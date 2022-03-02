Владельцы собак должны нести ответственность за их содержание – предложения Дмитрия Давыдова

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2 марта 2022, 11:27 Источник: 20idei.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов затронул тему ответственного обращения с собаками. Он справедливо отмечает, что на достойное содержание своих четвероногих друзей многие россияне выделяют довольно мало времени, и предлагает решить эту проблему законодательно.



Дмитрий Давыдов подчеркивает, что владение домашним животным, в первую очередь, является нашей обязанностью по отношению к ним. Многие об этом забывают и воспринимают это обстоятельство исключительно как прихоть и развлечение. Между тем собакам зачастую не хватает активности на свежем воздухе вне замкнутого помещения. При долгом времяпрепровождении в четырех стенах у питомцев могут возникнуть поведенческие расстройства. Подобное отношение к животным в итоге может стать проблемой для окружающих людей. Лай, проявление агрессии и последствия антисанитарии приносят дискомфорт как самому хозяину питомца, так и его соседям.



Автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает решить эту проблему законодательно, обратившись к успешному опыту ведущих стран мира. Известно, что с 1 января 2022 года в Германии действует закон, согласно которому владельцам взрослых собак положено их выгуливать минимум два раза в день, а общая продолжительность прогулок в сутки должна составлять не менее часа. Помимо прочего, немцам запрещено содержать собак на привязи. На федеральном уровне за ненадлежащее содержание этих животных законом предусмотрен штраф, а в отдельных случаях - лишение свободы сроком до трех лет.



Дмитрий Давыдов обращает внимание на то, что штрафные меры применяются к незадачливым владельцам питомцев в столичной территории Австралии. Там хозяин должен обеспечить собаке двухчасовую свободную активность на улице после 24 часов проведения взаперти. Если такого не происходит, владелец обязан выплатить штраф в размере 4 000 австралийских долларов (219 000 рублей).



По мнению автора проекта «20 идей по развитию России», в последнее время правительство нашей страны и депутаты довольно активно занимались решением вопроса ответственного обращения с животными, и в конце 2018 года даже был принят соответствующий закон. В свою очередь, Дмитрий Давыдов предлагает усилить меры в отношении владельцев взрослых собак, держащих их запертыми в помещении или на привязи более суток, с помощью штрафов. Помимо этого, он считает необходимым обязать хозяев обеспечивать активность животных на открытом воздухе не менее одного часа в сутки. По его мнению, за нарушение можно ввести прогрессирующий штраф: чем дольше собака остается ограничена, тем выше наказание. Все собранные штрафы можно направить на содержание бездомных животных в приютах и программу стерилизации. Подчеркивается, что реализация таких предложений возможна лишь при участии государства.



Автор проекта «20 идей по развитию России» убежден, что воплощение его инициатив способно принести положительные результаты: россияне станут более ответственно подходить к вопросу содержания собак, а животные будут содержаться в лучших условиях и приносить больше радости хозяевам и окружающим. Поэтому важно обратить внимание властей на эти предложения.





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