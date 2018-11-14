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Живут же люди! Нестерпимый блеск Арабских Эмиратов

14 ноября 2018, 13:37 [«Аргументы Недели», Георгий НАЙТ ]

Живут же люди! Нестерпимый блеск Арабских Эмиратов
фото: globallookpress.com

С момента официального образования ОАЭ 02 декабря 1971 года, меньше чем за 50 лет, в пустыне, которую бороздили кочевые племена и «корабли песков» - верблюды, выросло государство, входящее в пятерку стран с самым высоким уровнем жизни. Давайте заглянем в этот удивительный мир роскоши и богатства «для своих», где даже полиция может позволить себе разъезжать на дорогущих спорт-карах – Lamborghini, Ferrari, Bentley.

Живут же люди! Южная Корея – особенности

Живут же люди! Южная Корея – особенности

Население ОАЭ составляет всего около 9,5 млн. человек и лишь 11-13% из них это коренные жители, которые и обладают всеми теми замечательными правами, которые вызывают зависть во всем мире. Начиная с рождения и до достижения совершеннолетия, ребенок получает пособие в 150 долларов в месяц. Бесплатными являются здравоохранение, медицина и образование в любом вузе, в любой точке мира.

Молодожены получают около 20 000 долларов на проведение свадебной церемонии, а также собственную виллу для комфортного проживания. Рождаемость стимулируется выплатой 50 000 долларов за ребенка мужского пола. Зарплаты тоже «греют» душу – государственный служащий может рассчитывать на сумму от 10 000 долларов в месяц. Поэтому арабы либо находятся на службе у государства, либо занимаются своим собственным бизнесом, благо, что с налогообложением здесь тоже все нормально. Например, в Дубае, в свободной экономической зоне, оно отсутствует. Ну не сказка ли? Нам с вами тяжело это представить.

А если вы по жизни ленивый человек, то можете и вовсе не работать, при этом получая от государства ежемесячное пособие порядка 2 000 долларов. Правда жениться, в этом случае, будет несколько тяжеловато, так как при предложении руки и сердца необходимо подарить будущей невесте ювелирных украшений на 5 кг золота. Но повторю – это все только «для своих».
Строгие законы, в том числе мусульманские, и высокие штрафы обеспечивают безопасность и порядок в ОАЭ, которые со стороны могут показаться слишком жесткими, но зато являются очень действенными.

Полный запрет наркотиков – в стране действует смертная казнь, причем казнить могут и иностранца. Запрет на употребление алкоголя – туристы могут употреблять спиртное только в отелях, ресторанах или специальных клубах. Нарушение ПДД, например, проезд на красный свет, карается суммой около 800 долларов, а мусор, брошенный на улице, обойдется в 100 с лишним. После этого не очень хочется нарушать и мусорить – правда?

При этом в стране, помимо штрафной системы, до сих пор существуют такие виды наказания как закидывание камнями и публичные побои. Сожительство вне брака и прелюбодеяние запрещено. Лучше не целоваться прилюдно, а девушку без спутника, в слишком вызывающем, по местным меркам, наряде даже могут оштрафовать.

Строжайшие законы вкупе с новейшими достижениями видеонаблюдения и молниеносной реакцией полиции сделали ОАЭ одной из самых безопасных стран мира. Воровства практически нет, машины не запираются, все предусмотрительны и вежливы.
Но есть и другая сторона медали. Свободы слова в стране нет. Особо под запретом личная жизнь арабских шейхов и их семей, поэтому «желтой» прессы, специализирующейся на скандалах не существует. Также строго контролируются и блокируются нежелательные социальные сети. Нельзя фотографировать государственные здания, женщин, некоторые достопримечательности и мужчин без их разрешения. За автостоп – административное наказание.

Кому-то это покажется неприемлемым, кому-то вполне нормальным, но отрицать высокий уровень жизни, архитектурные и технические чудеса, верность традициям – просто глупо. И на песке растут деревья – главное правильно и вовремя их поливать!

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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