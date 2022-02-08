В России предложили решение проблемы донорства

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8 февраля 2022, 21:00 Источник: 20 идей по развитию России

Фото: pixabay.com

Автор стратегического проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов рассказал о сложной проблеме, касающейся пересадки органов. Он предлагает для ее решения увеличить круг лиц, которые могут выступать в качестве живых доноров, и расширить международное сотрудничество в области взаимной передачи трупных органов.

Дмитрий Давыдов рассказывает, что число людей, которым необходима пересадка органов в России, растет с каждым годом. В то же самое время увеличивается и количество таких операций, а также медицинских учреждений, занимающихся пересадкой органов. Так, в 2019 году было осуществлено больше 2 400 пересадок. Не так мало, но ожидающих своей очереди на трансплантацию в 2020 году было больше - 9 500 человек. Эта цифра означает, что далеко не все ожидающие пересадки смогут до нее дожить.

В качестве решения этой проблемы, для увеличения количества успешных трансплантаций, автор стратегического проекта «20 идей по развитию России» предлагает расширить круг лиц живых доноров. Он приводит в пример один из распространенных видов такого донорства - пересадку почки. В результате такой операции донор и получатель органа могут жить нормальной жизнью с одной работающей почкой. Аналогично можно пересадить и долю печени.

В нашей стране живым донором может быть только человек, который находится в кровном родстве с реципиентом, утверждает Дмитрий Давыдов. Это требование намного уменьшает круг людей, которые согласны отдать свой орган для спасения жизни близкого человека.

Он рассказывает, что в странах Европы (Швеции, Нидерландах, Испании) можно предложить себя в качестве донора для супругов и друзей. Такая возможность есть и в США. Там почку передают в центр трансплантации, который сам отдает ее наиболее нуждающемуся.

По словам автора проекта «20 идей по развитию России» в странах, где позволена пересадка от донора, который не является родственником, существует «этический комитет». Он осуществляет проверку того, чтобы донор не продавал свой орган, а отдавал его только для спасения жизни близкого человека.

В нашей стране строгие законы и многоуровневая система работы учреждений трансплантологии эту сферу декриминализировали.

Дмитрий Давыдов сообщает: «Мы предлагаем следующие изменения, которые можно внедрить без рисков для возникновения потенциальных негативных факторов, таких как психологическое давление и принуждение, а также передача органов за вознаграждение: разрешить донорство между гражданами, состоящими в законном браке не менее одного года; разрешить донорство между гражданами, не состоящими в законном браке, но имеющими общего ребенка; разрешить донорство между родителями и их приемными детьми.

Такой шаг позволит расширить круг потенциальных доноров и при этом сохранить принцип передачи органа по родственным связям, но не ограничиваться только генетическим родством».

Кроме этого, автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает для снижения остроты проблемы донорства международное сотрудничество в области взаимной передачи трупных органов.

Дмитрий Давыдов отмечает, что в РФ так же, как и в некоторых странах Европы, по принципу презумпции согласия разрешается трансплантация трупных органов. Презумпция согласия означает, что после диагностирования смерти мозга удаление подходящих к пересадке органов и тканей разрешено по умолчанию, если при жизни умерший человек или его родственники не оставили свое несогласие с этим.

Он приводит в пример работу некоммерческой организации, фонда Eurotransplant. Она действует как посредник исключительно в интересах пациентов, которым необходима трансплантация органов, и, по словам Дмитрия Давыдова, является наглядным примером международной кооперации. В этот фонд входят 8 стран: Словения, Хорватия, Австрия, Германия, Бельгия, Люксембург, Венгрия, Нидерланды.

Работу фонда Давыдов поясняет следующим примером. Если в Австрии появляется какой-либо трупный орган, который не подошел никому в этой стране, и через базу данных фонда выясняется, что он подходит реципиенту, например, из Словении, то этот орган транспортируется в специальном контейнере самолетом в Словению, где и проходит пересадка. Дмитрий Давыдов утверждает, что компьютерная программа фонда Eurotransplant может мгновенно составить «список соответствия» для каждого доступного органа на базе заранее определенных правил трансплантации, которые учитывают факторы совместимости по медицинским показателям, времени, проведенного в списке ожидания органа, и относительную срочность пересадки.

Он приводит данные о том, что в 2020 году 21,4 % от всех трансплантируемых трупных органов на территориях стран-участниц Eurotransplant были проведены через границу государства.

По данным автора проекта «20 идей по развитию России», еще одна подобная некоммерческая организация по обмену органами в Европе – Scandiatransplant. В состав этой организации входят 6 стран: Финляндия, Исландия, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония.

Дмитрий Давыдов считает, что Россия может выступить с инициативой создания международной организации такого типа для стран, с которыми у нас уже есть контакты по линии здравоохранения. Он говорит: «Учитывая относительно высокое качество российской медицины на Евразийском пространстве и возможности в сфере информационных технологий, мы уверены, что поддержка такой инициативы на международной арене обязательно найдется. Финансирование деятельности такого международного фонда может осуществляться за счет страховых компаний и государств-участников в соответствии с количеством регистрируемых в листе ожидания пациентов. Выгода для России очевидна. Во-первых, разработка новейшей системы обмена трупными органами по аналогии с Eurotransplant позволит облегчить и ускорить взаимодействие в этом вопросе между медицинскими учреждениями в разных субъектах Федерации в масштабах одной страны. Во-вторых, участие в международной организации ощутимо увеличит количество пересадок органов за счет расширения географии поиска. Таким образом, появится значительно больше шансов на своевременную трансплантацию, от которой сейчас зависят жизни тысяч граждан».

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