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29 декабря 2021, 08:35 Источник: osnmedia.ru

Служба скорой помощи по-прежнему остается тем элементом российской системы здравоохранения, который способен в экстремальных условиях выполнить главную задачу – спасти человеческую жизнь и здоровье. Основная задача службы состоит в том, чтобы как можно раньше прибыть к месту назначения, определить диагноз и принять оперативные решения. Поэтому главным показателем работы скорой помощи является – время. Можно ли сократить этот показатель, за счет каких действий? Давайте разбираться.



Так, наиболее частой причиной смерти людей являются сердечно-сосудистые заболевания. Внезапная остановка сердца каждый год уносит миллионы жизней. В России этот показатель достаточно высокий и составляет 250 000 человек. Получается, если человечество сумеет более эффективно справляться с лечением быстротекущих сердечно-сосудистых заболеваний, то сделает огромный шаг вперед, который, в свою очередь, изменит общую картину статистики летальных случаев.



В данном контексте отдельно отметим еще один важный медицинский показатель – выживаемость пациента, страдающего сердечно-сосудистым заболеванием. Дело в том, что при внебольничном отказе сердца выживаемость, по различным причинам, является очень низкой и составляет всего 5 или 10%. Таким образом, если приступ получат в конкретную ночь 100 человек, то только пятерых из них смогут спасти врачи скорой помощи, приехавшие вовремя. Вместе с тем, закрытый массаж сердца, проведенный в первые две минуты, позволяет снять приступ у половины заболевших пациентов.



Таким образом, время – является главным врагом человека, испытывающего внебольничное сердечно-сосудистое заболевание. Очень важно, в кратчайшие сроки правильно распознать диагноз и начать раннюю реанимацию.



Российские общественные деятели, обладающим стратегическим мышлением, обращают повышенное внимание на указанную проблему и уже разрабатывают собственные способы решения.



Так, предприниматель, автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает взять на вооружение успешный зарубежный опыт и оснастить российскую службу скорой помощи интеллектуальными ассистентами.



В соответствии с предложениями предпринимателя, искусственный интеллект, установленный в системе скорой помощи, будет анализировать первичную информацию на основе экстренного телефонного вызова.



Оказывается, что распознать сердечный приступ можно по голосу и частоте дыхания. Однако, указанные вибрации не может почувствовать человеческое ухо, а для электронного помощника такая задача является вполне посильной.



Установка интеллектуального ассистента в российской скорой помощи позволит проводить первичную диагностику уже на этапе обращения. В соответствии с предложениями Дмитрия Давыдова, компьютерные операторы смогу мгновенно сортировать телефонные звонки и выводить в формат экстренных те, обращения, которые связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такие пациенты, жизнь которых в буквальном смысле слова зависит от нескольких минут, автоматически станут главной задачей медицинских специалистов. Другие заболевания, не связанные с внезапными сердечными приступами, попадут во вторую очередь. В этом случае электронный ассистент станет в процессе принятия решения главным помощником как для профессионального врача, так и для телефонного оператора.



Такая система уже показала свою эффективность на территории Дании. По словам Дмитрия Давыдова, благодаря интеллектуальному ассистенту, врачи Копенгагена сразу выявляют сердечный приступ, направляют к пациенту бригаду скорой помощи, а параллельно, в телефонном режиме, просят больного незамедлительно начать проводить сердечно-легочную реанимацию. В результате, подобная практика помогает существенным образом увеличивать шансы пациентов на выживание, так как лечение начинается на самом раннем этапе.



По информации Дмитрия Давыдова, системы электронных ассистентов доказали свою эффективность во Франции и в Италии. Искусственный интеллект скорой помощи показывает свое превосходство над решениями, принятыми профессиональным врачом: количество выявленных остановок сердца оказалось на 5,5% больше во Франции и на 3,9 – в Италии.



Более того, специалисты отмечают еще одно серьезное преимущество электронной системы: чем больше звонков обрабатывает искусственный помощник, тем больше его точность в диагностировании проблемы. Человек в этой ситуации показывает противоположенный показатель. Усталость не позволяет доктору постоянно точно выявлять проблему, так как к концу рабочего дня его внимательность снижается.



В этой связи российский предприниматель, автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает в срочном порядке внедрить в российскую диспетчерскую службу скорой помощи искусственный интеллект, способный диагностировать сердечно-сосудистые заболевания на основании информации, поступающей из телефонных звонков. Такая система увеличит число реанимационных процедур, проводимых с пациентом до приезда скорой помощи, и, соответственно, повысит шансы заболевшего на выживаемость.



По мнению предпринимателя, разработать такую систему будет достаточно легко. В частности, в Москве уже используется программа, которая на основании обработки входящих данных определяет, является ли вызов экстренным или неотложным. Финансировать программу внедрения электронных медицинских помощников Дмитрий Давыдов предлагает за счет федерального проекта «Искусственный Интеллект», разработанного в целях реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.



Действительно, можно согласиться с автором проекта «20 идей по развитию России», что при существующих масштабах проблемы, разработка и последующее внедрение в службу скоро помощи интеллектуальных ассистентов может сохранить жизни тысяч наших сограждан.



Вместе с тем, внедрение инициативы Дмитрия Давыдова напрямую зависит от государственной поддержки, которая может быть оказана на соответствующем законодательном уровне.

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