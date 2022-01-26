Автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает развивать «вертикальное» земледелие

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26 января 2022, 09:21 Источник: osnmedia.ru

Автор стратегического проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предложил обществу новую инициативу, которая, в случае эффективной реализации, может совершить настоящую революцию в отечественном сельском хозяйстве.



В этот раз соответствующий раздел проекта «20 идей по развитию России» предлагает нам обратить внимание, а также глубоко задуматься о перспективах развития в нашей стране системы вертикального фермерства.



В отличие от традиционного земледелия, метод вертикального фермерства предполагает выращивание овощей и фруктов в специальном ангаре, изолированном от неблагоприятного воздействия внешней среды. Причем, теплица сама по себе является многоуровневой, что, в свою очередь, позволяет выращивать на одном «столпе» сразу несколько сельскохозяйственных культур. Технические возможности позволяют создавать в помещении наиболее благоприятный для растений температурный климат, поддерживать освещение, отслеживать уровень влаги, а также оперативно блокировать распространение вредных насекомых.



Таким образом, вертикальное земледелие имеет две важнейшие особенности, благодаря которым, технологию действительно можно рассматривать в качестве революционной.



Итак, инновационные фермы позволяют «оторваться» от пахотных земель и существенно увеличить объем создания сельскохозяйственной продукции на один квадратный метр. Также изолированный ангар обеспечивает возможность выращивания в средней полосе России теплолюбивых фруктов и овощей, которые сильно зависят от окружающей температуры. Так, жители Подмосковья смогут создавать указанные теплицы и выращивать в них чеснок и помидоры, которые попросту замерзнут в традиционной среде.



Далее, в отличие от традиционного земледелия, вертикальная ферма позволяет в одном месте аккумулировать сразу несколько видов сельскохозяйственной продукции. В частности, владелец инновационного ангара сможет заключать контракты с ресторанами и поставлять в точки общественного питания, в отличие от традиционного фермера, целый набор качественных овощей. Такая схема будет выгодна и собственникам ресторанов, так как один контракт сможет обеспечить полное овощное меню.



Список преимуществ вертикальной фермы на этих позициях не заканчивается.



Отметим, что в закрытом пространстве намного проще заниматься селекцией, подбирать оптимальный состав удобрений, проводить профилактику, направленную не недопущение почвенной коррозии.



Более того, вертикальная ферма дает возможность выращивать овощи вблизи крупных мегаполисов. В этом случае поставщик не будет затрачивать большие средства на логистику и сможет поставлять в московские магазины свежую продукцию.



Реализация предложения проекта «20 идей по развитию России» также позволит оптимизировать процесс импортного замещения. Наконец-то, такие экзотические фрукты как лимоны, апельсины, мандарины и ананасы не надо будет везти из-за тридевяти земель. В итоге, вертикальная ферма позволит обеспечивать российского потребителя африканскими фруктами. Причем цена теплолюбивой продукции будет исключать издержки, связанные с перевозкой.



Инновационные технологии, по информации Дмитрия Давыдова, также позволяют существенно сократить потребление воды – при благоприятном стечении обстоятельств этот показатель может быть снижен в 50 раз, и уменьшить производственные затраты, связанные с возделыванием почвы. Получается, что в данном случае создается удивительная этажерка, на каждом пласте которой произрастают растения, нормировано питающиеся специальной водной средой, которая уже содержит необходимые удобрения. Автономность вертикальной теплицы также позволяет отказаться от излишних объемов ГСМ и эффективно использовать, прежде всего, альтернативные источники энергии. Так, освещать теплицы и поддерживать технический контроль можно с помощью ветра или солнечных батарей.



В случае необходимости, фермер, в отличие от традиционного земледельца, может легко расширить как производственную мощность – путем перестройки теплицы, так и ассортимент продукции – высадив наряду с овощами тропические фрукты.



И, наконец, самое главное. «Вертикальный» фермер может не ждать быстротечного российского лета и выращивать овощи и фрукты в течение всего года, ориентируясь на потребности покупателей.



Несмотря на очевидные преимущества, российское вертикальное земледелие, по разным причинам, широкого распространения к настоящему моменту не получило.



В этой связи Дмитрий Давыдов предлагает использовать зарубежный опыт Японии и Сингапура и развернуть в России широкую информационную кампанию по популяризации инновационных технологий.



По мнению автора проекта «20 идей по развитию России», именно дорогостоящее оборудование в настоящий момент является главным тормозящим фактором развития вертикального земледелия в нашей стране.



Поэтому в целях решения указанной проблемы, Дмитрий Давыдов предлагает установить специальные налоговые льготы для тех предприятий, которые будут заниматься проектированием, изготовлением, установкой и обслуживанием оборудования, необходимого для создания вертикальных ферм.



В данном контексте, можно согласиться с автором проекта в том, что российские предприятия, которые будут специализироваться на изготовлении вертикальных ферм, смогут быстро развиться не только на внутреннем рынке, но и экспортировать свою продукцию в другие страны. Деятельность компаний станет эффективным элементом популяризации инновационных технологий сельского хозяйства, который, в свою очередь, вызовет интерес со стороны представителей бизнеса и агропромышленного комплекса.



Резюмируя вышесказанное, уместно предположить, что создание вертикальных ферм действительно может привнести в Россию уникальную сельскохозяйственную революцию. Вместе с тем, реализация идей Дмитрия Давыдова станет возможной только в случае серьезной законодательной поддержки, которая будет оказана со стороны государства.

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