Аргентина, единственное государство в мире, название которого произошло от наименования элемента таблицы Менделеева – «аргентум» (серебро), да еще и основанием для этого послужила легенда о залежах этого ценного металла. Серебра, увы, не оказалось, а вот название прижилось, а то сейчас бы на карте мира, например, была бы страна «Урания», так как по запасам урановых руд Аргентина входит в 10-ку мировых лидеров.

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Аргентинская Республика - страна, население которой сформировалось в 19-20 веках, в основном, за счет европейских эмигрантов, после того, как в 16-ом веке испанские завоеватели истребили коренное индейское население. Состав эмигрантов был интернационален, и образовал интересный «сплав» культур различных народностей. Так какой облик современного аргентинца?

















Аргентинцы милые, вежливые, умеющие выслушать собеседника, открытые и общительные люди. Правда, не сильно обязательные и легко могут опоздать на встречу на полчаса и более.









Из-за этого, очевидно, сильно переживают и идут «излить душевную боль» к психологу, которых в Аргентине, согласно статистике, на сто тысяч населения целых сто пятьдесят.









Основной эталон женской красоты – красивая попа, и девушки не особо напрягаются ни со своим внешним видом (долой макияж), ни со своим гардеробом, предпочитая простую и удобную одежду – футболку и джинсы.









Правда, с падением цен на услуги пластических хирургов, все больше пытается «вылепить» идеальную фигуру посредством скальпеля и изнурительных диет, что приводит к печальному результату – Аргентина на втором месте после Японии по анорексии.









Проявляя понимание к проблемам полов, в 2010 году, были легально разрешены однополые браки, а уже в 2012 был зарегистрирован первый ребенок, у которого было два отца. А начиналось все невинно – в Аргентине принято целоваться при встречах/расставаниях, правда в щечку, но независимо от пола и от количества времени, которое вы знаете друг друга. Кстати, при разводе, дети часто остаются с отцом, что для нас непривычно.









Но к такому милому портрету аргентинца, а точнее к портрету страны, можно добавить не очень приятные факты. Аргентина занимает второе место по убийствам, совершенным с использованием огнестрельного оружия. Грабежи – обычное дело и есть районы, куда лучше не заходить не только вечером, но и днем. По той же причине маленькие магазины даже днем осуществляют продажу через решетки – просовываете деньги, получаете товар. Угоны машин, похищения заложников – криминальный фон очень сильный.









В борьбе с преступностью еще в 1892 году, аргентинский криминалист с хорватскими корнями, Хуан Вучетич, впервые использовал отпечатки пальцев в деле об жестоком убийстве двоих детей и разоблачил убийцу, которой оказалась их собственная мать, а Аргентина стала первой страной, где для определения личности преступника стали использовать метод сличения отпечатков пальцев - дактилоскопию.









Но не все так печально. Все мы любим мультфильмы Уолта Диснея, но вряд ли многие знают, что первый полнометражный мультфильм в мире, который поднимал очень серьезные темы, такие как коррупция, был создан аргентинцем! Квирино Кристиани, аргентинский режиссер родом из Италии, отснял с помощью техники картонных макетов, пятьдесят восемь тысяч кадров и семидесяти минутный мультфильм «Апостол» вышел в 1917 году. Судьба у фильма была не завидная – большинство копии пустили на… расчески, которые в то время делали из целлулоида, а оригинал сгорел в 1926 году в пожаре. Не шутите с политической сатирой!









Ну, и нельзя не сказать про танго криольо, более известное как аргентинское – народный парный танец, который первоначально танцевали только мужчины.









Слово «танго» имеет африканское начало и означает «танец под звук барабана», так как имеет четкий ритм. В начале 1900-х танец презентовали в Париже, чуть позже в Лондоне и в 1911 г он достиг Америки, где уже в 30-х – 50-х пережил пик свей популярности.

















В 2009 году Юнеско включил этот популярный, полный страсти, южного накала, экспрессии и интима танец в список нематериального наследия.









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