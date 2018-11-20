Все мы помним капитана Врунгеля с его командой на яхте «Беда», и их веселое пересечение экватора, а вот в Африке есть страна, путешествуя по которой, вы можете пересекать экватор хоть несколько раз на дню. Все дело в том, что «земной пояс» делит эту древнейшую из стран, которую ученые считают «колыбелью человечества» почти на две равные половины.

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Именно здесь, возле озера с мужским именем Рудольф, ученые нашли останки предков человека, оценочный возраст которых составляет почти 3 миллиона лет! Имя ей – Кения. Красивейшая по природе, богатая по африканским меркам, но нищая по мировым, чья столица Найроби устойчиво находится в списке самых опасных городов мира! Прогуляемся?









Располагаясь в районе экватора, Кения обладает воистину восхитительным для любителей тепла климатом: температура здесь колеблется в пределах плюс 26-32 градусов по Цельсию, смен времен года нет никаких, а есть два сезона – сухой и дождливый.









Несмотря на тепло, в горах, вершины которых вздымаются на высоту выше 5 000 метров, располагаются ледники, снабжающие страну питьевой водой. Дикой природы – навалом. Красоты – неописуемые! Правда, чтобы туристу сюда приехать необходимо качественно проколоться. Причем в буквальном смысле этого слова. Обязательны прививка от малярии, т.к. озеро с королевским названием Виктория – «малярийная» столица мира. Прививка от всех видов гепатита, столбняка, желтой лихорадки, тифа, холеры... На выбор в общем. Красота – она требует.

























































А чтобы избежать нищенского существования, местным жителям приходится от него «убегать». То есть идти в спорт и становится бегунами, марафонцами, легкоатлетами. Кенийцы уже многократно доказали – бегуны они первоклассные. В основном, это выходцы из скотоводческих племен. В чем же секрет? Помогать взрослым пасти скот дети начинают с пяти лет, иногда пробегая до пятидесяти миль в день. Все это на высоте около двух тысяч метров. В то время, когда ребенок начинает серьезно заниматься спортом, он уже прекрасно подготовлен к большим нагрузкам. Трехразовые ежедневные высокогорные тренировки, тяжелейшие нагрузки, а ради чего? Среднемесячная зарплата по стране чуть больше 35 долларов, а за один марафон можно заработать десятки тысяч... Кенийцы делают правильные выводы.









Создатели мультфильма «Король и лев» с легкостью распространили по миру, и увековечили фразу «hakuna matata» (хакуна матата или акуна матата), взятую из суахили - государственного языка Кении, и в переводе значащую «беззаботная жизнь». Или проще - «нет проблем», или еще проще – «не парься».









Но на языке суахили есть еще одна интересная фраза - «пуле-пуле», которая в приблизительном переводе на русский значит: «минуточку», «сейчас». Так вот две эти фразы образуют классное «кольцо», поскольку кенийцы «немного» медлительны и «пуле-пуле» может длиться от нескольких часов до никогда. А на вопрос: «Доколе?» - смотрите выше, а именно «хакуна матата».











Ну, и закончим интересным фактом. Отец Барака Обамы, 44-го президента Соединенных Штатов Америки, Хусейн Оньянго Обама, был коренным кенийцем народности луо! Папаша был любвеобилен, женат три раза, а сына Барака, от своего второго брака, видел только в десятилетнем возрасте, так как сразу после рождения ребенка на Гавайских островах, «свинтил» в Кембридж учиться в Гарвардском университете.

Отец Барака Обамы, 44-го президента Соединенных Штатов Америки, Хусейн Оньянго Обама









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