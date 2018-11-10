Живут же люди! Южная Корея – особенности

Стремительно набирая экономические обороты, но до сих пор наряжаясь по национальным праздникам в костюмы прошлых веков, Южная Корея способна заинтересовать самого искушенного туриста, а вот чем – давайте посмотрим. А некоторые особенности можно примерить и на нашу Родину.

Начать, наверное, стоит с безопасности. Наблюдаем картину - машина подъезжает к магазину, выходит человек, и даже не заглушив двигатель, уходит за покупками. Корея считается одной из самых безопасных стран в мире. Почему? Во-первых, самые строгие, публичные наказания в прошлом и, во-вторых, трудно найти сейчас клочок земли, который бы не просматривался камерами. Преступления крайне редки и вы можете спокойно разгуливать по ночным улицам, наслаждаясь светом небоскребов. Понятно, что доводить данные прогулки до абсурда и лезть на рожон все же не стоит.









Кстати о небоскребах. Отстроить страну и вывести ее в лидеры экономического роста помогла любовь... к работе. Про корейскую работоспособность можно слагать легенды. Отпуск длиной в две-три недели – это роскошь, которую корейцы не могут себе позволить, что уж говорить про наши замечательные официальные «зимние» каникулы! Один! день на празднование Нового Года и хватит! Конкуренция очень большая и все стараются показать начальству свою необходимость. Рабочий день в 11-12 часов считается нормой, хотя ситуация меняется и молодежь уже меньше хочет «погибать» на работе.









Прогуливаясь по улицам корейских городов, и наблюдая пульсирующий ритм города можно отметить, что полных людей здесь практически и не встретишь. В стране только около 3% имеют лишний вес. То ли это гены виноваты, то ли какая-то другая причина, но вот то, что корейцы очень тщательно следят за своей внешностью - факт. Поэтому широко развита и находится на очень высоком уровне пластическая хирургия. Согласно статистике, каждая 5-я кореянка внесла изменения в свою внешность, а получить в качестве подарка визит к косметологу – обычное дело. Поэтому красоток в мини-юбках, а это еще одна особенность Южной Кореи, на улицах не сосчитать, жаль, что все они как-то неуловимо похожи. Видимо стандарт один и тот же. Мужчины не отстают, и корейская косметика представляет для них широкий набор кремов, пенок и прочих косметических аксессуаров.









Нагулявшись, можно зайти и перекусить. Еда – это просто страсть корейцев. Самое популярное блюдо – кимчхи. Кимчхи в стандартном варианте - это пекинская капуста, сдобренная острым красным перцем, чесноком, лимоном и имбирем. Корейцы считают, что это блюдо продлевает жизнь, обладает противопростудными свойствами, убирает жировые отложения, а также является прекрасным похмельным средством. Поэтому, где бы вы не заказывали еду, порция кимчхи будет входить в набор дополнительных бесплатных закусок и по вашей просьбе вам всегда дадут добавку. Рис везде используется в качестве гарнира и является вторым по значимости продуктом корейской кухни. По сути, он заменяет хлеб, к тому же прекрасно компенсирует остроту корейских блюд. А вот поедание собак, давным-давно ушло в прошлое и теперь надо очень постараться, чтобы найти заведение, в котором для вас подадут столь специфическое блюдо.









Раз есть чем опохмелиться, то найдется, что и выпить. Местный алкоголь представлен в основном различными вариациями рисовой водки крепостью от 12 до 65 градусов и легкоалкогольным, приятным пивом. Вкус у водки очень специфический, и для европейского человека не очень приятный, а вот корейцы пьют от души, и в пятницу вы можете наблюдать множество выпивших людей, которые могут громко разговаривать, жестикулировать, но остаются при этом совершенно неагрессивными. И если выпивать корейцам можно поучиться у нас, то может быть нам агрессивности поубавить? А вы как думаете?