Россиян предлагают оградить от психологически опасных интернет-игр

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1 февраля 2022, 09:45 Источник: osnmedia.ru

Автор стратегического проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов обращает внимание на серьезную социальную проблему, оказывающую негативное влияние на психологическое здоровье граждан и связанную с азартными играми.

В частности, в отдельном параграфе проекта «20 идей по развитию России» отмечается, что благодаря стремительному развитию цифровых и информационных технологий, жители нашей страны постоянно вовлекаются в азартные интернет-игры, предполагающие осуществление денежных ставок. Современная компьютерная техника создала комфортные условия для того, чтобы россияне проводили свой досуг за адреналиновыми тотализаторами. С каждым годом количество граждан, увлекшихся психологическими опасными интернет-играми и вовлеченными в этот современный процесс, получивший название «гемблинг», возрастает.

Важно, что интерес многих участников гемблинга стремительно перерастает в патологическую зависимость и приводит к возникновению особого психического заболевания – лудомании. Дальнейшее развитие событий может развиваться трагически и приводить к финансовому разорению, распаду семьи, а в некоторых случаях, и к смерти.

В этой связи автор проекта «20 идей по развитию России» обращает внимание на исследование Всемирной Организации Здравоохранения, согласно которому лудомания уже получила эпидемиологический характер и в настоящее время представляет собой серьезную социальную опасность для мирового сообщества. Так, по оценкам зарубежных специалистов, в настоящее время более 350 миллионов в год жителей нашей планеты страдают от проблемного гемблинга, причем темпы распространения пагубного недуга продолжают расти.

К сожалению, несмотря на некую политическую автономность, лудомания не обошла стороной и нашу страну. Сотни россиян продолжают рисковать своими скудными финансовыми сбережениями и обрекают на нищету не только себя, но и своих близких. Более того, человек, излишне вовлеченный в гемблинг, становится непредсказуемым и ради удовлетворения пагубного порока может пойти на серьезные финансовые и физические преступления.

Знает ли наше общество о проблемах, вызываемых игроманией? Конечно знает! Этот вопрос был актуален еще во времена Федора Михайловича Достоевского. Делает что-то для минимизации возможного социального ущерба? Честно говоря, если и делает, то очень мало.

В этой связи, отрадным является тот факт, что среди общественных деятелей находятся отдельные пассионарии, которые не просто кричат и заостряют на проблеме общественное внимание, но и предлагают практические механизмы решения.

Автор проекта «20 идей по развитию России» справедливо отмечает, что в отличие от ряда зарубежных стран, в нашей стране в настоящее время отсутствуют общественные структуры, деятельность которых направлена на предотвращение и профилактику лудомании. Граждане, оказавшиеся вовлеченными в опасный гемблинг, по сути, остаются с проблемой один на один. Они лишены возможности получить первичную консультацию или пройти комплексное лечение. В стране отсутствуют организации и информационные порталы, которые специализируются на консультациях и пропагандируют вред гэмблинга.

Безусловно, в России есть специализированные и высококвалифицированные специалисты. Однако стоимость их услуг зачастую бывает очень высокой и для многих разорившихся от лудомании граждан является неподъемной. В результате отчаявшиеся игроки, лишенные какой-либо практический помощи, предпочитают уйти в себя и «умирать» в одиночку. К сожалению, в настоящее время общество предпочитает тихо и бессильно наблюдать за социальной «гибелью» российских лудоманов в надежде на то, что эта проблема их обойдет стороной. Вместе с тем многих игроманов все-таки можно спасти, вернуть в семьи и возвратить, таким образом, социуму полноценную боевую единицу.

Возможно, в данный момент слово возьмут критики и скажут, что ситуация в нашей стране не так безнадежна. Конечно, определенные шаги в конструктивном направлении совершаются. В частности, в России был своевременно учрежден Единый регулятор азартных игр, с помощью которого можно отстранять от них людей, которые предварительно обозначили такое желание в специальном реестре. Однако эта мера – государственная, эффективность которой достаточно спорная. Для того, чтобы данный механизм заработал, человек должен добровольно обратиться с заявлением в соответствующую службу Единого регулятора азартных игр.

В данном контексте проблемы автор проекта «20 идей по развитию России» справедливо отмечает, что далеко не все проблемные игроки готовы пойти на такой шаг и публично признаться в собственной нерегулируемой зависимости. Лудомания развивается стремительно. Зачастую человек начинает осознавать, что он прочно увяз в этом недуге в то время, когда отмотать жизненную пленку в обратную сторону уже поздно. Как говорится, человек понял, но его поезд уже ушел.

Кроме того, к механизму самоисключения могут обращаться люди, которые уже потеряли свои финансовые сбережения. Играть таким гражданам уже нельзя, а срочное лечение необходимо.

И, наконец, самое важное.

Человек, прошедший процедуру самоисключения и добровольного закрывший для себя двери различных интернет-казино, не расстается с психологической тягой к азарту и искусственному адреналину. Страсть и порок начинают точить его психику изнутри. Получается, что играть человек уже перестал, но от лудомании он так и не излечился.

На первый взгляд в процессе гемблинга общество сталкивается с порочным кругом, не имеющим рационального решения. Вместе с тем определенные меры принять все-таки можно.

Так, автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает обязать организаторов и операторов азартного игорного бизнеса оказывать финансовую помощь тем благотворительным общественным организациям, которые занимаются практической профилактикой лудомании.

В частности, автор проекта считает, что указанную помощь целесообразно предоставлять на научные исследования в области лечения игорной зависимости; образовательно-просветительскую деятельность относительно опасности увлечения азартными играми и пропаганду принципов «ответственной игры»; консультативную помощь игрокам и их близким, столкнувшимся с проблемным гэмблингом; а также комплексную терапию патологически зависимых игроков.

По мнению Дмитрия Давыдова, утверждение указанной программы по поддержке общественных организаций, занимающихся реабилитацией граждан, страдающих лудоманией, приведет к тому, что тысячи наших людей, подверженных пагубному недугу, получат необходимую экстренную помощь, а молодежь и подростки усвоят серьезную информацию об опасностях гембинга, что в свою очередь, благоприятно скажется на социальном самочувствии российского общества.

Таким образом полагаем, что предложения автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова действительно способны минимизировать ущерб, вызываемый социальной лудоманией. Вместе с тем необходимо осознавать, что реализация указанных механизмов возможна только при законодательной поддержке со стороны государства и широком общественном одобрении.

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