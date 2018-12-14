Мирно, тихо и спокойно жили себе на земле предков племена индейцев аймара и кечуа пока в 14 веке их не завоевали инки, активно расширяющие тогда границы своей империи.

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Самих инков в 30-х годах 16 века сменили испанские конкистадоры, огнем и мечом прошедшие по территории нынешней Боливии. В это время было уничтожено несколько миллионов коренных жителей – индейцев.









Противоречивый Симон Боливар, в 19-ом устроил «великую заварушку» по освобождению стран Южной Америки от испанского господства. В 1825 году часть территории Верхнего Перу провозгласила независимость и получила название – Боливия, ныне Многонациональная Республика Боливия, а Симон Боливар, в чью честь и было названо государство, стал президентом, правда, всего на четыре месяца.









С тех пор Боливию сотрясали сотни переворотов самого разного уровня. Народ, похоже, так привык выражать недовольство действием, что теперь по любому поводу организуют митинг, демонстрацию или забастовку. Особую опасность представляют шахтеры, так как в силу своей профессии имеют доступ к динамиту, вот и используют «рабочий инструмент» для высказывания своей «точки зрения».









А так, боливийцы милые, вежливые, спокойные люди, разве что немного суровые и скорые на расправу. Так, в городке Эль-Альто, на фонарных столбах, вешают человеческие куклы в полный рост с табличкой «Пойманный вор будет линчеван». Во избежание, так сказать. Судя по низкому уровню преступности, попробовать так ли это, желающих не много, да и картинка впечатляет.









А еще, боливийцы настолько вдохновенно относятся к приготовлению пищи, считая, что спешка здесь неуместна и фастфуд это совсем ненастоящая еда, что компания «МакДональдс», после пятилетней «борьбы за клиента» по причине убыточности своих ресторанов, вынуждена была свернуть свою деятельность и покинуть территорию Боливии.









А что боливийцы? Да ничего, жуют себе листья коки, и прекрасно себя чувствуют. Кстати, о коке. Да-да, это то самое растение, из которого делают, как минимум, две самые известные в мире вещи – напиток «Кока-кола» и наркотик кокаин.

Сам процесс жевания листьев уходит корнями в историю и археологами найдены подтверждения пережевывания листьев еще шесть тысяч лет назад до нашей эры. В 1859 году немецкий химик Альберт Фридрих Ниман получает из листьев коки алкалоид и называет его – кокаин. «Кока-кола», в первоначальный рецепт которой на 1/3 входили листья коки, была создана как лекарственный напиток в 1886 году.









Сами листья коки наркотиком не являются, и вроде даже помогают справиться, неподготовленному к перепадам давления организму, с высокогорной болезнью.

















Из них готовят всевозможные напитки, в том числе алкогольные, добавляют в еду и конфеты, но печальной статистики это не умаляет. Боливия, совместно с соседями - Колумбией и Перу, является «лидером» по поставке кокаина на мировую арену.

















Боливия – бедная страна, поэтому в январе проходит ярмарка Кечуа Аласитас (в переводе с индейского – купи меня), которую можно считать примером правильной «визуализации». Существует поверье, что если вы хотите, ну, там автомобиль, или загородный дом, или чемодан денег, а может и все сразу, то приобретя миниатюрную копию данной вещи, ваше желание – исполнится.









Зачем ехать в Боливию, ведь миниатюру можно купить и у себя дома, - спросите вы? Все дело в боге Экеко, который заведует «материальными благами», богатством и удачей, вот он то и отвечает за исполнение мечты. По крайней мере, боливийцы в это верят, да и многочисленные туристы, скупающие на ярмарке миниатюры пачками похоже тоже. А вдруг сбудется?









Ну, и в канун нового года, для увеличения своего благосостояния, если, конечно, вы доверяете боливийцам, необходимо позаботиться о нижнем белье… желтого цвета! Очевидно, желтый цвет ассоциируется с золотом, которого, как известно, много не бывает, вот только трусы желтого цвета найти в наших магазинах очень не просто. «Знатоки» расхватали?









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