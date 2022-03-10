Проблема бродячих собак в России требует решения - предложения Дмитрия Давыдова

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10 марта 2022, 17:44 Источник: 20idei.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В конце 2021 года компания Mars Petcare провела исследование, по итогам которого выяснилось, что на улицах России проживает 735 тысяч бездомных собак. Ранее в нашей стране был принят Закон об ответственном обращении с животными, но некоторые проблемы остаются нерешенными. При этом бродячие собаки продолжают создавать угрозу безопасности для населения. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов внес свои предложения для решения наболевших вопросов.



Закон об ответственном обращении с животными запрещает их усыплять. Они должны либо содержаться в приютах, либо возвращаться в прежнюю среду обитания по программе ОСВВ - «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат». Дмитрий Давыдов считает, что служб, воплощающих ОСВВ, в России явно недостаточно. Помимо этого, отмечается острая нехватка государственных приютов.



Автор проекта «20 идей по развитию России» обращает внимание на опыт решения проблемы бездомных животных в некоторых развитых странах. Так, в Нидерландах за обращением с ними установлен контроль, который осуществляет специальный отдел полиции. Комплексный подход общественных организаций и государства к этому вопросу привел к тому, что Нидерланды стали первой в мире страной, где не осталось бродячих собак! На протяжении многих лет здесь успешно работает программа ОСВВ, а людей обучают ответственному содержанию животных.



Жестокое обращение с животными в Нидерландах запрещено. Их выброс на улицу или морение голодом наказывается штрафом до 19,5 тыс евро (1,9 млн рублей) или лишением свободы сроком до трех лет.



Власти Сингапура тоже обучают свое население ответственному обращению с бродячими собаками. Их ненадлежащее содержание карается штрафом в размере до 10 000 сингапурских долларов (620 000 рублей) или тюремным сроком до 12 месяцев.



Для тех жителей страны, которые неравнодушны к живущим на улице собакам, разработана специальная инструкция по ответственному кормлению. Оставлять еду на улице без присмотра строго запрещено. Помимо этого, в Сингапуре нельзя кормить бездомных животных в общественных парках и охраняемых природных зонах. За нарушение штраф может составить до 5 000 сингапурских долларов (310 000 рублей).



Автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает ввести в России обязательную регистрацию животных и их владельцев.



Законопроект, призванный урегулировать наказание за жестокое и ненадлежащие обращение с животными, предусматривает штраф за выброс питомца на улицу в размере 1 500–3 000 рублей (до 30 000 рублей для организаций). Дмитрий Давыдов считает такое наказание недостаточным. Он обращает внимание на то, что затраты на ОСВВ и содержание тех же собак в приютах государству будет обходиться гораздо дороже. По его мнению, во избежание убытков для государства и в качестве действенной превентивной меры, за проявленную халатность владельца собаки следует наказывать соразмерным штрафом или принудительно привлекать к работам с бездомными животными.



Автор проекта «20 идей по развитию России» отмечает, что кормление животных на улице приводит к тому, что в определенных местах собираются стаи собак, которые затем начинают вести себя агрессивно, защищая «свою» территорию. За такое нарушение он предлагает ввести высокий штраф. Дмитрий Давыдов обращает особенное внимание на то, что неубранные на улице отходы от собачьей еды привлекают крыс и паразитов и служат распространением инфекций. Поэтому кормление животных должно быть строго регламентировано, а нарушители обязаны нести наказание.



Собранные штрафы он предлагает направить на отлов, стерилизацию, вакцинацию и содержание собак в приютах. Автор проекта «20 идей по развитию России» считает необходимым пропагандировать среди населения ответственное содержание животных, правила обращения с бездомными собаками и принятие их из приютов.



Предложения Дмитрия Давыдова могут быть реализованы только при участии государства. Штрафные меры помогут избавиться от соответствующих убытков. Помимо этого, совместная среда обитания собак и людей в России станет намного благополучней.





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