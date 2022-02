Максимальный вред экологии в России наносят выхлопные газы – предложения Дмитрия Давыдова

Аргументы Недели → Общество 13+

25 февраля 2022, 13:51 Источник: 20idei.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов обратил внимание на серьёзную проблему, которая касается загрязнения окружающей среды в российских городах. Пренебрежительное отношение к этому вопросу приводит к многочисленным болезням и смертности значительной части населения. Дмитрий Давыдов предложил меры, которые могут улучшить экологическую обстановку в нашей стране.



Согласно данным экологов Greenpeace, в крупных городах России до 90% всего объема загрязняющих веществ в воздухе приходится на выбросы от автотранспорта. Это происходит из-за эксплуатации транспортных средств с превышением соответствующих нормативов. В 2014 году исследователи из Канады выяснили, что таким образом загрязняет воздух всего 25% автомобилей. Их использование приводит к 100% выбросов монооксида углерода, 100% черного углерода и 77% других взвешенных частиц.



Автор проекта «20 идей по развитию России» подчеркивает, что указанная проблема напрямую касается здоровья людей, поскольку продукты сжигания топлива являются причиной почти трети смертей от инсульта, хронических респираторных заболеваний и рака легких. Об этом говорят данные ООН.



Дмитрий Давыдов отмечает, что множество автомобилей, загрязняющих атмосферу, продолжают ездить в населенных пунктах нашей страны. Причем их отдельная проверка с помощью газоанализаторов не позволяет охватить весь транспортный поток и получить полный объем данных. Он предлагает рассмотреть успешный опыт развитых стран, в которых для решения проблемы внедряют новые технологии.



В таких странах как США, Канада, Германия, Бельгия, Франция, Италия и Великобритания, используют систему EDAR (Emission Detection and Reporting). Это современная технология инфракрасной спектроскопии выхлопных газов от движущихся транспортных средств. Она отличается высокой точностью измерения. Оснащенная видеокамерой система способна выявить целый спектр различных вредных веществ, таких как CO, CO2, NO, NO2, (NOx), HC и PM. Точность измерения на многополосной дороге составляет 84%, на однополосной дороге 95%. Видеокамера фиксирует номерной знак, скорость и ускорение, дату и время, и для каждого автомобиля в отдельности формирует отчет.



В Бельгии использование инновационной системы EDAR повысило точность обнаружения грузовиков с неисправной системой защиты от вредных выбросов с 10% до 86%. На основании полученных данных, власти стран, где применяется EDAR, могут принимать практические решения.



По мнению автора проекта «20 идей по развитию России», подобную технологию сканирования транспортного потока можно разработать и использовать в нашей стране. В настоящее время в России за эксплуатацию автомобилей с превышением нормативов загрязняющих веществ в выбросах предусмотрены предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Дмитрий Давыдов предлагает за систематические нарушения повысить штраф до 1 000 рублей.



В решении вопросов экологии несомненно потребуется участие государства. Автор проекта «20 идей по развитию России» считает, что средства от собранных штрафов можно было бы направить на расширение количества автоматизированных пунктов проверки на экологическое соответствие. Видеокамеры, в первую очередь, логично размещать на въездах в большие города и их центральные районы.



По мнению Дмитрия Давыдова, в некоторых случаях установку автоматических камер-газоанализаторов можно произвести и за счет частных средств. Это может сделать жилищный кооператив или организация, желающие ограничить езду потенциально опасного для здоровья транспорта по дорогам, проходящим в непосредственной близости от их расположения.



Автор проекта «20 идей по развитию России» убежден, что предлагаемые меры позволят повысить качество жизни миллионов россиян и увеличить ее продолжительность. Государство получит эффективный инструмент контроля над выбросом отравляющих веществ и парниковых газов, что в итоге может привести к улучшению в России экологической обстановки.

