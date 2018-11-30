Не всегда наименование, отражает истинную суть вещей, вот и Великое Герцогство Люксембург - это одна из самых маленьких стран в мире, которая, тем не менее, обладает рядом больших достоинств. Это одна из самых богатых стран Европы, занимающая четвертое место по уровню жизни в мире! Основной вид деятельности – оказание банковских и финансовых услуг.

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На своей скромной территории, люксембуржцы создали «налоговый рай» для сотен банков и инвестиционных фондов. При этом страна также добывает железную руду, выплавляет железо и чугун, производит различные машины, аудио и видеотехнику, средства телекоммуникации. Благоприятная финансовая обстановка привлекла сюда многие крупные компании со всего мира.









А что в прошлом? В далеком прошлом галлы, франки и римляне попеременно захватывали эту территорию, пока в 963 году маленький укрепленный замок Лисилинбург (Lucilinburg - «Маленькая крепость») не получил статус независимого. Первым графом в 1060 году стал Конрад, а герцогством Люксембург объявили лишь в 1354 году. Далее, страна то отходила Австрии, то ее захватывала Франция, а потом передавала Испании. «Великим» герцогство определили в 1815 г, а в сентябре 1867 г оно получило статус «вечно нейтрального».









С вступлением в 1949 году в НАТО этот нейтралитет был нарушен.

Кстати, о НАТО. Люксембург - одна из немногих малых стран, у которой есть собственные вооруженные силы. Они даже принимали участие в афганской операции НАТО «Решительная поддержка» в количестве – одного! солдата. Позднее контингент был увеличен до… двух. А что вы хотите – по размерам и помощь.









Ведь население страны составляет всего 600 тысяч человек, и при этом 40% - это эмигранты, в основном из Португалии, Франции и Италии. В самой столице, городе Люксембурге, проживает всего 180 тысяч человек, но в будние дни количество увеличивается почти вдвое, из-за жителей соседних стран, которые приезжают сюда на работу. В стране используется три официальных языка: немецкий, французский и, с 1984 года, люксембургский. Также, многие говорят на английском, поэтому каждый житель - точно стопроцентный полиглот.









Парадокс, но сегодня маленькая страна выплачивает самую большую минимальную заработную плату в мире - около 2200 долларов США. Правда, при этом, Люксембург имеет громадный внешний долг, очень сильно зависит от международных партнеров и поэтому мировые кризисы очень тяжело сказываются на экономике.









А вот именно недалеко от люксембургской деревушки Шенген, в июне 1985 года, на левом притоке Рейна (река Мозель), на границе трех государств, представителями основных европейских стран (Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург), было подписано историческое Шенгенское соглашение, которое отменяло пограничный контроль. В силу оно вступило только спустя 10 лет, в 1995 году, а к вышеуказанным странам присоединились Испания и Португалия.









Ну, и в Люксембурге все для людей. Так национальный праздник, день рождения Великого Герцога (а кто еще может управлять Великим Герцогством?), ежегодно празднуют 23 июня.









Первоначально, он отмечался в день рождения герцогини Шарлотты, которая сорок пять лет управляла государством. Но день ее рождения был 23 января и, в 1961 году, для удобства подданных, празднование было перенесено на летнее время. Вот так летцебойа (так себя называют жители Люксембурга)!

















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