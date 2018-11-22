Живут же люди! Нигерия: Нолливуд, невесты на «откорм» и «нигерийское письмо»

Расположенная в Западной Африке, далеко не самая большая по площади – всего 14 место среди стран континента, Федеральная республика Нигерия является «африканским гигантом» по ряду показателей.

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Это самая густонаселенная страна континента, которая по численности населения вышла на 7-ое место в мире. При этом размножаются нигерийцы с катастрофической быстротой и по некоторым прогнозам станут к 2050 году 5-ми.

















Экономика Нигерии, за счет добычи и продажи нефти обогнала все страны Африки и является крупнейшей у себя на материке. Нигерия также входит в десятку ведущих добытчиков и поставщиков нефти в мире и является членом ОПЕК. Однако за счет неграмотного управления экономикой, постоянных политических и военных переворотов, гражданских войн, коррупции, низкой диверсификации доходов страны от добычи и реализации нефти, около 75% населения живут за чертой бедности, страдая от недостатка электричества и питьевой воды.









А население это более 250 племен и народов. На территории насчитывают 527 языков, при этом нигерийцы настоящие полиглоты – они владеют двумя языками и более. Государственный при этом – английский.

























Чтобы как-то скрасить свое печальное существование нигерийцы снимают … фильмы! Nollywood (зачем придумывать что-то свое?) ежемесячно выдает на внутренний рынок Африки до 200 фильмов! Впереди по количеству только индийцы, а американцы уже давно на третьем месте. Долго снимать некогда и полнометражный фильм производится и реализуется в течение недели, максимум десяти дней, с малобюджетными непрофессиональными актерами, операторами и режиссерами.









Студии, репетиции, повторные дубли, пересъемка? Вы это о чем? Снимают обычно в домах, на улице, в офисах. Миллионы эмигрантов являются потребителями романтических комедий, фильмов про колдовство и шаманство, коррупцию и проституцию – так что медлить некогда, скорость решает все. Тем более, что оборот Нолливуда доходит до 500 миллионов долларов в год, что для Африки – бешеные деньги.









Что касается взгляда мужской части населения на прекрасную половину, то он кардинально отличается от привычного нам. В то время как российские женщины и девушки мучают себя диетами, нигерийцы перед свадьбой тоже «сажают» своих возлюбленных на диету – только высококалорийную.









Принцип простой: худая жена – плохой муж. Мало зарабатывает, плохо кормит. Да и здоровье у полной женщины, по мнению нигерийцев, лучше. Вот такой канон красоты, только у меня маленький вопрос: а что делать той девушке, которая по своему типу конституции поправиться никак не может? Или любую можно откормить?

















А вообще нигерийцы очень криминально предприимчивые люди. Туристов рассматривают сугубо как источник дохода и называют их fresh-fish (дословно «свежая рыба»). Смысл вы улавливаете. Нередки похищения людей с целью получения выкупа, правда по большей части похищают из районов добычи нефти, а иначе кто заплатит?

















Но вот есть еще один из видов мошенничества и имя ему – «нигерийские письма». Свое распространение он получил еще до эпохи интернета, когда письма о помощи в переводе крупной суммы денег за солидные комиссионные отправлялись по обычной почте. Если человек вступал в диалог, то с него, под разными предлогам, начинали вымогать средства якобы на оплату комиссии банка за перевод, взятку должностному лицу и т.п.









Письма в основном, писали от имени бывшего президента, чиновника, банковского служащего, бизнесмена. Предлог: помощь в получении крупных сумм денег, вывод средств, получение наследства, выигрыш в лотерею, вакансия за рубежом. Ну, а когда интернет постучался в «двери мира», «нигерийские письма» мгновенно оккупировали электронную почту. Понятно, что теперь это уже международный тип обмана и письмо в вашем ящике может быть из любой точки мира, в том числе и из России, но началось все в Нигерии. О данном виде мошенничества предупреждают всех и вся, но любители «халявы» платят и платят свои деньги. Будьте бдительны!









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