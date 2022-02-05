В России предложили бороться с курением штрафами

Аргументы Недели → Экономика 13+

5 февраля 2022, 16:13

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Автор стратегического проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов затронул важнейшую проблему, которая касается здоровья подрастающего поколения. Российский предприниматель предлагает обратить внимание на опыт развитых стран и усилить государственную политику противодействия потребления табака и никотинсодержащей продукции.



Известно, что курение приносит наибольший вред именно растущему организму, поскольку физиологически и ментально человек формируется к 20–22 годам. Потребление в юном возрасте сигарет, вейпов, снюсов, электронных систем нагревания табака имеет тяжелые последствия для умственного и физического здоровья человека.



При этом, по оценкам Минздрава РФ, в России средний возраст начала курения табака составляет 17–19 лет, а потребление других никотинсодержащих изделий начинается в возрасте 12–15 лет. Специалисты заявляют, что среди студентов вузов и колледжей от никотиновой зависимости страдают порядка 75% юношей и 55% девушек.



Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов обращает внимание на то, что в развитых странах борьба с этим явлением с помощью штрафов приносит реальный положительный эффект.



Так, в Сингапуре лицо младше 21 года, замеченное за потреблением, покупкой или хранением табака наказывается штрафом до 300 сингапурских долларов, что в переводе на российские деньги составляет 17 000 рублей. За предоставление табака человеку, не достигшему 21 года, взрослый гражданин наказывается штрафом 500 долларов (28 250 рублей) и 1 000 долларов за повторное нарушение. За приобретение табака для подростков и молодежи штраф составляет 2 500 долларов (141 000 рублей) и 5 000 долларов за повторное нарушение. А за продажу людям до 21 года предприниматель будет оштрафован на 5 000 долларов (283 000 рублей), и его лицензия на реализацию табака будет приостановлена. В случае повторного нарушения штраф составит 10 000 долларов, и лицензия изымается навечно.



Дмитрий Давыдов отмечает, что процент курящих в Сингапуре реально снижается. В 2020 году в стране осталось лишь 10,1% курильщиков. Помимо штрафных санкций в Сингапуре применяется Национальная программа по избавлению от никотиновой зависимости IQuit: консультанты в клиниках и в специализированных аптеках регистрируют курильщика и составляют его индивидуальную программу, а также оказывают поддержку бросающему курить по телефону и через онлайн сообщества.



Подобные меры предпринимаются и в США. В 2019 году в Соединенных Штатах вступил в силу закон, запрещающий продажу сигарет и других никотинсодержащих продуктов лицам младше 21 года. Всего через год их потребление среди учащихся школ и колледжей сократилось на 28%. За продажу никотиновой продукции лицу младше 21 года в США ритейлер получает предупреждение, но повторные нарушения грозят нарастающим штрафом от $301 до $12 045 (23 000–915 000 рублей).



Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов отмечает, что в нашей стране уже был проведен ряд положительных реформ, целью которых является сокращение числа курильщиков к 2035 году до 21%. При этом он считает, что добиться достижения целевых показателей можно гораздо быстрее, если повысить легальный возраст курильщика и ввести систему штрафов.



По мнению Дмитрия Давыдова, уже через год после издания соответствующего закона необходимо поднять легальный возраст для никотинсодержащей продукции с 18 до 19 лет, через два года с 19 лет до 20 лет, а через три года до 21 года. Также через год установить административную ответственность для лиц от 18 лет и до наступления законного возраста за покупку, употребление и хранение никотинсодержащей продукции.



За первичное нарушение предлагается назначить обязательное прохождение курса о вреде курения, а за повторное - назначить штрафы, которые можно направлять на финансирование мероприятий по профилактике курения и избавлению от никотиновой зависимости среди подростков и молодежи. Дмитрий Давыдов совершенно справедливо отмечает, что штрафные санкции могут стать прекрасной дополнительной мотивацией для родителей, которые будут стремиться не допустить пристрастия к курению у своих детей.



Дополнительной эффективной мерой автор проекта «20 идей по развитию России» считает повышение размера штрафа за вовлечение в курение граждан, не достигших легального возраста, до 20 000–40 000 рублей. В настоящее время административная ответственность в отношении взрослых людей, угощающих подростков сигаретами и покупающих для них табачные изделия, ограничивается всего 1 000–2 000 рублями.



Для лиц, продающих малолетним товары, содержащие никотин, за повторное нарушение в течение года, помимо существующего штрафа, Дмитрий Давыдов предлагает установить запрет на их реализацию на 6–12 месяцев.



По его твердому убеждению, с внедрением таких мер, в России значительно сократится число потребителей никотинсодержащей продукции среди подростков и молодежи, что приведет к сокращению случаев отставания в развитии и ранних заболеваний среди населения. Здоровое молодое поколение при этом принесет гораздо больше пользы для развития и процветания страны. В России в целом сократятся экономические потери, связанные с курением и его последствиями.





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