Российское сельское хозяйство предлагают усиливать аквапоникой

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13 января 2022, 10:31 Источник: osnmedia.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Российское сельское хозяйство по-прежнему остается краеугольным камнем общественных и политических дискуссий. Безусловно, за прошедшие годы отечественная аграрная отрасль сделала существенный шаг вперед, однако граждане нашей страны продолжают выражать свое недовольство. В частности, данной проблеме посвящен отдельный параграф стратегического проекта «20 идей по развитию России».



В былые времена главная проблема состояла в остром дефиците сельхозпродукции. Ситуация изменилась – сегодня прилавки магазинов в течение круглого года заполнены как традиционными, привычными российскому глазу овощами, так и экзотическими фруктами. Вместе с тем, по мнению автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова, потребительские претензии не исчезли, а наоборот возросли!



Так, современные покупатели критикуют как высокую стоимость, так и низкое качество предлагаемой к реализации продукции. Более того, в оживленных дискуссиях присутствует и своеобразный патриотический аспект. Граждане возмущены тем, что магазины заполнены импортной продукцией, способы взращивания которой весьма сомнительны. Покупателя понять можно, он хочет знать историю происхождения того продукта, который он употребляет в пищу. Однако, продавцы, в свою очередь, внятных ответов предоставить не могут и ограничиваются стандартными фразами о том, что «не имеют ничего личного и опираются только на бизнес» и работает с тем товаром, на котором «можно заработать побольше». Такой подход постепенно начинает раздражать общество, которое все сильнее реагирует на проблему и пытается найти пути решения.



Итак, российские покупатели определились – они хотят видеть больше отечественной продукции, свободной он непонятных органических и неорганических удобрений и различных токсичных биодобавок. Потребитель также хочет не просто покупать сельхозпродукты, но и наблюдать процесс созидания национальной агрокультуры.



Справедливости ради надо признать, что в истории нашей страны сложно найти периоды, когда отечественная аграрная отрасль полностью удовлетворяла запросы населения. Нехватка продуктов и голод присутствовали как в советской, так и в царской России. В современной ситуации образовавшиеся пустоты стал занимать импорт, легко потеснивший отечественного производителя.



Так в чем все-таки состоит основная причина такого масштабного исторического дефицита?



В климате.



Природу обмануть сложно. Выращивать в морозной внешней среде овощи и фрукты, которые имели бы высокое качество и конкурентоспособную себестоимость до недавнего времени считалось попросту невозможным.



Вместе с тем, современные биотехнологии позволяют существенным образом скорректировать ситуацию. Более того, новые формы выращивания агрокультур совершат настоящую всемирную революцию и существенно нивелируют влияние климатического фактора на развитие сельского хозяйства.



В частности, автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает настоятельно внедрять в отечественное сельское хозяйство технологии аквапоники.



Напомним, что аквапоника представляет собой особое направление агропромышленной деятельности, объединяющее процессы выращивания растений и культивации водных организмов. С одной стороны, аквапонические фермы позволяют увеличивать популяцию рыб и других биоресурсов в искусственных водоемах, а с другой – создавать большие объемы биомассы, произрастающей без почвы.



Таким образом, аквапоника представляет собой уникальный замкнутый цикл. Растения используют для своего питания отходы жизнедеятельности водных биоресурсов и параллельно очищают искусственный бассейн. Получается, что данная система обладает возможностью саморегуляции, совмещая в себе фазы роста, очистки и переработки.



В этой ситуации фермер имеет возможность одновременно получать сразу два вида высококачественной сельскохозяйственной продукции, сокращая при этом производственные издержки.



Анализируя указанные технологии, Дмитрий Давыдов обращает внимание на ряд существенных преимуществ.



В частности, аквапоника позволяет повысить экологический коэффициент продукции и исключает заполнение растительной почвы вредными для организма нитратами. В замкнутом цикле необходимость в удобрениях автоматически отпадает. Так, в аквапонической ферме помидоры, огурцы и зелень не нужно снабжать высокоазотистыми химическими соединениями. Все необходимые питательные вещества растения получают «на месте».



Далее. Искусственная аквапоническая ферма, в соответствии с доводами автора проекта «20 идей по развитию России» может создаваться в разных географических точках и не зависеть от прогнозируемых и непрогнозируемых погодных условий. В указанной среде можно будет выращивать экзотические виды фруктов, а также разводить ценные виды водных биоресурсов, не свойственных данной местности. Важно, что продукцию в этом случае можно будет получать круглый год и не обращать внимания на временные сезоны.



Дешевая логистика и близость к потребителю является следующим преимуществом аквапоники. Искусственные фермы можно создавать вблизи от российских мегаполисов. В этом случае потребитель будет постоянно получать свежую качественную продукцию, «неутомленную» многочасовыми перелетами и железнодорожными переездами.



А теперь о главном. Аквапоническая ферма существенно сокращает производственные издержки за счет экономии водного ресурса и отсутствия почвы.



В итоге, благодаря внедрению вышеуказанных технологий, житель российской столицы сможет получать выращенные в Подмосковье томаты, огурцы, баклажаны, ягоды или мандарины. Кроме того, на аквапонических фермах будут культивироваться раки, креветки, кальмары и мидии, стоимость которых не превысит зарубежные аналоги.



Таким образом, мечта российского потребителя сбудется! На полках магазинов появится свежая экологически чистая сельскохозяйственная продукция отечественных производителей. Агропромышленная отрасль, в свою очередь, получит серьезный импульс, который будет передан последующим поколениям граждан России.



В тоже время, в целях скорейшей реализации, эффективные предложения Дмитрия Давыдова, посвященные аквапонике, должны получить законодательную поддержку со стороны государства, а также широкое общественное одобрение.



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