В России предложили решение проблемы чрезмерного увлечения азартными играми

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11 февраля 2022, 16:15 Антон Дубровский, Журналист

Автор стратегического проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов рассказал о негативных последствиях азартных игр. По его словам, из-за бурного развития информационных технологий произошел огромный рост участников азартных игр и гэмблинга (ставок на деньги). Подобное стало слишком легкодоступным. У многих людей увлечение переходит в лудоманию — патологическую зависимость.



Дмитрий Давыдов рассказывает, что, по данным ВОЗ, от гэмблинга каждый год страдают 350 миллионов человек и что уровень распространения болезни достигает 5,8 %. Всемирная Организация Здравоохранения еще в 2017 году указывала на то, что во всем мире лудомания стала носить эпидемиологический характер. ВОЗ предложила обсудить проблему как на национальном, так и на международном уровнях и постараться разработать меры по предупреждению зависимости и пресечению ее распространения.



Автор проекта «20 идей по развитию России» отмечает, что проблема также касается и нашей страны и что это относится к миллионам наших граждан. В сети огромное количество рассказов о погубленных жизнях россиян из-за этой зависимости. От факта, что азартные игры прочно вписались в наше общество, никуда не деться. В связи с этим в этой области нужно укреплять государственное регулирование.



Давыдов сетует на то, что в России, в отличие от многих стран, так и не появились организации, специализирующиеся на консультациях для игроманов и близких им людей. Он утверждает, что в РФ нет ни одного сайта, где бы велась профилактика лудомании и оказывалась бы психологическая помощь пострадавшим от нее. Какая-то поддержка существует только в социальных сетях и на форумах. Там игроки, которые стали психологически зависимыми, рассказывают о своем опыте. Что касается обращения за помощью в профессиональные клиники, то это происходит очень редко. Кроме того, подобные услуги в большинстве случаев недоступны игроманам из-за возникших как следствие проблем с деньгами.



Автор проекта предлагает обратить внимание на международный опыт развитых стран. Он рассказывает: «Правительство Сингапура в 2005 году создало Национальный совет по проблемному гэмблингу (NCPG), наделив его полномочиями по контролю за соблюдением операторами игорного бизнеса политики ответственной игры и правил самоисключения. Но главными функциями NCGP являются поддержка и проведение программ по массовому просвещению относительно проблемного гэмблинга, консультации всех заинтересованных сторон по вопросам азартных игр, превентивные и лечебные услуги для проблемных игроков и их семей, проведение исследований в этой области. На сегодняшний день Совет тесно сотрудничает с Министерством развития общества и семьи и состоит из 17 влиятельных экспертов в различных сферах: психиатрия, психология, социальная реабилитация, консультирование и юриспруденции».



Также Давыдовым рассматривается опыт Финляндии и Южной Кореи. Он подтверждает, что, если привлечь к финансированию организаций по борьбе с проблемным гэмблингом операторов игорного бизнеса, то это может принести пользу. Дмитрий рассказывает о национальной корпорации «Корейский центр проблемного гэмблинга», которая работает по всей Корее и каждый год всем организаторам игорного бизнеса в стране предъявляет счета. Средства используются для уменьшения негативных последствий азартных игр. Сумма выставляемого счета зависит от количества доходов оператора игры, оценки его надежности, но может быть не более 0,5 % от его годового оборота. Есть и исключения. Это казино, которые попали в программу развития туризма. Подобная организация с 2004 года существует и в Финляндии - Peluuri. За ее финансирование отвечает Veikkaus, национальный гэмблинг-оператор.



Дмитрий Давыдов отмечает, что в последнее время и Россия продвинулась в сфере контроля игорного бизнеса. В стране появился Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Установка единого учета ставок помогает в борьбе с вредом от гэмблинга и позволяет использовать методы самоисключения, что дает возможность установить запрет на прием ставок от лиц, которые зарегистрировали желание перестать играть в азартные игры.



Но по опыту развитых стран видно, что просто запрета недостаточно. Давыдов утверждает, что, если не рассказывать людям об опасностях увлечения азартными играми, то очень многие из тех, у кого возникли проблемы, могут признать это и пойти на самоограничение. Тем более что к такому решению часто приходят люди, которые значительно пострадали от ставок и ищут помощи. Кроме того, просто запрет транзакций не может справиться с проблемой возникающего и неконтролируемого желания снова поиграть. Поэтому нужно в ситуации с лудоманией принять меры заранее, распространяя среди игроков принципы «ответственной игры» и осуществлять доступную психологическую поддержку всем нуждающимся.



В качестве решения проблемы автор стратегического проекта «20 идей по развитию России» предлагает: «обязать операторов игорного бизнеса оказывать финансовую помощь благотворительным организациям и частным компаниям, которые занимаются следующими видами деятельности:

• научные исследования в области профилактики и лечения игорной зависимости;

• проведение предупредительных мероприятий, таких как образовательно-просветительская активность относительно опасности увлечения ставками и пропаганда принципов «ответственной игры» среди активных и потенциальных игроков;

• консультативная помощь игрокам и их близким, столкнувшимся с проблемным гэмблингом, такая как телефон доверия, чат службы поддержки, сеансы с психологом, коучинг;

• комплексная терапия патологически зависимых игроков.

Мы предлагаем, что организации для получения финансовой помощи должны пройти проверку регулятора игорного бизнеса и соответствовать следующим критериям:

• доказанный опыт не менее одного года в одном или нескольких видах деятельности, обозначенных выше;

• отсутствие каких-либо связей с операторами игорного бизнеса, их представителями и сотрудниками;

• выполнение требований регулятора, таких как, например, гарантии целевого использования полученных средств и предоставление отчетности».



В качестве примера удачного осуществления предлагаемых мер Дмитрием Давыдовым приводится работа Комиссии по азартным играм Великобритании (UKGC). Это один из самых опытных и важных в мире правительственных регуляторов игорного бизнеса. В 2018 году комиссия запустила программу самоисключения игроков. А с 1 января 2020 года все операторы с лицензией на осуществление деятельности игорного бизнеса должны делать каждый год взнос как на исследование, так и на профилактику и лечение зависимости и вреда от гэмблинга. Операторы могут сами решать, кому направить свои взносы и их сумму, но обязаны отражать это в регулярных отчетах.



Давыдов подчеркивает, что таким образом в благотворительных организациях и частных компаниях появятся новые рабочие места, а предприниматели, которые работают в социальной сфере, получат поддержку. Что касается государственного бюджета, то он не понесет никаких расходов. Дмитрий Давыдов считает, что операторы игорного бизнеса не будут возражать против таких мер, так как они тоже хотят уменьшения негативного влияния гэмблинга.



Автор стратегического проекта «20 идей по развитию России» резюмирует: «В России на законодательном уровне утверждена программа внебюджетной поддержки развития спорта за счет средств от игорного бизнеса. Но если таким же образом утвердить и поддержку организаций, целенаправленно занимающихся проблемой негативных последствий азартных игр, то сотни тысяч россиян, находящихся в трудном положении из-за чрезмерного увлечения ставками, смогут воспользоваться бесплатным быстрым доступом к квалифицированной консультативной поддержке или скидкой на сеансы лечения и восстановления в специализированных клиниках. Население, и в особенности молодое поколение, будет информировано об опасностях увлечения ставками и способах самоконтроля. Поскольку проблемный гэмблинг приводит к социальным дисфункциям, разводам, преступности и даже самоубийству, то внедрение такой поддержки на законодательном уровне окажет положительное влияние на благополучие нации в целом».





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