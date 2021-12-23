Российских инвалидов предлагают интегрировать в экономическую систему

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23 декабря 2021, 12:01 Источник: osnmedia.ru

Фото: depositphotos.com

Жизненное развитие, а также бытовое устройство инвалидов по-прежнему представляют собой серьезные проблемы для российского общества.



Безусловно, за прошедшие десять лет на государственном уровне была проделана огромная работа, направленная на инклюзию граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья, в социальную сферу.



За это время по всей стране были смонтированы и введены в эксплуатацию тысячи пандусов, звуковых сигналов светофоров, дверей, со специальной цветовой маркировкой, пешеходных переходов, оборудованных тактильной плиткой. Программа «Доступная среда для инвалидов» стала реальностью. Граждане, страдающие недугами, получили возможность посещать магазины, кинотеатры, а также принимать участие в голосовании непосредственно в помещении избирательных участков. Сотни волонтеров, прошедших специальную подготовку, участвуют в реализации различных благотворительных проектов, направленных на оказание помощи инвалидам.



Действительно, инвалид, проживающий на территории крупного российского города имеет определенную возможность самостоятельно передвигаться и удовлетворять какие-то самые простые потребности: купить продукты, подышать свежим воздухом, добраться до медицинского учреждения, посетить родственников и друзей.



Вместе с тем, на этом инклюзия не заканчивается, а, наоборот, только начинается. Гражданин, имеющий ограниченные возможности здоровья может воспользоваться пандусом и дойти до соседнего продуктового магазина, но какие продукты он сможет купить на свою небольшую пенсию? Правильно, минимальный набор, который позволит ему банально не умереть с голода. Какие театры инвалид может посетить, учитывая современный уровень цен? В лучшем случае инвалид сможет постоять рядом с театральным зданием и послушать, что о состоявшемся представлении будет говорить публика на выходе. Схожая ситуация и с аптеками – прийти туда можно, купить лекарства, находящиеся за рамками регламентированного списка, сложно. Иногда средств не хватает на обычные профилактические витамины.



Инвалид, прежде всего, должен иметь финансовые средства, которые позволят ему полноценно включаться в социальную жизнь и удовлетворять как своим материальные, так и профессиональные, а также творческие потребности.



«Доступная среда» позволила инвалидам передвигаться в городской среде, но она не предоставляет возможность зарабатывать. Инвалиды нуждаются в заработной плате, которая позволит обустраивать собственную жизнь и досуг. И только в этом случае можно будет говорить о полноценной инклюзии.



В этой связи, российский предприниматель, автор стратегического Проекта «20 идей по развитию Россию» Дмитрий Давыдов уделяет особое внимание проблеме трудоустройства российских инвалидов.



Предприниматель справедливо отмечает, что используемая в настоящее время государственная квота, обязывающая принимать на работу инвалидов, не является эффективным средством решения проблемы.



Напомним, что в соответствии с законодательством, организации с численностью штата более 100 человек обязаны принимать на работу инвалидов в количестве от 2% до 4% от численности сотрудников. Отказ работодателя в приеме на работу, в пределах установленной квоты, влечет небольшой по современным меркам штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей. В общем можно заплатить штраф в 5 тысяч рублей, и проблема сама собой отпадет.



Вместе с тем, на практике все происходит гораздо проще. Работодатель по разным причинам, принимает решение отказать инвалиду в приеме на работу и ссылается при этом на отсутствие определенного опыта или недостаток профессиональных навыков. Во многих случаях, предприниматель руководствуется отнюдь не злым умыслом, а элементарно страхуется. Инвалид, в свою очередь, конечно может оспорить данное решение в суде, однако доказать, что данную работу он сможет выполнять эффективно, будет очень сложно.



Ситуация приобретает формат «замкнутого круга», причина которого состоит в том, что предприниматель не заинтересован принимать на работу инвалидов, ему это делать не выгодно, он не видит в этой комбинации экономических приобретений.



В контексте данной проблемы автор Проекта «20 идей по развитию России» справедливо подчеркивает, что сдвинуть процесс с «мертвой» точки сможет только новая финансовая мотивация, которую должен получить работодатель.



В частности, Дмитрий Давыдов приводит в пример политику Швеции, в которой показатели трудоустройства инвалидов достигают самых высоких показателей в Европе – 67%. Однако подобные успехи выросли совсем не на пустом месте.



Главная особенность социальной политики этой страны состоит в том, что при трудоустройстве инвалида шведские работодатели имеют возможность получать от государства специальную субсидию.



С помощью субсидии предприниматель может обучить инвалида новым профессиональным навыкам и знаниям, также позволить посещать образовательные курсы. Денежные выплаты также возможны для тех предпринимателей, которые обеспечивают для подчиненного, имеющего проблемы со здоровьем, специально оборудованное рабочее место и осуществляют долгосрочную поддержку. Таким образом, в этой ситуации предпринимателю становится выгодным реализовывать инклюзивные проекты в отношении своих сотрудников, имеющих инвалидность.



Вместе с тем, возникает логичный вопрос о том, какие выгоды получит от данной схемы государство?



Прямые финансовые выгоды будет приобретать государство от интеграции указанных граждан в экономическую систему: инвалид, получивший с помощью предпринимателя новую специальность, имеет возможность развивать собственный карьерный рост, осуществлять свой вклад в национальный ВВП и платить в бюджет государства подоходный налог.



Интересная практика также применяется в Японии. В этой стране, компании, у которых не закрыты квоты на прием инвалидов, начинают оплачивать расходы тех компаний, которые эти квоты превысили. Получается, что в этом случае процесс профессиональной переориентации инвалидов осуществляется за частный, а не за государственный счет.



Такие примеры доказывают, что успешный опыт социализации инвалидов уже существует.



В этой связи автор Проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает не откладывать решение проблемы в «долгий ящик», а незамедлительно воспользоваться опытом Швеции и Японии и разработать систему выдачи целевых субсидий и грантов на адаптацию инвалидов на рабочих местах. Кроме того, экономист предлагает выплачивать специальную премию сотрудникам службы занятости, которые помогли инвалиду найти долгосрочную работу.



Действительно, можно согласиться с Дмитрием Давыдовым, что благодаря предложениям, изложенным в проекте «20 идей по развитию России», поддержку получат не только инвалиды, но и предприниматели, работающие в сфере малого и среднего бизнеса. Неминуемо повысится социальная активность среди населения, а тысячи инвалидов получат возможность стать полноценной частью социума.



Рекомендации очень актуальные, вместе с тем, их реализация возможна только при законодательной государственной поддержке, которая сможет сформировать новую социальную политику, направленную на включение инвалидов в экономическую систему России.

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