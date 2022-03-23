Как избавить россиян от вредных продуктов питания – предложения Дмитрия Давыдова

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23 марта 2022, 10:22 Источник: 20idei.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Потребление продуктов питания с повышенным содержанием вредных веществ и калорий приводит людей к серьёзным проблемам со здоровьем. Во многих странах мира принимаются меры для того, чтобы оградить свое население от этого опасного фактора. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов внес ряд предложений по ограничению использования и производства вредных продуктов в нашей стране.



Повышенное содержание насыщенных жиров, сахара, натрия и калорий в продуктах питания наносит существенный вред здоровью людей. При этом большинство из нас даже не задумывается над тем, что мы покупаем в магазинах и какую пищу употребляем.



Неправильное питание, как известно, приводит к лишнему весу, а это уже стало глобальной проблемой во всем мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет о том, что лишний вес – главный фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабетов, нарушений опорно-двигательной системы и некоторых видов рака. При этом выяснилось, что с 1975 по 2016 год доля страдающих от ожирения людей во всем мире увеличилась в 3 раза среди взрослых и почти в 7 раз среди детей. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов обращает внимание на данные статистики в нашей стране. По информации Росстата в 2018 году страдали ожирением почти 22% взрослых россиян. У 40,3% наблюдался избыточный вес.



В 2016 году в Чили начали внедрять предупреждающую маркировку на упаковках продуктов питания с повышенным содержанием вредных веществ. Этикетки оповещают потребителя о высоком содержании насыщенных жиров, сахара, натрия и калорий. То есть на товаре может одновременно находиться до четырех этикеток. Власти в Чили распорядились, чтобы продукты, содержащие хотя бы одну из них, не могли рекламироваться детям до 14 лет, продаваться в детских садах и школах или быть включенными в программу школьного питания. На это отреагировали производители. Они стали пополнять свой ассортимент более здоровыми продуктами питания.



Примеру Чили последовали в Бразилии, Мексике, Перу, Уругвае и Аргентине. Подобные меры приняли в Израиле и Канаде. В Израиле министерство здравоохранения внедрило систему красных и зеленых этикеток. Красные предупреждают о высоком содержании вредных веществ, а зеленые, наоборот, являются подтверждением признания продукта полезным.



В разных странах мира на распространение вредных для здоровья продуктов были введены маркетинговые ограничения. Среди них - использование в продвижении товара анимации и прочих интерактивных элементов, направленных на детскую аудиторию; проведение конкурсов и розыгрышей призов; использование знаменитостей и их изображений.



Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает сделать в России на законодательном уровне обязательной маркировку всех продуктов питания, содержащих повышенное количество сахара, насыщенных жиров, натрия и калорий. Он подчеркивает, что предупреждающие этикетки должны быть крупного размера и размещены на лицевой стороне упаковки на видном месте. Кроме того, предлагается значительно ограничить рекламу продуктов, которые подлежат маркировке, запретить их продажу в детских садах и учебных заведениях и исключить из программы школьного питания.



Дмитрий Давыдов убежден, что такие меры станут стимулом для производителей к изготовлению продуктов лучшего качества. Помимо прочего, покупатели будут задумываться о том, насколько безопасен приобретаемый и употребляемый ими продукт.



Реализация предлагаемых мер в России возможна лишь при участии органов государственной власти, приоритетами которой, как известно, являются здоровье россиян и увеличение продолжительности жизни людей.





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