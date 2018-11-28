Живут же люди! Румыния – вампиры, «Залесье», парламент и «живые» камни

Совсем чуть-чуть истории. Румыния (от латинского слова romanus – римский), образовалась как союз двух княжеств Валахии и Молдавии сравнительно недавно, в 1859 году. Ранее, в бронзовом веке, здесь было государство даков, которых завоевали римляне, а последних потеснили племена вандалов, готов и гуннов. Славяне начали заселяться только в 15 веке.

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Во второй мировой войне румыны воевали против СССР, но в августе 1944 года, после смены власти, выступили против Германии. В 2004 году Румыния вступила в НАТО, а в 2007 году в Европейский Союз (ЕС).









Немалый вклад в популяризацию страны для туристов внес ирландский писатель, романист Брэм Стокер, чей роман «Дракула», о вампире-аристократе, вышел в 1897 году. Прототипом для главного героя послужил князь Влад III Цепеш, по прозвищу Дракула, образованного от румынского « Drac» (черт), а замок Бран, где он любил останавливаться на ночлег после походов и охоты, замком Дракулы.









Никаких достоверных сведений о наличии крупных кровососущих существ (комары не в счет) на этой территории нет, а граф хоть и имел воинственный и жестокий характер, но все-таки был обычным человеком, а не вампиром.









Регион же, в котором происходило действие романа, носит название Трансильвания, что в переводе на русский означает «Залесье». Румыны, называют его еще «Семиградье» - это живописнейшая историческая область на северо-западе страны, полная лесов и гор.









Старинные замки и дворцы, крепости, многочисленные достопримечательности, чистые озера, девственные леса, старые обряды и традиции – вот что привлекает многочисленных туристов в этот район страны.

















Но Румыния известна не только персонажами народного фольклора и красивой природой. Так, некоторые значимые для человечества открытия были сделаны именно румынами. Вот несколько фактов. Первая в мире перьевая ручка была изобретена румынским студентом Петраке Поенару, правда сделал он ее в Париже.









Нервные клетки в микроскоп разглядел профессор Георге Маринеску, а ученый и политик Николае Паулеску, изобрел панкреин, переименованный позже канадцами в инсулин.









Столица Румынии, Бухарест - город, построенный на семи холмах, поражает самым большим зданием парламента в Европе. Дворец Парламента (ранее Дом Народа и Дом Республики) также является и самым тяжелым зданием административного назначения в мире. На строительство затратили около одного миллиона! кубических метров румынского мрамора, три с половиной тысячи тонн хрусталя! семьсот тысяч тонн стали и бронзы.









Полы покрывают шерстяные ковры, площадью двести тысяч кубических метров, некоторые из которых, из-за гигантских размеров, ткали прямо на месте. Дворец строили в период правления Николае Чаушеску, уничтожив несколько церквей и часть старинного города.

























А еще столица носит неформальное название – «собачьей столицы», так как на улицах города полно бездомных собак и достаточно часты случаи нападения животных на человека.









А вот вдали от крупных городов, в центральной Румынии, в деревне Костешть создан необычный музей, где можно увидеть «живые» камни – трованты. Почему «живые»? Потому что со слов жителей они могут расти, размножаться и передвигаться! Новая форма неорганической жизни? Давайте разберемся.

Тровант (геологическое название «конкреция») состоит из глинисто-известкового песчаника. Образуясь вокруг начального затравочного центра, он может «вырастать» от нескольких сантиметров до метра и более. На срезе, очень похожем на срез дерева, видны кольца образованные вокруг центра. Процесс роста медленный и непрерывный, главное, чтобы в почве было достаточное количество минеральных солей и поэтому рассказы жителей, что камни растут как грибы после дождя – сильно преувеличены.









«Размножение» тровант осуществляет способом, похожим на почкование. Внутри камня «мамы» образуется центр, вокруг которого нарастают наслоения, отчего на трованте образуется выпуклость. Когда «ребенок» подрастает, то под собственным весом он откалывается и начинает свою самостоятельную каменную «жизнь».









Предприимчивые румыны не только создали музей необычных камней, но еще и делают из тровантов различные украшения, сувениры и прочие поделки, дабы каждый турист мог взять с собой «живой» камень. А рассказы, о якобы таинственных перемещениях камней по дому, только обеспечивают рост продаж - ведь каждому хочется проверить слухи о чуде, тем более, что можно забрать его частичку с собой.

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