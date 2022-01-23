Автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает перевести российские печи с дров на пеллеты

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23 января 2022, 15:44 Источник: osnmedia.ru

К сожалению, на территории нашей страны еще остается достаточно много населенных пунктов, которые так и не подключены к газовому снабжению. Главная причина проблемы заключается в географии – отдаленные села и хутора, в которых проживает малое количество граждан, не имеют финансовых и технических возможностей обеспечить установку газопроводной инфраструктуры. В этой связи, старая русская печь по-прежнему остается основным источником тепла и уюта в многочисленных деревянных домах и усадьбах, построенных на бескрайних просторах России. Вместе с тем, указанный подход не всегда является конструктивным выходом из ситуации, и, по мнению, автора стратегического проекта «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова, наоборот, порождает серьезные проблемы.



В частности, Дмитрий Давыдов настоятельно отмечает, что печное отопление дровами и углем несет в себе реальную угрозу для жизнедеятельности общества. В данном контексте, автор проекта «20 идей по развитию России» приводит данные Всемирной организации здравоохранения, специалисты который заявляют о том, что при обычном сгорании угля или древесины выделяется существенное количество особых твердых частиц – РМ2.5, которые пагубно влияют на здоровье человека. В частности, указанная модель сгорания топлива приводит к выбросу в жилое помещение большого количества углекислого газа, серы и азота. Более того, в зависимости от модификации и качества угля в атмосферу могут попадать такие токсичные элементы как мышьяк, фтор, селен, свинец или ртуть.



Специалистами было доказано, что вредные выбросы печного отопления приводят к распространению респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивают риск развития рака легких. В частности, аналитики ВОЗ приводят статистику, согласно которой в Европе от заболеваний, вызванных вредным воздействием РМ2.5-частиц, ежегодно умирало более 60 000 человек.



Кроме того, дровяное отопление таит в себе еще одну серьезнейшую проблему. Как отмечает в своем проекте Дмитрий Давыдов, показатели «печных» пожаров занимают третье место в общей российской статистике возгораний, уступая лишь случаям неосторожного обращения с огнем и электрическим воспламенениям. В частности, в 2018 году по всей стране было зарегистрировано более 22 тысяч пожаров, вызванных неправильной эксплуатацией печного отопления.



В данном контексте следует согласиться с Дмитрием Давыдовым в том, что проблема, действительно существует и решать ее необходимо. Безусловно, неправильное печное отопление не является кризисом планетарного масштаба, тем не менее, даже одна индивидуальная авария может привести к серьезной человеческой трагедии. В этой связи, государственные и общественные структуры обязаны предложить механизмы, которые количество указанных трагедий могли бы минимизировать.



По мнению Дмитрия Давыдова, угольное и древесное топливо показывает свою неэффективность, поэтому для решения проблемы необходимо произвести замену энергетического ресурса.



Новое топливо должно соответствовать сразу нескольким характеристикам. Быть более энергоэффективным, обладать качественным экологическим показателем, иметь логистическую доступность, также обладать определенной компактностью, позволяющий помещать его в бытовую печь.



Поэтому Дмитрий Давыдов считает целесообразно сделать выбор в пользу пеллетов, представляющих собой компактные гранулы, спрессованные из стружек, опилок и прочих отходов деревообрабатывающей промышленности.



В данном контексте автор проекта «20 идей по развитию России» отмечает ряд существенных преимуществ пеллетного топлива. В частности, указанное топливо меньше загрязняет окружающую среду РМ2.5-частицами и является достаточно экономичным ресурсом. Кроме того, печи и котлы, использующие пеллеты, более просты в эксплуатации, обладают меньшим коэффициентом пожароопасности и имеют возможность генерировать интенсивность тепла.



Отметим, что перевод отопления на пеллеты будет представлять собой важнейший шаг в направлении сохранения российской природы, так как в этом случае в печь будет попадать не «живое» дерево, а именно отходы деревообрабатывающей промышленности.



Таким образом, разница в самих подходах колоссальная! С одной стороны, затратный процесс поиска и транспортировки дров, а с другой, – мобилизация промышленных технологий, использующих стружки и опилки, которые ранее, в лучшем случае, примитивно утилизировались, а в большинстве случаев выбрасывались во внешнюю среду.



В настоящее время в нашей стране производятся огромные объемы пиллетного топлива, причем данное направление стремительно развивается. Вместе с тем, большинство продукции российских предприятий уходит на экспорт, а стране, по причине, потребительской невостребованности, остается лишь малая часть пеллетных объемов.



В этой связи автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов сообщает, что в европейских странах в настоящее время проходит масштабная информационная компания, обусловленная серьезной государственной поддержкой, по переводу печного отопления с дров на пеллеты.



Так, во Франции при покупке пеллетного котла потребитель платит более низкий НДС (5,5% по сравнению с 19,4%), в Германии и Швеции собственники домов, перешедших на пеллетное топливо, получают дополнительную субсидию.



Кроме того, в борьбе за экологию европейские государства используют также и запретительные меры. В частности, в некоторых городах Ирландии запрещено топливо, основанное на дымящемся угле, в Великобритании введены ограничения на розничный оборот сырой древесины. С 2023 года в стране Туманного Альбиона и вовсе вводится полный запрет на продажу угля, используемого для отопления жилых помещений.



Таким образом, становится очевидным, что рано или поздно, по разным причинам, российским потребителям свой выбор в пользу пеллетного топлива сделать придется. Так зачем откладывать конструктивное решение в долгий ящик?



В этой связи, автор проекта «20 идей по развитию России» своевременно предлагает инициировать политику стимулирования перехода российских граждан на пеллетного отопление.



По мнению Дмитрия Давыдова, принудительные меры будут ускорять процесс перевода отопления с угольного на более безопасные варианты.



В частности, автор проекта «20 идей по развитию России» считает целесообразным запретить на всей территории страны использование угля юридическим лицам, в случае, если существует альтернатива подключения к газоснабжению. Также Дмитрий Давыдов предлагает поэтапно запретить регистрацию и ввод в эксплуатацию новых зданий и регистрацию купли-продажи старых зданий с автономным угольным или дровяным печным отоплением при наличии прямого доступа к газу или к центральному теплоснабжению.



В соответствии с предложениями Дмитрия Давыдова, также предлагается выделять домохозяйствам, не имеющим доступа к газоснабжению, специальные субсидии для их перевода на пеллетное топливо, что, в свою очередь, увеличит спрос и стимулирует рост отечественного профильного производства.



Таким образом, можно отмечать, что предложения автора «20 идей по развитию России» принесут сразу несколько положительных результатов:



Первое. Выброс в атмосферу вредоносных РМ2.5-частиц существенно сократится.



Второе. Сократится негативное влияние продуктов сгорания на здоровье человека.



Третье. Снизится количество пожаров, возникающих по причине неисправного печного оборудования, использующего уголь и древесину.



Четвертое. Будут запущены новые технологии, использующие отходы деревообрабатывающей промышленности.



Пятое. Повсеместный перевод печного отопления на пеллетное активизирует российский бизнес и направит в данную сферу новые финансовые инвестиции.



Вместе с тем, инновационные идеи Дмитрия Давыдова могут быть реализованы только в том случае, если свое согласие с данными предложениями выразят государственные структуры и окажут соответствующую законодательную поддержку.

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