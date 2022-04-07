Как сделать лифт безопасным - предложения Дмитрия Давыдова

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7 апреля 2022, 11:43 Источник: 20idei.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Содержание лифтов в многоквартирных домах имеет большое значение для комфорта и безопасности многих людей. К сожалению, в России состояние лифтового парка зачастую оставляет желать лучшего. При этом аварийные лифты становятся причиной травм и даже гибели людей, и такие случаи не единичны. Своими предложениями по безопасному использованию и содержанию лифтов поделился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.



Он подчеркнул, что в последние годы наше государство активно занимается стратегией по модернизации лифтового парка и разрабатывает механизмы государственного контроля. В то же время, по его мнению, необходимо обратить внимание на успешный опыт в решении этих вопросов за рубежом.



Одной из самых густонаселенных стран в мире является Сингапур, и вертикальной транспортировке людей здесь уделяется особое внимание. Владелец лифта в Сингапуре должен иметь индивидуальное разрешение на его эксплуатацию и контракт с лицензированной компанией-подрядчиком, проводящей регулярную проверку и техническое обслуживание. Все новые лифты должны быть оснащены камерами видеонаблюдения, архив записей с которых должен составлять до 30 дней. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов уточняет, что в Сингапуре существует специальный закон «О лифтах, эскалаторах и обслуживании зданий», за нарушение которого выносятся внушительные штрафы. Владельцы лифтов и подрядчики могут подвергнуться наказанию до 5 000 сингапурских долларов (375 000 рублей). Аналогичным штрафом облагаются и госслужащие за недобросовестное выполнение своих обязанностей в сфере контроля за безопасностью лифта.



Дмитрий Давыдов напоминает, что в России Правила организации безопасного использования и содержания лифтов действуют с 2017 года. Совет Федерации рекомендовал выделять ежегодно с 2022 по 2024 год по 1,5 миллиарда рублей из бюджета на замену старых лифтов.



Вместе с тем по мнению автора проекта «20 идей по развитию России», к вопросу безопасности использования лифтового парка необходимо подойти детально. Дмитрий Давыдов предлагает ввести обязательную проверку функций лифта, влияющих напрямую на безопасность, с периодичностью 1, 3 и 7 дней (в зависимости от степени загруженности). Учитывать необходимо следующие факторы:



- защитные механизмы против закрытия дверей при наличии препятствий от посторонних объектов;

- остановку кабины на уровне +/- 10мм;

- связь с диспетчером и звуковую сигнализацию;

- плотно ли закрыты двери на всех этажах;

- плотно ли закрыта дверь кабины лифта между этажами;

- целостность замка люка в кабине лифта;

- отображение предупреждения о максимальной нагрузке (количество человек и вес);

- отсутствие мусора и разлитых жидкостей.



Дмитрий Давыдов считает, что за нарушение Правил организации безопасности лифта необходимо повысить штрафы. Он отмечает, что в настоящее время наказание для граждан в денежном эквиваленте составляет 2 000–5 000 рублей, что не сопоставимо с последствиями от халатности при исполнении служебных обязанностей. Автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает поднять размер штрафа до уровня МРОТ, а собранные деньги направлять на модернизацию лифтового парка.



Также, по его мнению, установка видеонаблюдения в лифтах должна стать обязательной. Это станет действенной мерой против вандализма и нарушения инструкции по эксплуатации лифта, которые зачастую становятся причиной его поломки.



Итогом реализации предложений автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова может стать комфортное и безопасное использование лифтов в многоэтажных зданиях. Отметим, что внедрение таких мер в нашей стране возможно лишь при участии органов государственной власти, поэтому автор надеется на законодательную поддержку.





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