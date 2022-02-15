В России предложили создать «инсультные» бригады скорой помощи

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15 февраля 2022, 10:00 Источник: 20idei.ru

Одной из самых распространенных причин смертности в России является инсульт, и по этому показателю наша страна занимает лидирующие позиции в мире. Ежегодно инсульт переносят около полумиллиона россиян. При этом скорость оказания помощи с момента ишемического удара имеет крайне важное значение для жизни и здоровья человека. Автор стратегического проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опираясь на опыт развитых стран, предлагает оснастить машины скорой помощи необходимым оборудованием для оказания экстренной диагностики и терапии при инсульте.



Определить первичные симптомы инсульта медикам зачастую удается не сразу. Время, в течение которого можно избежать необратимых последствий, оценивается в 4,5 часа. Но уже за один час без лечения мозг человека «стареет» на 3,6 года. Очевидно, что скорость оказания медицинской помощи при инсульте является весьма существенным фактором.



Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов отмечает, что во многих развитых странах в последние годы этому обстоятельству стали уделять особое внимание. Так, в Германии специальные «инсультные» бригады скорой помощи появились еще в 2011 году. В Берлине с февраля 2017-го по октябрь 2019 года они уже обслужили почти половину случаев с инсультами, остальными занималась общая неспециализированная скорая помощь. Ученые пришли к однозначному выводу, что мобильная «инсультная» команда увеличивает выживаемость и снижает риск инвалидности. Пациенты получали тромболизис чаще (60% против 48%) и в среднем на 20 минут раньше. Причем 51% пациентов «инсультной» скорой помощи сообщили об отсутствии ощутимых для ежедневного функционирования повреждений, в то время как в другой группе таких людей оказалось 42%.



В семи городах США провели исследование, по итогам которого выяснилось, что с 2014 по 2020 год 53% пациентов с инсультом, получивших лечение в спецмашинах скорой помощи, подтвердили полное выздоровление, в то время как показатель для пациентов обычной неотложки составил 43%.



Первая передвижная служба скорой медицинской помощи, направленная на борьбу с инсультом, начала работу в Австралии в 2017 году. Она обслуживает население в 1,7 миллиона человек в радиусе 20 километров от Королевской больницы Мельбурна. За первые два года мобильная бригада выполнила свыше 2 500 вызовов, и оказала экстренную помощь 1 025 пациентам.



Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов считает, что по примеру Германии и Австралии, машины скорой помощи в России необходимо оснастить компьютерным томографом, мини-лабораторией для экспресс-анализа, оборудованием для тромболизиса и видеосвязью с неврологом в больнице. При инсульте это позволит сэкономить время и начать лечение уже по пути в больницу. Специально обученные фельдшеры, поддерживающие связь с врачом из больницы, смогут провести обследование пациента и приступить к лечению, не дожидаясь его госпитализации.



Дмитрий Давыдов подчеркивает, что на создание «инсультных» автомобилей и специализированных бригад скорой помощи в России потребуется некоторое время. А воплощение этой идеи возможно только при поддержке государства и необходимом финансировании. Он уверен, что все усилия и вложения в итоге окупятся и принесут нашей стране огромную пользу.



Автор проекта «20 идей по развитию России» отмечает, что такие негативные последствия инсульта как повышенная смертность, инвалидность, потеря трудоспособности, создают ощутимый урон государственному бюджету и экономике страны. А предлагаемые меры помогут спасти жизни и здоровье тысячам россиян.





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