Африка настолько прочно ассоциируется с солнцем, жарой, саванной и пустынями, что трудно представить, что на северо-западе континента расположено государство, где в Атласных горах, недалеко от города Марракеша, поэтому можно наслаждаться катанием на горных лыжах и сноубордах. Имя этой стране – Королевство Марокко. Мы же все любим на Новый год марокканские мандарины?

Живут же люди! Люксембург – «налоговый рай», вооруженные силы, Шенген, праздники

Хоть Марокко и молодое государство, свою независимость оно получило лишь в марте 1956 года, но по типу управления оно осталось исполнительной монархией, где власть короля простирается на многие сферы жизни.









Он издает и подписывает законы, командует вооруженными силами, назначает судей и министров, и при этом еще и является национальным любимчиком. А как еще управлять бывшими пиратами, ведь в 17-19 веках страна считалась пиратским государством?









Национальный состав Марокко – арабы и берберы. Они считаются одним из самых дружелюбных и гостеприимных народов в мире. А еще они заядлые торговцы и совершить покупку не торгуясь, по начальной цене, значит сильно обидеть марокканца.









Мало того, что цену можно снизить, в 5-10 раз, нужно же еще и от процесса купли-продажи удовольствие получить! А совершив удачную покупку, можно распить с продавцом чайничек «берберского виски» - крепко заваренного зеленного чая с мятой и очень большим количеством сахара.









К слову, хоть Ислам и государственная религия страны, но алкоголь, как в других мусульманских странах, не запрещен.

«Дорогая, я предлагаю тебе свою руку и …печень!» - так выглядело бы признание в любви по-мароккански на европейский лад.









Виноделие по-мароккански. Верблюд вместо трактора

Дело в том, что марокканцы считают главным органом организма не сердце, а печень, так как здоровая печень - это залог хорошего пищеварения и благополучия. Многоженство не запрещено, однако, позволить себе это могут только очень богатые мужчины.









То ли дело средние века! Марокканский султан Мулай Исмаил, если верить книге рекордов Гиннеса, имел в гареме около 500 наложниц, которые произвели от него на свет 888 детей и 700 из них были мужского пола!









Ну, тут, возможно, не обошлось без помощи магических существ, а в Марокко таковыми считаются – джинны. Согласно легендам, бог создал джиннов из огня и теперь они сосуществуют с нами на планете, иногда вечером принимая облик живых существ: собак, кошек, скорпионов. Т.к. люди им мешают жить, то джинны чаще всего вредят человеку. Поэтому, чтобы понапрасну не злить джинна, который часто обитает рядом с водой, нельзя сливать кипяток в раковину – нужно сначала включить холодную воду. Конструкция водопровода значения не имеет. Также, нежелательно оставлять надолго дом без людей - джинны только того и ждут, чтобы в нем поселиться.









А что животные? Марокканские козы прекрасно лазают по деревьям! То ли травы всем на земле не хватает, то ли привлекают плоды аргании колючей, масло из которых обладают омолаживающим эффектом, но только увидеть стадо коз, оседлавших ветки дерева можно, похоже, только в Марокко.









Многообразие пейзажей этой удивительной африканской страны, не могли обойти стороной ведущие кинокомпании мира. Ряд известных блокбастеров был снят именно в Марокко: «Лоуренс Аравийский», «007:Спектр», «Гладиатор», один из сезонов «Игры престолов».









А что же смотрят местные жители? Как не странно, но большой популярностью у местного населения, пользуются мексиканские сериалы, которые переводят на арабский язык и вовсю крутят на телевиденье. Потребителями сей продукции являются в основном мужчины. Вот сентиментальные же парни – эти марокканцы.

Читайте также:

Живут же люди! Нестерпимый блеск Арабских Эмиратов

Живут же люди! Бразилия – привезенные ценности

Живут же люди! Южная Корея – особенности

Живут же люди! Текила, шоколад и Цезаря салат - «подарки» от ацтеков из Мексики

Живут же люди! "Джамбо" Кения! Бегуны, "пуле-пуле" и колыбель человечества

Живут же люди! Австралия:«ядовитый» континент, преступники, "Летающий доктор"

Живут же люди! Румыния – вампиры, «Залесье», парламент и «живые» камни

Живут же люди! Люксембург – «налоговый рай», вооруженные силы, Шенген, праздники