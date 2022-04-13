Индивидуальные автомобильные номера могут приносить доход государству - предложения Дмитрия Давыдова

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 апреля 2022, 18:26 Источник: 20idei.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Многие владельцы транспортных средств в России желают иметь уникальный автомобильный номер. Он может отличаться креативной комбинацией букв и цифр, а также красочным дизайном. Между тем продажа таких номеров в некоторых странах уже является хорошим дополнительным способом привлечения дохода в пользу госбюджета. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов поделился своим мнением о том, как мог бы выглядеть механизм продажи персонализированных регистрационных знаков в нашей стране.



Стоит отметить, что правительством России ранее уже был разработан проект покупки «красивого» автомобильного номера на заказ, но со стороны государства он пока еще не реализован. Этим занимаются частные компании или физлица, которые оказывают посреднические услуги.



Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов считает, что продажа индивидуальных автомобильных номеров может стать хорошим источником для пополнения российского бюджета. Проанализировав опыт других стран, он приводит множество успешных примеров воплощения этой идеи.



В австралийском штате Новый Южный Уэльс есть разные варианты выбора эксклюзивного номера. За 111 австралийских долларов в год (около 7 000 рублей) можно выбрать номер с буквами и цифрами в рамках одного из десяти установленных государством форматов с разделителем. Еще одним вариантом является выбор любого сочетания букв и цифр длиной от 2 до 6 символов без разделителя. При этом номер должен содержать хотя бы одну букву, кроме I и O. Плата за владение таким номером в год составляет 474 доллара. Интересно, что желаемую комбинацию букв и цифр можно забронировать даже без изготовления таблички. После оплаты этой услуги владелец номера может выбрать 184 варианта дизайна номерной таблички стоимостью от $180 до $400.



На Мальте тоже можно получить персонализированный автомобильный госномер. Его стоимость составляет 1 500 евро. В стране допускается использование номера максимум из 9 знаков (букв и цифр), но без пробелов.



В Дубае с 2017 года на номерных табличках разрешено использовать цифры, посвященные важным датам автовладельца: день рождения, день свадьбы или другие памятные дни. Заказать такую табличку можно за 1 620 дирхам (около 35 000 рублей).



Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов считает, что россияне тоже могут подчеркнуть свою индивидуальность с помощью использования индивидуального номера, а государство при этом получит стабильный источник дохода. Он предлагает создать в России механизм продажи персонализированных регистрационных знаков по следующим категориям:



1. Буквенно-цифровые:



- 3 буквы и 3 цифры в любом порядке;

- 4 буквы и 2 цифры в любом порядке;

- 5 букв и 1 цифра в любом порядке;

- 6 букв.



За использование только одинаковых букв и/или цифр (например, АBC555 или 1AAAA1) можно установить премиальную наценку. Использовать только следующие буквы: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х (согласно стандарту11) но “О” только в сочетании с другими буквами.



2. В виде даты, где первые 2 цифры означают число (от 01 до 31), вторые две цифры месяц (от 01 до 12), последние две цифры – год (от 00 до 99). При этом дата должна содержать минимум три разные цифры и не содержать более трех одинаковых цифр подряд.



3. Премиальные – с меньшим количеством знаков, но с условием, что присутствует хотя бы одна буква:



- 4 символа;

- 5 символов.



Применять те же правила, что и к первой группе.



Дмитрий Давыдов также предлагает:



- Для каждой из перечисленных выше категорий установить соответствующую пошлину за первичную регистрацию и за перерегистрацию;



- Разрешить обменивать старые номера на новые персонализированные неограниченное количество раз, но не чаще, чем один раз в месяц;



- Владельцам стандартного госномера дать возможность забронировать посредством оплаты желаемую комбинацию, но не более одной на автомобиль;

- Разработать несколько вариантов дизайна персонализированных номеров, которые можно будет продавать за дополнительную плату.



- Регулирующий орган всегда будет иметь право исключать любые комбинации цифр и букв, а также отказать в регистрации, если посчитает, что набор символов выражает грубый, непристойный или неприемлемый для общественности смысл, либо по любым иным причинам на свое усмотрение.



Автор проекта «20 идей по развитию России» уверен, что продажа индивидуальных автомобильных номеров принесет государству несравнимую прибыль по сравнению с тратами на изменение поправок в ГОСТ и создание системы их покупки и регистрации. Стоит отдельно отметить, что предложения Дмитрия Давыдова могут быть реализованы только при участии самого государства и законодательной поддержки.





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