии сократить количество дорожно-транспортных происшествий.



Автор Программы справедливо отмечает, что аварийность повышают не только свободные руки, отвлекающиеся на смартфон или губную помаду. Слишком широкая одежда, обувь на каблуках или танкетках, резиновые шлепанцы, поведение рядом сидящего пассажира могут, в самый экстремальный момент, помешать водителю совершить оперативный маневр, что, в свою очередь, приведет к серьезному ДТП.



К сожалению, многие российские автовладельцы уверены, что для успешного вождения необходимо только знать правила дорожного движения и иметь сносное зрения. Именно такая позиция наносит колоссальный ущерб системе безопасности дорожного движения. Подобный бытовой подход порождает поворот руля одним пальцем или нажатие на педали «одной левой». В летнее время российские граждане допускают вождение босиком или в пляжных резиновых тапочках, которые в любой момент могут соскользнуть и помешать совершить экстренное торможение.



Автор Программы «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов справедливо отмечают ту разницу, которая существует в сознании российских и европейских водителей.



Ссылаясь на зарубежный опыт, российский специалист приводит пример Испании, где водители перед началом движения обязаны принять все меры предосторожности, которые помогут избежать нанесения вреда как себе, так и окружающим.



Так, водитель Мадрида или Севильи может быть оштрафован полицейскими за вождение в опасной обуви. Получается, что житель указанной южной страны поплатится за езду в пляжных тапочках или с оголенным торсом. Более того, нерадивому водителю также придется ответить за поведение его пассажиров, если они своими действиями – закидывают ноги на панели, устраивают карнавальные танцы в салоне и т.п., увеличивают степень опасного вождения. В переводе на российские мерки, такой штраф может составлять как 10, так и 15 тысяч рублей. В большинстве случаев денежные потери быстро «воспитывают» водителей, которые начинают более ответственно относиться к собственной миссии. В, результате, в течение десяти лет количество ДТП в Испании сократилось более чем на 40%.



Похожие правила существуют и в Великобритании. В этой стране, в соответствии с пунктом «Вождение без должной осторожности и внимания или без учета других участников дорожного движения», могут оштрафовать босого водителя, или водителя, использующего для нажатия на автомобильные педали слишком высокие каблуки.



Французское законодательство особо отмечает, что водитель в любой момент должен быть готов оперативно завершить сложный маневр или совершить экстренную остановку. Ответственность за успешность маневра возлагается на шофера. Соответственно, руки такого водителя должны всегда быть свободными от каких-либо помех, а ноги – должны иметь прочное сцепление с педалью тормоза. Французский водитель может быть оштрафован за езду в наушниках, поедание бутербродов, а также нанесение макияжа.



В данном контексте проблемы целесообразно отметить, что технические специалисты проводили особое исследование, которое обнажило неутешительные результаты.



Резиновые сланцы могут скользить на ноге, что, свою очередь, увеличивает тормозной путь, при скорости 100 км/ч, на 0,13 секунд или на 3,5 метра! При вождении в резиновых шлепках существенно замедляется скорость преставления ноги с одной педали на другую, изменяется также сила нажатия. Более того, не редки случаи, когда со стопы водителя слетал резиновый сланец и застревал между педалями.



Пришло время признать, что неправильная обувь несет серьезную опасность для вождения!



Таким образом, ситуация, о которой мало кто говорит, складывается достаточно серьезная, и благодаря Дмитрию Давыдову, в настоящий момент, к ней привлекается общественное внимание.



Для устранения проблемы автор Программы «20 идей по развитию России» предложил несколько практических рекомендаций.



В первую очередь, специалист справедливо подчеркивает, что отсутствие запрета за такие действия формирует в гражданах опасную привычку заниматься посторонними делами за рулем.



По мнению автора Программы, необходимо ввести административную ответственность за определенные действия, совершаемые водителем. В частности штраф должен возлагаться за вождение в опасной обуви: шлепки, сланцы, высокие каблуки, танкетки и тп., в отличие от Испании и Португалии, в российскую линейку входят также и валенки.



Дмитрий Давыдов настоятельно замечает, что четкая законодательная позиция в этом вопросе позволит изменить сознание российских водителей, которые, со временем, начнут понимать, что отвлекаться на еду и музыку опасно. Запрет приведет к тому, что внимание водителей будет сосредоточено на дороге, а не на внешних раздражителях. Сложно не согласиться со специалистом в том, что повышенное внимание является главным залогом снижения количества ДТП.



Вместе с тем, выражать общественное согласие уже поздно. Необходимо действовать и как можно скорее принять хотя бы часть рекомендаций, изложенных в соответствующем параграфе программы «20 идей по развитию России».



Со своей стороны, отметим, что реализация идей Дмитрия Давыдова возможно только при широкой законодательной поддержке со стороны государства, которое также должно продемонстрировать обществу решительную позицию.

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