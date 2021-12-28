Скорость российских водителей предложили ограничивать с помощью электронного ассистента

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28 декабря 2021, 07:11 Источник: osnmedia.ru

Фото:pikist.com

Дорожно-транспортные происшествия по-прежнему представляют собой серьезную проблему для российского общества. Каждый год на дорогах случаются тысячи автотранспортных аварий, в результате которых гибнет большое количество водителей, пассажиров и пешеходов, а сотни граждан становятся инвалидами.



Количество автомобилей в российских городах увеличивается, соответственно сокращается жизненное пространство, необходимое водителям и пешеходам для оперативных маневров. Обстановка на проезжих частях усложняется. Необходимо менять ситуацию в лучшую сторону, и для этого уже недостаточно просто заучивать Правила дорожного движения, нужно коренным образом менять «транспортную философию» граждан.



Согласно статистике, первопричиной большинства аварий является превышение скорости. Причем, во многих случаях водители сознательно идут на этот шаг, а дальше уже наступают последствия: не успел притормозить, не вписался в поворот, не хватило двух метров, чтобы уйти с главной дороги и т.д.



Отдельно подчеркнем, что к трагедиям зачастую приводят не ошибки ПДД, плохие погодные условия или локальные проблемы со здоровьем, а сознательные действия водителя, вызванные чувством ложной уверенности в собственных силах и контроле.



Пришло время признать, что большинство аварий случаются по причине банального психологического тщеславия. Получается, что человек нажимает на педаль скорости даже тогда, когда правила запрещают это делать. Чувство тщеславия оказывается сильнее страха получить денежный штраф. И если в былые времена водитель имел пространственный запас, который позволял ему осуществить торможение, то на сегодняшний день все могут решить несколько квадратных сантиметров.



Обстоятельства меняются, а психология остается прежней. Человеческое тщеславие побеждает страх – эта та данность, которую надо учитывать, при формировании системы безопасности дорожного движения.



Если человек не в состоянии обуздать собственное тщеславие, значит кто-то другой должен помочь ему этот шаг сделать.



В этой связи российский предприниматель, автор стратегического проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает учесть и впоследствии внедрить на территории России опыт европейских стран, в которых используется интеллектуальный ассистент скорости.



Так, в специальном параграфе проекта предприниматель отмечает, что Европейская Комиссия уже обязала производителей оснащать интеллектуальной системой контроля за скоростью – Intelligent Speed Assistant все автомобили, поступающие на рынок. Это действительно блестящая идея, которая начинает закрывать «лавочку» водительского тщеславия!



Intelligent Speed Assistant (ISA) – что же это такое и как это техническое ноу-хау применяется на практике?



Ассистент интеллектуального контроля автомобиля использует видеокамеру для считывания дорожных знаков и подключенную через GPS базу данных ограничений скорости. В настоящее время ISA пока еще выполняет в большинстве случаев предупредительную функцию и дает водителю сигнал о том, что тщеславные «удила» надо несколько закусить, иначе такое поведение может привести к непоправимой трагедии. Вместе с тем, отдельные опытные модели, с помощью воздействия на коробку передач или работу двигателя, уже позволяют технически предотвращать превышение скоростного лимита.



Таким образом, технический регламент Евросоюза на сегодняшний день определил несколько допустимых методов, которые может использовать ISA для предупреждения водителя об опасном вождении.



Так, несознательный водитель может получить от электронного ассистента каскадное звуковое предупреждение, вибрационный сигнал, обратный толчок педали ускорения, либо и вовсе – плавное снижение скорости. В соответствии с европейским регламентом, водитель не сможет начать движение, если ни один из вышеуказанных способов не будет присутствовать в оборудовании автомобиля.



В результате, ISA будет контролировать не столько правила дорожного движения, он будет регулировать человеческое тщеславие и невнимательность. С помощью вибрации и звуков, электронный «друг» будет постоянно приводить водителя в чувство и возвращать его мысли с небес на проезжую часть.



Получается, что Intelligent Speed Assistant – это качественно новая идея, которую целесообразно в ближайшем будущем внедрить на территории нашей страны.



В контексте данного вопроса автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает установить обязательное оснащение российских автомобилей системами интеллектуального контроля скорости. По справедливому замечанию Дмитрия Давыдова, соответствующее оборудование может устанавливаться как на заводских моделях, так и в специальных технических центрах, которые получат государственную лицензию.



Если водитель по-прежнему будет полагаться на психологический «авось» и откажется от установки ISA, то его действия будут рассматриваться как нарушение технических требований и облагаться специальным штрафом.



По мнению предпринимателя, закон об оснащении автомобилей системами ISA должен быть принят в ближайшее время, но действовать он начнет через три-четыре года, которые потребуются на создание соответствующей технологической системы. После указанного срока регистрация автомобилей, не имеющих интеллектуального ассистента скорости будет запрещена.



Дмитрий Давыдов верно отмечает, что система ISA будет выгодна в первую очередь законопослушным водителям, которые, в большинстве случаев, нарушают правила неосознанно, под воздействием внутренней усталости или внешних отвлекающих факторов. В этом случае интеллектуальный помощник избавит граждан от излишних штрафов. Что касается несознательных водителей, то их поведение сразу же станет объектом повышенного внимания, в том числе, и со стороны сотрудников ГИБДД, так как любое зафиксированное превышение скорости будет автоматически означать, что водитель специально решил действовать вопреки системе и нарушил правила с полным осознанием своего проступка.



Таким образом, становится сложно оспаривать главный тезис проекта «20 идей по развитию России» о том, что интеллектуальный ассистент скорости приведет к сокращению аварий и сделает дорожное движение в России более безопасным.



В тоже время реализация идеи Дмитрия Давыдова возможно только в случае законодательной государственной поддержки, направленной на создание новой транспортной «философии» российских граждан.

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