Дмитрий Давыдов предлагает развивать отечественную промышленность инновационными методами

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28 января 2022, 10:06 Источник: osnmedia.ru

Автор стратегического проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов вынес на суд общественности новые предложения, посвященные развитию отечественной промышленности.



На первый взгляд указанные методы, изложенные в отдельном параграфе проекта «20 идей по развитию России», выглядят революционными и нереализуемыми, однако при более детальном прочтении становится очевидным, что подход специалиста имеет конструктивное начало, способное придать российской промышленности серьезный экономический импульс.



В частности, автор проекта настаивает, что российские производственные сегменты должны представлять особый интерес для зарубежных инвесторов, для тех предпринимателей, которые готовы создавать в нашей стране новые предприятия.



В этой связи Дмитрий Давыдов предлагает ввести специальные налоговые льготы, сроком на 30-50 лет, для нескольких типов производственных предприятий.



Во-первых, автор проекта «20 идей по развитию России» считает возможным поддержать с помощью минимальной налоговой ставки те компании, которые начнут выпускать товары, ориентированные исключительно на внешний рынок. Специалист предлагает рассмотреть уникальную схему. В качестве примера приводятся автомобили с правым рулем, которые не пользуются спросом в России.



По мнению Дмитрия Давыдова, целесообразно наладить в России производство автомобилей, которые будут экспортироваться в страны с левосторонним движением. Автор проекта справедливо отмечает, что данные государства обладают серьезнейшим демографическим ресурсом, а значит будут постоянно нуждаться в новых транспортных средствах. В частности, российские предприятия могут поставлять экспортные модели автомобилей в Индию, ЮАР, Пакистан и Таиланд. Если отечественные заводы будут иметь налоговые льготы, они смогут снизить стоимость продукции и вытеснить из указанных стран зарубежных конкурентов.



Во-вторых, Дмитрий Давыдов предлагает с помощью налоговых льгот оказать поддержку предприятиям, которые будут производить продукцию мировых брендов. В частности, в настоящее время указанные компании развернули широкую деятельность на территории азиатского континента. Так, всемирно известная спортивная одежда и обувь, косметика, парфюмерия в настоящее время изготавливается руками китайских, индонезийских или малазийских мастеров. Adidas, Reebok или Versace, по разным причинам, даже не смотрят в сторону России. Вместе с тем, привлекательный налоговый режим сможет заинтересовать зарубежных инвесторов, которые захотят открыть производства мировых брендов в Сибири или на Дальнем Востоке.



Важно, что при таком подходе иностранные предприниматели смогут сформировать большие промышленные мощности. Причем, на территории России может реализовываться лишь небольшая часть продукции, а основной объем будет экспортироваться в европейские и североамериканские страны. За счет налоговых льгот такая продукция может стать конкурентоспособной на внешнем рынке.



В-третьих, автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает российским чиновникам и производителям обратить внимание на те страны, в которых отечественная промышленность совсем не представлена. В частности, российские автомобили, которые в настоящее время не пользуются, по разным причинам, повышенным спросом в России, имеют потенциал для освоения рынков Латинской Америки или Африки. С одной стороны, налоговые льготы позволят формировать приемлемую цену, а с другой – будущие производители смогут создавать новую продукцию с учетом пожеланий зарубежных потребителей.



Получается, что новая налоговая политика, предлагаемая Дмитрием Давыдовым, позволит не только точечно поддерживать отечественного предпринимателя, но и создавать новые производственные отрасли, ориентированные как на внутренний, так и на внешний рынок.



Автор проекта также обращает особое внимание, что указанная система минимальных налогов будет стимулировать создание и развитие исключительно новых промышленных направлений, а поэтому не сможет нанести ущерб отечественному бюджету.



В рамках своих предложений Дмитрий Давыдов не ограничивается качественным анализом и предлагает учесть географический фактор. По мнению специалиста, новые производства необходимо размещать только вдали от крупных мегаполисов, аккумулирующих демографические и финансовые ресурсы. Автор проекта «20 идей по развитию России» полагает, что запуск новых промышленных предприятий в различных российских регионах приведет к тому, что тысячи специалистов и членов их семей, будут покидать ресурсоизбыточные города и переезжать на новые территории.



Подход, предлагаемый Дмитрием Давыдовым, действительно может конструктивно изменить как экономическую, так и региональную политику нашей страны!



В России появятся новые промышленные предприятия, для обслуживания которых потребуются квалифицированные кадры, что в итоге приведет к созданию новых рабочих мест. Компании, развернувшие инновационные производства, обязательно привлекут внимание среднего и малого бизнеса, представители которых смогут создавать новую инфраструктуру социальных услуг.



Появление новой специфической российской продукции на зарубежных рынках, в свою очередь, привлечет внимание иностранных инвесторов, которые начнут принимать участие в создании на территории нашей страны дополнительных производственных мощностей. Более того, иностранные производители начнут конкурировать друг с другом за право воспользоваться возможностями российских предприятий.



Таким образом, предложения Дмитрия Давыдова не оставляют почвы для сомнений в их эффективности и требуют, учитывая сложные геополитические процессы, скорейшей реализации.



Вместе с тем, воплотить указанные идеи в российскую жизнь можно будет только в случае широкого общественного одобрения и серьезной законодательной государственной поддержки.

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