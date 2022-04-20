Маркировка продуктов питания поможет увеличить продолжительность жизни в России - предложения Дмитрия Давыдова

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20 апреля 2022, 22:26 Источник: 20idei.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

«Аргументы недели» регулярно знакомят своих читателей с предложениями автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова. Один из рассмотренных ранее вопросов касался возможности внедрения в нашей стране на законодательном уровне обязательной маркировки всех продуктов питания, содержащих повышенное количество сахара, насыщенных жиров, натрия и калорий. Дмитрий Давыдов отмечал, что их избыточное содержание в пищевой продукции приводит людей к серьёзным проблемам со здоровьем. Этой теме была посвящена одна из предыдущих наших публикаций.



Стало известно, что на предложение Дмитрия Давыдова официально отреагировал Владимир Скворцов, заместитель директора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ. В своем письменном ответе, среди прочего, он сообщил о том, что в технических регламентах Таможенного союза (ТС) «на отдельные виды пищевой продукции» обязательные требования к маркировке уже установлены.



Владимир Скворцов также отметил, что Роспотребнадзором разработаны методические рекомендации по размещению на маркировке продукции цветовой индикации «в зависимости от содержания в ней добавленного сахара, соли, насыщенных жирных кислот и трансизомеров жирных кислот». При этом использование цветовой индикации является добровольным для производителя.



«Необходимо отметить, что пищевая и перерабатывающая промышленность выпускает широкий товарный ассортимент пищевой продукции. Потребитель имеет возможность выбора пищевой продукции в соответствии с составом, указанным на этикетке, своими вкусами и предпочтениями», - заключил Владимир Скворцов.



Тем временем председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что из-за антироссийских санкций в магазинах может сократиться ассортимент продуктов и измениться их качество. По его словам, производителям придется использовать имеющиеся в доступе ингредиенты и менять технологические процессы, что приведет к изменению вкуса и качества еды.



Получается, что предложение автора проекта «20 идей по развитию России» сохраняет свою актуальность, и возможность внедрения обязательной маркировки продуктов питания может быть пересмотрена.



«Потребителя необходимо информировать о составе продукта максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить, какие продукты можно употреблять практически без ограничения, а какие требуют более умеренного употребления», – заявляла ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.



Известно, что ранее общественный совет при Роспотребнадзоре выдвинул инициативу о внедрении обязательной маркировки продуктов питания с применением цветовой индикации. По словам председателя правления «Международной конфедерации обществ потребителей» Дмитрия Янина, основная цель инициативы — снижение уровня неинфекционных заболеваний в России и уменьшение количества диагнозов «ожирение». Более того, эту идею еще в 2018 году поддержали россияне. По данным ВЦИОМ, инициатива Роспотребнадзора вызвала доверие у 82% граждан страны, три четверти респондентов (77%) потенциально были готовы ориентироваться на такую маркировку, выбирая товар в продовольственных магазинах.



Дмитрий Давыдов, в свою очередь, уверен, что обязательная маркировка продуктов питания поспособствует улучшению здоровья россиян и сокращению смертности в стране. Отметим, что предложения автора проекта «20 идей по развитию России» могут быть реализованы только при законодательной поддержке государства.





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