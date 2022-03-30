Как помочь молодежи в России стать профессионалами своего дела - предложения Дмитрия Давыдова

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30 марта 2022, 15:03 Источник: 20idei.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Получив среднее специальное образование, сотни тысяч молодых россиян не могут найти себе применение. Многие из них устраиваются на работу, не связанную с приобретенной во время обучения профессией. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает воспользоваться опытом некоторых стран, чтобы создать новые возможности для российских подростков на рынке труда.



По данным Росстата, в 2016 году среди получивших в России среднее специальное образование молодых людей количество безработных составило 320 200 (11,7%). Очевидно, что для многих из них такое обучение не принесло практической пользы.



Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает сделать ставку на институт ученичества на рабочем месте. Такой подход успешно реализуется во многих развитых странах. В Швейцарии, Германии, Австрии, Дании, Норвегии от 30% до 70% учащихся средних школ задействованы в трудовых отношениях по так называемой системе «дуального» профессионального образования, когда совмещается обучение в школе с обучением на работе.



В Швейцарии подростков, получивших базовое образование, обеспечивают специальными ученическими рабочими местами. Государство создает для этого все условия, мотивируя компании, работающие в самых разных сферах деятельности. Им помогают в этом региональные власти. Так, по данным на 2019 год, средний годовой доход предпринимателя от найма одного молодого стажера за вычетом его зарплаты и всех сопутствующих расходов составил 3 000 франков. Участниками государственной программы становятся две трети школьников в возрасте 14-15 лет, которые уже через 2–4 года становятся востребованными специалистами.



В Великобритании за прием на стажировку подростка от 16 до 18 лет работодатель получает 1 000 фунтов. Он освобождается от обязательств уплачивать вклад в фонд социального страхования за сотрудника до 24 лет, который находится на программе ученичества, что позволяет сэкономить на этом 1 500–2 000 фунтов. Помимо прочего, государство оплачивает от 95% до 110% расходов на обучение и аттестацию начинающего специалиста.



Дмитрий Давыдов обращает внимание, что в Швейцарии легкая работа разрешена с 13 лет, а с 15 лет подросток имеет право подписывать контракт на полноценное трудоустройство. В Великобритании подросткам 13–15 лет разрешена частичная занятость, и они освобождаются от налогов.



В Швейцарии среди возраста 15–29 лет безработица составляет 6,9%. В России показатель безработицы среди молодежи 18–29 лет - 16%. Но если включить и возраст с 15 до 17 лет, то её уровень будет еще выше.



В нашей стране с 2014 года работает пилотный проект по внедрению дуальной системы образования. Но, к сожалению, он не получает необходимого охвата. В проекте было задействовано всего лишь 57 306 студентов средне-специального обучения. Как мы понимаем, для нашей огромной страны этого явно недостаточно.



Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов внёс свои предложения для того, чтобы создать в России новые возможности для подростков.



Среди них:



- снизить легальный возраст для вступления в трудовые отношения с 14 лет до 13 лет (с согласия родителей/опекунов) и с 16 лет до 15 лет (самостоятельно);



- для компаний, устраивающих на новые вакансии подростков 13–18 лет и обучающих их на рабочем месте, предоставлять субсидии в течение 6–12 месяцев при условии дальнейшего сохранения рабочего места или участия в социально значимом проекте. Размер пособия может составлять не меньше минимальной государственной академической стипендии и не больше МРОТ. Его можно определять на региональном уровне;



- освободить работающих подростков 13–18 лет от взносов по социальному страхованию, а также от всех налогов, если доход не превышает двойного размера МРОТ;



- отменить занижение нормы часов в день и в неделю при совмещении учебы с работой, оставив лишь общий возрастной лимит в 24 часа и 35 часов, но только при условии соблюдений требований по обязательному образованию. У работодателей и подростков появится больше возможностей в планировании времени.



Дмитрий Давыдов отмечает, что такие меры способны принести государству значительную пользу. Они могут привести к снижению безработицы в России среди молодежи, а самим подросткам будет легче строить карьеру. У молодых людей не останется времени на деструктивные поступки, что приведет к сокращению подростковой преступности и прочих негативных явлений. Экономика России приобретет дополнительный ресурс для своего развития. Работа различных компаний и производств выйдет на качественно новый уровень. Получат материальную поддержку предприниматели.



Автор проекта «20 идей по развитию России» акцентирует внимание на том, что достичь такого рода положительных изменений возможно только при участии органов государственной власти, поскольку для этого необходимы изменения в законодательстве и соответствующее финансирование.





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