Применение 3D-технологий после ДТП поможет избежать больших автомобильных пробок - предложения Дмитрия Давыдова

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15 марта 2022, 17:34 Источник: 20idei.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

При дорожно-транспортных происшествиях, которые нередко заканчиваются летальным исходом или тяжкими увечьями, инспекторам ГИБДД и криминалистам требуется определенное время для проведения тщательного расследования, и это может приводить к многокилометровым пробкам на дорогах. При этом на полицейских лежит ответственность за точность сбора данных, которые в дальнейшем могут решить судьбу участников аварии. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает упростить процедуру сбора данных после ДТП, применяя современные технологии.



Основываясь на информации ГИБДД за 2021 год, можно увидеть, что в России в среднем каждые 4 минуты происходит новое ДТП, а число пострадавших увеличивается каждый час примерно на 21 человек, включая 1–2 погибших. Каждое такое происшествие способно привести к многокилометровым заторам на дороге.



Автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает обратить внимание на опыт передовых стран, в которых массово применяют технологии, позволяющие быстро и точно собирать всю необходимую информацию для расследования ДТП.



Дмитрий Давыдов отмечает, что современное оборудование способно облегчить полицейским сбор данных на месте дорожно-транспортного происшествия. Так, в Сингапуре сотрудник полиции в одиночку за считанные минуты может произвести необходимую процедуру, причем с высокой точностью. Помогает ему в этом специальный наземный 3D-сканнер, создающий всеобъемлющую виртуальную модель места происшествия. Он проводит высокоточное документирование всех измерений и фиксирует пространственное позиционирование ключевых доказательств, которые являются весьма важными для работы следователей.



Когда требуются более подробные сведения, полицейский на месте ДТП дополнительно использует ручной 3D-сканнер – легкое портативное устройство, позволяющее документировать узкие и замкнутые пространства. Таким образом, к примеру, он может исследовать салон автомобиля. В итоге картина места ДТП становится максимально ясной и полной.



В Великобритании подсчитали убытки для экономики от пробок из-за аварий. За 2010 год в стране произошло 18 000 частичных или полных перекрытий автомагистралей для расследования происшествий общей длительностью 20 000 часов. Оказалось, что каждый час таких заторов стоил экономике 50 000 фунтов. Правительство Великобритания приняло решение выделить 3 миллиона фунтов на внедрение технологии 3D-сканирования при расследовании ДТП. Сделано это было ещё в 2011 году.



По мнению автора проекта «20 идей по развитию России», профинансировать такие технологии могло бы и наше государство. Причем известно, что 3D-сканирование в России уже применяется, но в основном в коммерческих проектах - к примеру, в строительстве. При этом у российских полицейских, оказавшихся на месте ДТП, до сих пор среди подручных средств – рулетка, ручка, блокнот и фото-видеокамера. Иногда им помогают дроны.



Дмитрий Давыдов подчёркивает, что институт МВД РФ указал на эффективность экспериментального применения 3D-сканеров при ДТП, однако массового распространения в России в этой сфере технология так и не получила. Доказательной базой продолжает служить фото и видеосъемка.



Автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает оборудовать полицию современными 3D-сканнерами для сбора данных на месте ДТП по примеру Сингапура. Помимо этого, такое оборудование необходимо регламентировать для возможности использования полученных с его помощью результатов во всех процессах по делам о ДТП. Дмитрий Давыдов отмечает, что разработать и внедрить новейшие технологии для расследования ДТП можно при финансовых вложениях и поддержке государства. Причем их появление в России должно достаточно быстро окупиться, поскольку анализ более точных данных увеличит эффективность принимаемых решений по улучшению дорожной инфраструктуры.





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