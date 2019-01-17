Живут же люди! «Смуглянка» Молдавия – вино, музыка и еще раз вино

«… Там смуглянка молдаванка собирает виноград…» Что же еще можно собирать в стране, которая своими географическими очертаниями, при известной доли воображения, напоминает виноградную лозу? Конечно же, виноград! Да и немудрено, ведь последние исследования показывают, что виноград появился здесь, как минимум шесть миллионов лет назад, а найденные виноградные семена подтверждают, что культивировать его начали еще в 2800 году до нашей эры.

Живут же люди! Суринам – страна джунглей, маронов и «телефонных» переворотов

Виноделие начало развиваться около пяти тысяч лет тому назад и пережило периоды взлетов и падений, но при этом сохранилось, оставшись большой, неотъемлемой частью молдавской культуры.

Республика Молдова (неофициально – Молдавия) – сельскохозяйственная страна, земли которой, богатые превосходным черноземом, занимают 75% территории страны.









Поэтому здесь выращивают все, что может расти в климате средней полосы: пшеницу, кукурузу, яблоки, груши, абрикосы, черешню, персики, нектарины, клубнику.









Также произрастает грецкий орех, по производству которого страна занимает седьмое место в мире и, конечно же, виноград.









Виноградные плантации занимают четверть сельскохозяйственных площадей страны, и четверть населения занята в производстве именно молдавского вина, которое явно недооценено в Европе.









Чтобы подчеркнуть важность производства вина для экономики государства, продолжения винодельческих традиций, улучшения культуры употребления и повышения качества выпускаемой продукции, в Молдавии в 2002 году ввели национальный праздник – День вина.

















Также это было сделано, чтобы привлечь в страну туристов, так как из-за невысокого уровня жизни и все еще тянущегося вооруженного конфликта с Приднестровской Молдавской Республикой, республика Молдова, с точки зрения туризма, пока остается крайне непопулярным направлением.









Культура виноделия позволила стране в 2005 году попасть в книгу рекордов Гиннеса, так как в селе Милештий Мичь расположены самые большие в мире подземные винные галереи, насчитывающие более 1,5 миллиона бутылок вина!









Также в селе Терновка располагается один из крупнейших в Европе музеев вина, который выполнен в форме бутылки высотой 28 метров.

















Невысокий уровень жизни заставляет людей искать любые средства к существованию, так вот в Молдавии, помимо сомнительных финансовых операций по «обелению» денежных средств, появились настоящие контрабандисты, которые незаконно отправляли вино в Европу или соседнюю Украину не только транспортными средствами, но и …по пластиковым трубам! Такая вот вариация «винопровода».









Понятно, что власти и пограничники активно борются с нарушителями закона и тогда остается только искать заработки за пределами родины. Большое количество молдаван работает в Украине и России.

Про «смуглянку» помните? Так вот молдавский город Сорока неофициально считается столицей цыган, которые ведут оседлый образ жизни.









Архитектурный разврат цыганского города

Богатые цыгане, чтобы как-то отличаться от соседей, строят себе дома в виде известных архитектурных зданий мира.









Не в натуральную величину, конечно. Так здесь есть Большой театр, Базилика Святого Петра, Белый дом и другие известные строения. Поэтому город Сорока является must see для туристов, посещающих страну.









Ну, а из известных людей страна подарила миру советскую певицу Софию Ротару, актера кино и одного из ведущих программы «Городок» - Илью Олейникова (Клявер – настоящая фамилия) и Евгения Догу – автора вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», который еще называют самым известным в мире киновальсом.









Он использовался на церемонии открытия Олимпийских Игр в Москве в 1980, и в Сочи в 2014 году. А Рональд Рейган в 1988 году, будучи в Москве, назвал это произведение – вальсом века. А может не только ушедшего?

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