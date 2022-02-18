Пешеходы и велосипедисты, отвлекаясь на смартфоны, увеличивают статистику смертельных ДТП

Аргументы Недели → Общество 13+

18 февраля 2022, 13:40 Источник: 20idei.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий становятся не водители автомобилей, а пешеходы и велосипедисты. Происходит это все чаще из-за того, что они нарушают правила дорожного движения, отвлекаясь на экраны смартфонов. Такие нарушения таят в себе огромную опасность. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает меры, которые помогут сделать дорожное движение более безопасным, сохранив жизнь и здоровье водителей, пешеходов, велосипедистов, пользователей самокатов, роликов и гироскутеров.



Ученые из Китая провели исследование и выяснили, что, отвлекаясь на смартфоны, их владельцы в два раза чаще нарушают правила перехода перекрестка. Каждый пятый пешеход со смартфоном начинает переход с опозданием, и многие из них не успевают завершить его вовремя. Более 60% пешеходов, увлеченных мобильными устройствами, не смотрят по сторонам прежде, чем начать движение. В то же время среди пешеходов без смартфона в руках этот показатель составляет 31%. Китайские ученые пришли к однозначному мнению, что использование мобильных телефонов пешеходами намного повышает риск создания аварийной ситуации на дорогах.



Дмитрий Давыдов подчеркивает, что наезды на пешеходов являются большой проблемой для России. По информации ГИБДД, в 2021 году только с января по октябрь на дорогах нашей страны было совершено 27 995 ДТП из-за наезда на пешеходов, в результате которых 2 886 скончались, а травмы получили десятки тысяч людей. Согласно этим данным, почти каждая четвертая смерть на дорогах за 10 месяцев 2021 года – это сбитый пешеход.



Автор проекта «20 идей по развитию России» обращает внимание, что уже во многих странах принимаются меры воздействия на пешеходов, увлеченных своими гаджетами во время дорожного движения. Так, в Литве уже несколько лет действует закон, согласно которому пешеходы при переходе дороги должны избегать каких-либо отвлекающих внимание действий. За это нарушение предусмотрен штраф от 20 до 40 евро (1 700–3 400 рублей). В США в городе Гонолулу, штат Гавайи, штраф за пользование смартфоном и планшетом при переходе через дорогу составляет $15 – $35 (1 100–2 600 рублей) за первичное нарушение и до $99 (7 300 рублей) за последующие. В штате Калифорния, в городе Монтклер, за подобные действия установлен штраф в размере $100 за первое нарушение и до $500 за последующие.



Дмитрий Давыдов отмечает, что не менее актуальной проблемой в России является рост числа аварий с участием велосипедистов. В 2017 году было зарегистрировано 5 247 таких случаев, а в 2020-м произошло уже 5 750 происшествий, в которых 368 человек погибли и 5 364 получили травмы.



В разных странах власти принимают меры и вводят штрафы за использование мобильного телефона во время езды на велосипеде. За такие действия в Израиле нарушитель обязан выплатить 1 000 шекелей (23 300 рублей), в Германии - 55 евро (4 600 рублей)1, в Дании - 1 000 крон (11 200 рублей), а в Бельгии - 110 евро (9 200 рублей).



В целях улучшения безопасности на дорогах нашей страны автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает установить штраф за пользование мобильными электронными устройствами для пешеходов при пересечении проезжей части, а также для велосипедистов и пользователей других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Он уверен, что такая мера сможет противодействовать формированию опасной привычки, особенно среди молодых россиян.



Люди во время движения подвергаются повышенной опасности, отвлекаясь на разговоры, текстовые сообщения, соцсети и видеоролики. Штрафы, взимаемые с нарушителей, Дмитрий Давыдов предлагает направить на обустройство более безопасных пешеходных переходов и улучшение инфраструктуры для перемещения на СИМ в городах. Реализация такого предложения возможна только при участии государства.



Такие меры помогут сократить число аварий в России с участием пешеходов и велосипедистов и снизить на дорогах смертность и травматизм.

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