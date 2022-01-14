Российским инвалидам предлагают оказать новую помощь

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 января 2022, 10:03 Источник: osnmedia.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Несмотря на увеличенную за прошедшие десять лет поддержку, инвалиды, по разным причинам, по-прежнему остаются одним из главных элементов социально незащищенной категории российских граждан.



Действительно, за эти годы было реализовано значительное количество проектов, которые улучшили жизнь людей, имеющих инвалидность. Возросли социальные выплаты, специализированные больницы и интернаты получили новое оборудование, в российских мегаполисах построены объекты целевой программы «Доступная среда», а сотни волонтеров и добровольцев начали оказывать бытовую помощь. Вместе с тем, жизнь идет вперед, и у инвалидов появляются новые проблемы и потребности.



Со своей стороны, отметим, что процесс инклюзии инвалидов в социальную среду носит постоянный характер и не может быть закончен в какой-то конкретный момент. Поэтому граждане с ограниченными возможностями здоровья вынуждены постоянно адаптироваться и принимать новые тенденции быстротечной жизни.



Отрадно, что российские общественные деятели уделяют большое внимание процессу помощи и защиты прав инвалидов. В частности, разрабатываются новые формы поддержки, подготавливаются грантовые проекты, реализуются благотворительные творческие и образовательные инициативы.



Вместе с тем, ощутимые результаты появятся только тогда, когда в стране сформируется единая комплексная политика, внутри которой будут действовать автономные активисты.



Большое внимание социальной поддержке инвалидов уделяет российский предприниматель, автор стратегического проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.



Автор документа справедливо обращает внимание на существенный фактор, оказывающий тормозящее воздействие на развитие социальной политики в отношении граждан, имеющих инвалидность. Предприниматель отмечает, что российским законодательством предусмотрена выплата специального пособия по уходу за инвалидами. Вместе с тем, обязательным условием получения финансовой дотации является полное прекращение трудовой деятельности.



Получается, что человек должен перестать работать, и только в этом случае он сможет получить средства по уходу за инвалидом. Однако сумма этой выплаты небольшая и составляет всего 1200 рублей (8,6%) при минимальной заработной плате (МРОТ) в 13 890 рублей. Родитель, ухаживающий за ребенком, имеющим инвалидность, имеет право на более существенную выплату, которая составляет уже 72% от МРОТ. Вместе с тем, на практике указанная сумма равняется 10 000 рублям, а вот право на заработок у родителя в этом случае прекращается.



Получается, что потенциальные опекуны сталкиваются с достаточно своеобразной альтернативой – либо бросать работу, а значит прекращать карьерное развитие, либо отказываться от выплаты и оставлять родственного инвалида без внимания.



В первом случае, человек перестает развиваться сам, а во втором – гражданин, имеющий инвалидность, не имеет возможности включаться в процесс социальной интеграции. В результате, граждане, желающие сохранить свое место работы, начинают прибегать к услугам наемных социальных работников или и вовсе помещают больных родственников в социальные интернаты. Таким образом, формируется серьезная проблема. Что делать?



Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает взять на вооружение зарубежный опыт и применять его в российских реалиях.



Так, в Ирландии работнику, имеющему на попечении инвалида, предоставляется существенный неоплачиваемый отпуск, общий период которого может составлять 104 недели. В это время человек может рассчитывать на ряд государственных и страховых выплат. В результате, человек не опасается потерять свое рабочее место и уделяет внимание родственнику, имеющему ограниченные возможности здоровья. В Великобритании ухаживающий за инвалидом родственник также получает существенное пособие и имеет возможность продолжать трудовой стаж. Получить денежное пособие человек может лишь в том случае, если будет уделять внимание больному родственнику в объеме 35 часов в неделю. В Швеции пособие по уходу за ребенком-инвалидом может составлять от 2 479 до 9 917 крон (1 крона = 8,22 рубля), причем родители имеют право распределять между собой назначенную государством денежную сумму. В этом случае, оба родителя могут осуществлять трудовую деятельность и не прерывать свой профессиональный стаж.



Учитывая опыт развитых европейских стран, автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает установить для родителей детей-инвалидов денежное пособие, составляющее 85% от МРОТ, а для взрослых, ухаживающих за инвалидами I-й группы пособие, составляющее 25% от МРОТ.



В данном контексте проблемы Дмитрий Давыдов справедливо отмечает, что инфляция постоянно снижает значимость денежного пособия, которое является естественным стимулом для опекунов. Поэтому рост цен автоматически приводит к снижению значимости государственного пособия.



В соответствии с рекомендациями предпринимателя, целесообразно разрешить гражданам, получающим указанные пособия, работать и получать доход, не превышающий 85% от МРОТ, при условии, что трудовой деятельности уделяется не более 70 часов в месяц. Далее, автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает разрешить опекунам работать по сокращенному графику, который на 25% меньше нормального рабочего времени. По мнению Дмитрия Давыдова, в этом случае человек сможет выбирать сокращенный рабочий день или укороченную рабочую неделю.



Со своей стороны, расцениваем предложения автора проекта «20 идей по развитию России» как чрезвычайно конструктивные, которые в случае их государственной поддержки и последующей реализации могут породить ряд существенных преимуществ.



Во-первых, граждане, ухаживающие за инвалидами, смогут продолжать трудиться, развивать свои карьерные навыки и платить подоходный налог в бюджет государства.



Во-вторых, граждане, имеющие инвалидность, получат необходимый объем внимания со стороны своих близких и будут освобождены от психологического дискомфорта.



В-третьих, указанная система естественным образом сократит случаи помещения инвалидов в специализированные интернаты, так как в этом случае у опекунов появится реальная возможность распределять свои обязанности и личные интересы.



Таким образом, в случае государственной законодательной поддержки указанной инициативы Дмитрия Давыдова, тысячи граждан нашей страны, имеющие инвалидность, получат необходимую человеческую поддержку, которая существенно улучшит их повседневную жизнь и даст возможность осуществлять социальную интеграцию в систему общественных отношений.





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