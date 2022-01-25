Дмитрий Давыдов предлагает внедрить в России систему автоматической дефибрилляции

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25 января 2022, 09:51 Источник: osnmedia.ru

Российский предприниматель, автор стратегического проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов обращает внимание общества на серьезную проблему, связанную с высокой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.



Так, в отдельном параграфе своего проекта «20 идей по развитию России», автор отмечает достаточно низкий показатель выживаемости пациентов, столкнувшихся с внебольничной остановкой сердца. Как указывает Дмитрий Давыдов, такой показатель составляет лишь 8,8%.



Таким образом, формируется печальная картина – большинство граждан, испытавших сердечный приступ в общественном месте, обречены на смерть. Причем, такая ситуация справедлива не только для небольших городов и поселков, но и для крупных мегаполисов, жители которых, возможно, и готовы экстренно помочь пострадавшим, однако не имеют для этого ни специальных навыков, ни медицинского оборудования.



В результате, ежегодно на улицах нашей страны умирают тысячи граждан. Вместе с тем, эти показатели могли быть существенно ниже, если бы доврачебная помощь была оказана более оперативно.



Может ли общество относиться к указанной проблеме настолько невнимательно? Разумеется, нет! Необходимо изменить ситуацию и использовать новые, отчасти инновационные решения.



В этой связи, автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает широко использовать зарубежный опыт и внедрить в нашей стране систему экстренной автоматической наружной дефибриляции.



Итак, автоматические наружные дефибрилляторы (АНД) представляют собой портативные компактные устройства, которые размещены в общественных местах – метро, автобусные остановки, торговые центры, кинотеатры и т.д. и доступны для любого человека, кто становится свидетелем сердечного приступа и готов оказать первую доврачебную помощь.



Важно, что для оказания указанной помощи волонтеру не требуется медицинское образование или специализированные навыки. АНД – уникальное устройство, которое самостоятельно фиксирует факт остановки сердца, принимает решение и производит нужное действие.



По словам Дмитрия Давыдова, применение в уличных условиях автоматических наружных дефибрилляторов доказало свою практическую эффективность в США и Канаде. В частности, использование североамериканскими прохожими автоматических дефибрилляторов приводило к тому, что электрический шок был сделан заболевшему человеку до приезда скорой помощи. Коэффициент выживаемости вырос в несколько раз и составил 38%. В итоге, в США, благодаря использованию АНД, прохожие ежегодно стали спасть от преждевременных смертельных инфарктов более 1 700 жизней.



В этой связи целесообразно согласиться с идеей Дмитрия Давыдова: современные технические возможности вполне позволяют оснастить необходимым оборудованием, по крайней мере, крупные города. С помощью социальной рекламы, которая будет транслироваться по общедоступным телеканалам, граждане узнают об указанной проблеме и поймут, что они обладают возможностью сохранить жизнь незнакомого им человека, оказавшегося рядом в критической ситуации.



В тоже время автор стратегического проекта «20 идей по развитию России» не считает целесообразным ограничиваться лишь использованием АНД. В данном контексте Дмитрий Давыдов обращает внимание на опыт Сингапура, жители которого с 2015 года используют специальные мобильные приложения, позволяющие оказывать помощь внезапно пострадавшим.



Уникальность указанной технологии состоит в том, что в случае экстренной необходимости, гражданам начинают приходить смс-рассылки, указывающие на геолокацию пострадавшего. Такой сигнал мгновенно получают прохожие, находящиеся в данный момент в радиусе 400 метров от пострадавшего. Более того, в смс-уведомлении также поступает информация о ближайшем аппарате АНД, с помощью которого можно эффективно оказать доврачебную помощь. Если прохожий принимает положительное решение, то он делает отметку в приложении и спешит на помощь.



Разумеется, данное мобильное приложение устанавливается только после добровольного согласия потенциального волонтера. Также внутри приложения содержится специальная обучающая инструкция, разъясняющая как проводить доврачебную сердечно-легочную реанимацию, как пользоваться аппаратурой АНД и поступать в указанной экстремальной ситуации.



Пользователь, в свою очередь, должен пройти определенную верификацию личности и подтвердить изучение обучающей инструкции. Таким образом, мобильное приложение выполняет сразу две важнейшие социальные функции. С одной стороны, смс-оповещение позволяет увеличить коэффициент выживаемости для людей, испытавших внезапной сердечный приступ, а с другой – воспитывает в гражданах чувство социальной ответственности и взаимопомощи.



По информации автора стратегического проекта «20 идей по развитию России», уже к 2018 году в Сингапуре указанное мобильное приложение было установлено 80 000 раз, а 1 700 пользователей откликнулись на электронное оповещение и успешно оказали необходимую помощь. Добившись положительных результатов и убедившись в эффективности технологии, Служба спасения Сингапура приняла решение расширить функции мобильного приложения и агрегировать потенциальных добровольцев для тушения незначительных пожаров.



Конечно, современный Сингапур представляет собой компактный город-государство, особенностью которого стало тотальное применение высоких технологий. В России реализовывать такие инициативы гораздо сложнее, но останавливаться на месте тоже нельзя и необходимо совершать первые шаги.



В этой связи, автор стратегического проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает принять на территории России федеральный закон, позволяющий прохожим оказывать доврачебную помощь гражданам, испытавшим внезапный сердечный приступ. Далее, специалист предлагает актуализировать «сингапурское» мобильное приложение, делающее возможным доврачебную сердечно-легочную реанимацию.



По мнению Дмитрия Давыдова, создание электронной технологии может производиться на базе правительственных информационных систем и не потребует больших финансовых вложений.



Таким образом, если идеи автора проекта «20 идей по развитию России» будут реализованы, в стране снизится коэффициент внезапных смертельных инфарктов, а в общественной среде сформируется отдельный сегмент социально ответственных волонтеров.



Вместе с тем, реализации идей Дмитрия Давыдова возможна лишь в том случае, если государственные органы примут решение о законодательной поддержке соответствующих постулатов проекта «20 идей по развитию России».

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